Barcelona'da lüks mağazalara yağma önlemi: Dünyaca ünlü markalar vitrinlerini kontrplakla kapattı

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Barcelona'da lüks mağazalar, olası yağma ve vandalizm girişimlerine karşı sıra dışı güvenlik önlemleri almaya başladı. Kentin en prestijli alışveriş noktalarından Passeig de Gràcia'da faaliyet gösteren dünyaca ünlü markalar, gösterişli vitrinlerini ahşap ve kontrplak panellerin arkasına gizledi.

LÜKS MARKALAR VİTRİNLERİNİ KAPATTI

Loewe, Tiffany & Co., Louis Vuitton, Tudor ve COS gibi markaların mağazalarında dikkat çeken güvenlik önlemleri alındı. Bazı işletmelerin girişleri tamamen koruyucu levhalarla kapatılırken, bazı mağazaların vitrinlerine metal koruma sistemleri yerleştirildi.

Özellikle lüks tüketim markalarının yoğun olarak faaliyet gösterdiği caddede ortaya çıkan görüntüler, olası yağma girişimlerine karşı işletmelerin aldığı tedbirlerin boyutunu gözler önüne serdi.

FRANSA'DAKİ YAĞMALAR AVRUPA'YI HAREKETE GEÇİRDİ

Fransa'da 17 Ekim'de hayat pahalılığına ve kamu hizmetlerindeki kesintilere karşı düzenlenen protestolar, birçok kentte şiddet olaylarına ve yağmalara dönüşmüştü.

Paris, Marsilya ve Bordeaux başta olmak üzere çok sayıda kentte mağazalar hedef alınırken, Louis Vuitton, Dior, Burberry ve Celine gibi dünyaca ünlü markaların işletmeleri de zarar görmüştü.

24 Ekim'de düzenlenmesi beklenen yeni protestolar öncesinde Fransa'daki lüks mağazalar da vitrinlerini kapatarak güvenlik önlemlerini artırmış, bazı işletmeler faaliyetlerini geçici olarak durdurmuştu. Fransız hükümeti ise olası olaylara karşı ülke genelinde 70 bin güvenlik görevlisini görevlendirmişti.

BARCELONA'DA DA GÜVENLİK ALARMI

Barcelona'da alınan önlemlerin arkasında ise kentte düzenlenmesi beklenen ve sosyal medyada yayılan "Blocus" çağrıları bulunuyor. Ekim ayının son günlerinde kent merkezindeki işletmeler, olası yağma ve saldırı ihtimaline karşı hazırlıklarını artırdı.

Passeig de Gràcia'nın yanı sıra Plaça de Catalunya, Portal de l'Àngel ve Diagonal çevresindeki çok sayıda mağazada da benzer güvenlik önlemlerinin alındığı bildirildi.

Lüks markaların alışılmış gösterişli vitrinlerini ahşap panellerle kapatması, Avrupa'nın önemli alışveriş ve turizm merkezlerinde güvenlik kaygılarının ticari hayatı da etkilemeye başladığını ortaya koydu. Barcelona'daki görüntüler, Fransa'da yaşanan olayların ardından perakende sektörünün olası toplumsal hareketliliklere karşı daha temkinli davrandığını gösterdi.