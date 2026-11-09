Mardin Midyat'ta motosiklet refüje çarptı, 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Mardin Midyat'ta motosiklet refüje çarptı, 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin Midyat'ta kırsal Acırlı Mahallesi mevkisinde akşam saatlerinde kontrolden çıkan motosiklet refüje çarptı ve 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi otopsi için Midyat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.
MARDİN'in Midyat ilçesinde kontrolden çıkarak refüje çarpan motosikletin sürücüsü Samir Emirhan Başol (16), hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Midyat ilçesi kırsal Acırlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Samir Emirhan Başol yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Başol, devrilen motosikletten yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Başol'un cenazesi, otopsi için Midyat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.