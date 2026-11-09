Polis, imam, öğretmen, doktor! 2027 memur zammında yeni tablo

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği Ocak 2027 zam oranları, ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeniden şekillendi. İlk dört aylık verilere göre zam oranı yüzde 6,27’ye ulaşırken, yıl sonu tahminlerine göre bu artışın yüzde 8,39’a kadar çıkabileceği öngörülüyor.

Ocak 2027 döneminde maaşlarına yapılacak artışı bekleyen milyonlarca kamu çalışanı ve emeklisinin gözü açıklanan enflasyon rakamlarına çevrildi. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarına ilişkin verilerin netleşmesiyle birlikte dört aylık zam hesabı ortaya çıktı. Açıklanan rakamlar doğrultusunda memur ve memur emeklilerinin garantilediği toplam zam oranı yüzde 6,27 seviyesine yükseldi. Yıl sonu enflasyon beklentileri ise nihai zam oranının daha da artacağını gösteriyor.

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisini doğrudan ilgilendiren hesaplamalar kapsamında, en düşük memur maaşından uzman doktor, polis, öğretmen ve avukat ücretlerine kadar birçok Unvan için yeni maaş tabloları gündeme geldi.

EKİM AYI ENFLASYONU ZAM HESAPLARINI DEĞİŞTİRDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre 2026 yılının ikinci yarısında enflasyon oranları temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84 ve ekimde yüzde 2,58 olarak kaydedildi. Dört aylık süreçte biriken toplam enflasyon yüzde 8,28’e ulaştı. Böylelikle Ocak 2027 döneminde memur maaşlarına yansıtılacak enflasyon farkı hesabında kritik bir eşik geride bırakıldı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN ENFLASYON FARKI OLUŞTU

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkına hak kazanabilmesi için yılın ikinci yarısında gerçekleşen toplam enflasyonun, yüzde 7’lik toplu sözleşme zammını aşması gerekiyor. Açıklanan dört aylık verilerle birlikte bu baraj aşılarak yaklaşık yüzde 1,20 oranında enflasyon farkı elde edildi. Yüzde 5 oranındaki Ocak dönemi toplu sözleşme zammının da eklenmesiyle toplam artış oranı yüzde 6,27 olarak hesaplandı. Söz konusu oran henüz nihai zam miktarını temsil etmiyor. Kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin ilan edilmesiyle birlikte ocak ayında uygulanacak kesin zam oranı belli olacak.

DÖRT AYLIK VERİLERE GÖRE MESLEK MESLEK MAAŞ HESAPLARI

Mevcut maaş katsayıları üzerinden yapılan yüzde 6,27’lik artış simülasyonuna göre kamu görevlilerinin alacağı muhtemel yeni ücretler belirlendi. Aile yardımı dahil edilerek yapılan örnek hesaplamalarda en düşük memur maaşının 70 bin 224 liradan 75 bin 863 liraya yükselmesi bekleniyor. Uzman doktor maaşlarının ise 180 bin lira sınırını aşabileceği öngörülüyor.

OCAK ZAMMI İÇİN FARKLI ENFLASYON SENARYOLARI

Memur maaş zamlarında yalnızca gerçekleşen veriler değil, yıl sonuna dair makroekonomik beklentiler de belirleyici rol oynuyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Orta Vadeli Program ve piyasa katılımcılarının tahminleri doğrultusunda farklı zam senaryoları üzerinde duruluyor.

MERKEZ BANKASI TAHMİNİNE GÖRE ZAM ORANI YÜZDE 6,67

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28 seviyesinde bulunuyor. Bu öngörünün gerçekleşmesi halinde altı aylık enflasyonun yüzde 8,70 olacağı hesaplanıyor. Yapılan hesaplamaya göre memurlar için oluşacak enflasyon farkı yaklaşık yüzde 1,59 seviyesinde kalırken, toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış yüzde 6,67 olarak gerçekleşecek. Bu senaryo dahilinde en düşük memur maaşının 74 bin 908 liraya, en düşük memur emeklisi aylığının ise 33 bin 631 liraya çıkması bekleniyor.

OVP TAHMİNİNDE ZAM ORANI YÜZDE 7’YE ULAŞIYOR

Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerine göre altı aylık enflasyonun yüzde 9,04 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu tablonun ortaya çıkması durumunda memur ve memur emeklilerinin toplam zam oranı yüzde 7 seviyesine ulaşacak. Böylece en düşük memur maaşının 75 bin 140 liraya, en düşük memur emeklisi aylığının ise 33 bin 734 liraya yükseleceği öngörülüyor.

Bu tabloda mevcut maaşlar ile farklı enflasyon tahminlerine göre hesaplanan olası zamlı ücretler yer alıyor. Rakamlar tahmini olup kesinleşmiş maaşları göstermiyor.

PİYASA BEKLENTİSİNE GÖRE ZAM YÜZDE 8,02 OLABİLİR

Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre yıllık enflasyon beklentisi yüzde 29,63, altı aylık enflasyon tahmini ise yüzde 10,08 olarak öne çıkıyor. Bu senaryonun hayata geçmesi halinde ocak zammı yüzde 8,02 seviyesine ulaşacak. Hesaplamalara göre en düşük memur maaşı 75 bin 856 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise 34 bin 55 liraya çıkacak.

ZİRVEDEKİ ZAM BEKLENTİSİ FKE TAHMİNİNDEN GELDİ

Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKE) ekim ayı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi’nde yıl sonu enflasyonu yüzde 30,06 olarak tahmin edildi. Bu ankette altı aylık enflasyon beklentisi yüzde 10,45 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu beklentinin gerçekleşmesi durumunda memur maaşlarına yapılacak toplam artışın yüzde 8,39’a ulaşabileceği hesaplanıyor. Bu senaryoda en düşük memur maaşının 76 bin 116 liraya, en düşük memur emeklisi aylığının ise 34 bin 172 liraya yükselmesi bekleniyor.