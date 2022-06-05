Zonguldak Haber, Zonguldak Son Dakika Haberleri - Haberler

Zonguldak 125.339 (2018 itibarıyla) 125.339 25° 25° Güneşli Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri İmsak

03:14 Öğle

12:56 İkindi

16:56 Akşam

20:29 Yatsı

22:20 Vali Mustafa Tutulmaz Bld. Başkanı Ömer Selim Alan - (AK PARTİ) Valilik Sitesi http://www.zonguldak.gov.tr/ Belediye Sitesi https://www.zonguldak.bel.tr/ Bölgesi Karadeniz Bölgesi İlçe Sayısı 7 Yüzölçümü 3 km2 Rakım 13m Posta Kodu 67980 Alan Kodu 372 Plaka Kodu 67 Koordinatı 41.45139, 31.79305 Zonguldak Seçim Sonuçları

Zonguldak, 3.481 km2'lik yüzölçümüyle Türkiye’nin, deniz ticareti açısından önemli bir yerdedir. Türkiye’nin en zengin taşkömürü yataklarına sahiptir. Alaplı, Çaycuma, Devrek, Ereğli, Gökçebey, Kilimli, Kozlu, Merkez olmak üzere 8 ilçeden oluşan Zonguldak’ta, kalkınma sadece maden üzerinden sağlanır. Zonguldak’ın ismi, Fransızca ‘Zone’ ve Türkçe ‘Göldağ’ kelimelerinden oluşuyor. Tarihi 2500 yıllarına kadar ulaşır. Bölgeye ilk yerleşenler Hititlerdir. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Zonguldak haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Zonguldak son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.