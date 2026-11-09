Hayvan çiftliği alevlere teslim oldu! Sahipleri, ölüm haberiyle yıkıldı

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Yenişehir’de bir büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangın, kısa sürede çiftliğin tamamını sardı. Ekipler bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da hayvanları kurtarmak için çalışma yürüttü.

ALEVLER KISA SÜREDE ÇİFTLİĞİ SARDI

Yenişehir ilçesindeki büyükbaş hayvan çiftliğinde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çiftliği sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

50 BÜYÜKBAŞ HAYVAN KURTARILDI

Ekipler, yangına müdahale ederken çiftlikteki hayvanları kurtarmak için de çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda aralarında inek, boğa ve danaların bulunduğu yaklaşık 50 büyükbaş hayvan kurtarıldı. Kurtarılan hayvanlardan 10'unun yaralı olduğu öğrenilirken, 3 boğa ise öldü.

ÇİFTLİK KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Ekiplerin müdahalesiyle alevler yarım saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çiftlik kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı