Zonguldak Haber, Zonguldak Son Dakika Haberleri - Haberler

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ZONGULDAK

Zonguldak haber, Zonguldak son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Bu pota herkese kazandırdı

Bu pota herkese kazandırdı

Zonguldak - 13 Dakika Önce
Sakarya'da kayıp kuaförün öldürülüp gömüldüğü itirafı üzerine kazı çalışması başlatıldı

Sakarya'da kayıp kuaförün öldürülüp gömüldüğü itirafı üzerine kazı çalışması başlatıldı

Zonguldak - 28 Dakika Önce
Alaplı'da kasaplar belediye mezbahası istiyor

Alaplı'da kasaplar belediye mezbahası istiyor

Zonguldak - 37 Dakika Önce
Kayıp kuaför olayında flaş gelişme: Arkadaşı itiraf etti, ekipler bölgede..

Kayıp kuaför olayında flaş gelişme: Arkadaşı itiraf etti, ekipler bölgede..

Zonguldak - 51 Dakika Önce
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

Zonguldak - 1 Saat Önce
Zonguldak'ta otomobil hafif ticari araçla çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Zonguldak'ta otomobil hafif ticari araçla çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Zonguldak - 2 Saat Önce
Zonguldak'ta 17 yaşındaki çocuk denizde boğuldu

Zonguldak'ta 17 yaşındaki çocuk denizde boğuldu

Zonguldak - 2 Saat Önce
Denize giren 16 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti

Denize giren 16 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti

Zonguldak - 3 Saat Önce
Gizemli şekilde ortadan kaybolmuşlardı: Kuaförün arkadaşı Zonguldak'ta yakalandı

Gizemli şekilde ortadan kaybolmuşlardı: Kuaförün arkadaşı Zonguldak'ta yakalandı

Zonguldak - 3 Saat Önce

Zonguldak

Nüfus125.339 (2018 itibarıyla)
Hava Durumu - 2525°

Güneşli

Namaz VakitleriNamaz Vakitleri
İmsak
03:14 		Öğle
12:56 		İkindi
16:56 		Akşam
20:29 		Yatsı
22:20
ValiMustafa Tutulmaz
Bld. BaşkanıÖmer Selim Alan - (AK PARTİ)
Valilik Sitesi http://www.zonguldak.gov.tr/Valilik Sitesi
Belediye Sitesi https://www.zonguldak.bel.tr/Belediye Sitesi
BölgesiKaradeniz Bölgesi
İlçe Sayısı7
Yüzölçümü3 km2
Rakım13m
Posta Kodu67980
Alan Kodu372
Plaka Kodu67
Koordinatı41.45139, 31.79305
Zonguldak Seçim Sonuçları
Zonguldak Gündemindeki Kişiler
Zonguldak Haber Dağılımı
ZONGULDAK - Hisarcıklıoğlu: 'Filyos sayesinde sanayi, turizm, tarım alanlarında yeni iş ve yatırım fırsatları doğuyor'

ZONGULDAK - Hisarcıklıoğlu: "Filyos sayesinde sanayi, turizm, tarım alanlarında yeni iş ve yatırım fırsatları doğuyor"

Zonguldak - 4 Saat Önce
Zonguldak Kömürspor'un yeni başkanı Sabit Danış oldu

Zonguldak Kömürspor'un yeni başkanı Sabit Danış oldu

Zonguldak - 6 Saat Önce
Akyamaç Köyünün muhtarını Engin Makaracı oldu

Akyamaç Köyünün muhtarını Engin Makaracı oldu

Zonguldak - 6 Saat Önce
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 'Arabuluculuğa gelen başvuruların yüzde 70'i anlaşmayla sonuçlandı'

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Arabuluculuğa gelen başvuruların yüzde 70'i anlaşmayla sonuçlandı"

Zonguldak - 6 Saat Önce
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de LGS heyecanı

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de LGS heyecanı

Zonguldak - 8 Saat Önce

Bu pota herkese kazandırdı
İçişleri Bakanlığı: 16 İldeki Müsilaj Operasyonunda 97 Kişi Tutuklandı

İçişleri Bakanlığı: 16 İldeki Müsilaj Operasyonunda 97 Kişi Tutuklandı

Zonguldak - 9 Saat Önce
Pedal pedal Anadolu: 12 yıldır bisiklet sırtına Türkiye'yi geziyorlar

Pedal pedal Anadolu: 12 yıldır bisiklet sırtına Türkiye'yi geziyorlar

Zonguldak - 19 Saat Önce
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 'Karadeniz gazının çıkış noktası Çaycuma olacak'

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Karadeniz gazının çıkış noktası Çaycuma olacak"

Zonguldak - Dün 22:14
ZONGULDAK - Sahil temizliği yapıldı

ZONGULDAK - Sahil temizliği yapıldı

Zonguldak - Dün 20:47
Çevre haftasında farkındalık oluşturdular: Jandarma ve Yeşilay ekipleri plajdaki çöpleri topladı

Çevre haftasında farkındalık oluşturdular: Jandarma ve Yeşilay ekipleri plajdaki çöpleri topladı

Zonguldak - Dün 19:41
Sokak ortasında doktorla esnaf kavga etti

Sokak ortasında doktorla esnaf kavga etti

Zonguldak - Dün 19:25
Tır makasladı, yol trafiğe kapandı

Tır makasladı, yol trafiğe kapandı

Zonguldak - Dün 19:25
Tırdan yola devrilen trafo, D-655 Zonguldak yönünde ulaşımı aksattı

Tırdan yola devrilen trafo, D-655 Zonguldak yönünde ulaşımı aksattı

Zonguldak - Dün 17:56
TIR'dan düşen trafo trafiği durdurdu

TIR'dan düşen trafo trafiği durdurdu

Zonguldak - Dün 17:34
Yığılca-Alaplı bağlantı yolunda asfalt çalışması başladı

Yığılca-Alaplı bağlantı yolunda asfalt çalışması başladı

Zonguldak - Dün 16:57
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin il kongresine katıldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin il kongresine katıldı

Zonguldak - Dün 16:50
Minikler fidan dikerek Çevre Haftası'nı kutladı

Minikler fidan dikerek Çevre Haftası'nı kutladı

Zonguldak - Dün 16:29
Organları bağışlanan genç toprağa verildi

Organları bağışlanan genç toprağa verildi

Zonguldak - Dün 16:22
Çaycuma Emniyeti'nden huzur uygulaması

Çaycuma Emniyeti'nden huzur uygulaması

Zonguldak - Dün 16:16
TÜİK'te 20 bölge müdürü asaleten atandı

TÜİK'te 20 bölge müdürü asaleten atandı

Zonguldak - Dün 14:38
Pedal pedal Anadolu: 12 yıldır bisikletle Türkiye'yi geziyorlar

Pedal pedal Anadolu: 12 yıldır bisikletle Türkiye'yi geziyorlar

Zonguldak - Dün 13:39
Jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulaması

Jandarmadan "Huzur ve Güven" uygulaması

Zonguldak - Dün 13:35
Gaziantep merkezli suç örgütü operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Gaziantep merkezli suç örgütü operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Zonguldak - Dün 11:42
ÜNİVERSİTELİ ÖZHAN'IN BAĞIŞLANAN ORGANLARI 4 KİŞİYE UMUT OLACAK

ÜNİVERSİTELİ ÖZHAN'IN BAĞIŞLANAN ORGANLARI 4 KİŞİYE UMUT OLACAK

Zonguldak - Dün 02:10
Üniversiteli Özhan'ın vasiyeti organ nakli bekleyenlere umut oldu

Üniversiteli Özhan'ın vasiyeti organ nakli bekleyenlere umut oldu

Zonguldak - Dün 01:34
ZONGULDAK - Üniversite öğrencisinin bağışlanan organları naklin yapılacağı kentlere gönderildi

ZONGULDAK - Üniversite öğrencisinin bağışlanan organları naklin yapılacağı kentlere gönderildi

Zonguldak - Dün 01:29
Emine Erdoğan'ın Talebiyle CHP'li Ağbaba'nın Açıklamalarının Yer Aldığı 66 İnternet Sayfasına Erişim Engeli Kararı

Emine Erdoğan'ın Talebiyle CHP'li Ağbaba'nın Açıklamalarının Yer Aldığı 66 İnternet Sayfasına Erişim Engeli Kararı

Zonguldak - 03.06.2022
Devrek MYO'da mezuniyet coşkusu

Devrek MYO'da mezuniyet coşkusu

Zonguldak - 03.06.2022
ZONGULDAK - Deniz dibi ve sahil temizliği yapıldı

ZONGULDAK - Deniz dibi ve sahil temizliği yapıldı

Zonguldak - 03.06.2022
8 yıl ceza alan suçlu saklandığı yerde yakayı ele verdi

8 yıl ceza alan suçlu saklandığı yerde yakayı ele verdi

Zonguldak - 03.06.2022
Zonguldak'ta 'kasten öldürme' suçundan aranan kişi yakalandı

Zonguldak'ta "kasten öldürme" suçundan aranan kişi yakalandı

Zonguldak - 03.06.2022
Jandarma ekiplerinden pat pat denetimi

Jandarma ekiplerinden pat pat denetimi

Zonguldak - 03.06.2022
ZONGULDAK - Petrol kaynaklı deniz kirliliği riskine karşı tatbikat gerçekleştirildi

ZONGULDAK - Petrol kaynaklı deniz kirliliği riskine karşı tatbikat gerçekleştirildi

Zonguldak - 03.06.2022
ZONGULDAK - Hayallerini hikayeye dönüştüren ilkokul öğrencileri, akranlarının ufkunu açıyor

ZONGULDAK - Hayallerini hikayeye dönüştüren ilkokul öğrencileri, akranlarının ufkunu açıyor

Zonguldak - 03.06.2022
Ev sahibinin engelli kızına tecavüz eden kiracıya, 15 yıl hapis cezası verildi

Ev sahibinin engelli kızına tecavüz eden kiracıya, 15 yıl hapis cezası verildi

Zonguldak - 03.06.2022
Zonguldak'ta banyoda düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Zonguldak'ta banyoda düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Zonguldak - 03.06.2022
Banyoda düşen adam hayatını kaybetti

Banyoda düşen adam hayatını kaybetti

Zonguldak - 03.06.2022
Zonguldak'ta başı kopmuş ceset bulunmasına ilişkin yakalanan 2 şüpheli daha serbest bırakıldı

Zonguldak'ta başı kopmuş ceset bulunmasına ilişkin yakalanan 2 şüpheli daha serbest bırakıldı

Zonguldak - 02.06.2022
Serinlemek girdiği denizde boğulan gencin organları umut oldu

Serinlemek girdiği denizde boğulan gencin organları umut oldu

Zonguldak - 02.06.2022
Kdz. Ereğli TSO üyelerine demir çelik ürünlerinde tevkifat uygulaması anlatıldı

Kdz. Ereğli TSO üyelerine demir çelik ürünlerinde tevkifat uygulaması anlatıldı

Zonguldak - 02.06.2022
Çaycuma-Gökçebey MYO 587 öğrencisini mezun etti

Çaycuma-Gökçebey MYO 587 öğrencisini mezun etti

Zonguldak - 02.06.2022
Ocakta bırakılan düdüklü tencere patladı: 1 yaralı

Ocakta bırakılan düdüklü tencere patladı: 1 yaralı

Zonguldak - 02.06.2022
Balıkçılardan lüfer müjdesi

Balıkçılardan lüfer müjdesi

Zonguldak - 02.06.2022
Öğrenciler biyolojik arıtma tesisini gezdi

Öğrenciler biyolojik arıtma tesisini gezdi

Zonguldak - 02.06.2022
Gaziantep merkezli 3 ilde organize suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı

Gaziantep merkezli 3 ilde organize suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı

Zonguldak - 02.06.2022
Kesikbaş cinayetinde adliyeye sevk edilen 2 şüpheli serbest

Kesikbaş cinayetinde adliyeye sevk edilen 2 şüpheli serbest

Zonguldak - 02.06.2022
Gaziantep merkezli 3 ilde organize suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı

Gaziantep merkezli 3 ilde organize suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı

Zonguldak - 02.06.2022
Zonguldak'ta eşi ve gelinini silahla yaralayan sanığa 12 yıl 3 ay hapis cezası

Zonguldak'ta eşi ve gelinini silahla yaralayan sanığa 12 yıl 3 ay hapis cezası

Zonguldak - 02.06.2022
Düzensiz göçle mücadele toplantısı yapıldı

Düzensiz göçle mücadele toplantısı yapıldı

Zonguldak - 02.06.2022
Kano Kürek Kulübü binası inşaatı yapılıyor

Kano Kürek Kulübü binası inşaatı yapılıyor

Zonguldak - 02.06.2022
Oğluna kızıp eşini ve gelinini silahla yaralayan sanığa 10 yıl hapis

Oğluna kızıp eşini ve gelinini silahla yaralayan sanığa 10 yıl hapis

Zonguldak - 02.06.2022
ZONGULDAK - Alaplı'da müşteriler satın alacakları çilekleri kendileri topluyor

ZONGULDAK - Alaplı'da müşteriler satın alacakları çilekleri kendileri topluyor

Zonguldak - 02.06.2022
PROF. DR. ORTA TÜRKİYE, METEOROLOJİK VE ZİRAİ KURAKLIK YAŞIYOR

PROF. DR. ORTA TÜRKİYE, METEOROLOJİK VE ZİRAİ KURAKLIK YAŞIYOR

Zonguldak - 02.06.2022
Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Zonguldak - 02.06.2022
Zonguldak'ta trafik kazası: 1 yaralı

Zonguldak'ta trafik kazası: 1 yaralı

Zonguldak - 01.06.2022
Anadolu Gençlik Derneği Yönetimi GMİS'te

Anadolu Gençlik Derneği Yönetimi GMİS'te

Zonguldak - 01.06.2022
Milli Eğitim Bakanı Özer, Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın açılış programında konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Özer, Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın açılış programında konuştu Açıklaması

Zonguldak - 01.06.2022
Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Korkmaz'ın ismi Zonguldak'taki mahallesine verildi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Korkmaz'ın ismi Zonguldak'taki mahallesine verildi

Zonguldak - 01.06.2022
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliklerinde konuştu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliklerinde konuştu

Zonguldak - 01.06.2022
Katil zanlısı komşunun yargılanmasına devam edildi

Katil zanlısı komşunun yargılanmasına devam edildi

Zonguldak - 01.06.2022
ÇAYEMDER Başkanı Ünlü, Kaymakam Coşkun'la görüştü

ÇAYEMDER Başkanı Ünlü, Kaymakam Coşkun'la görüştü

Zonguldak - 01.06.2022
Özer: 'Sadece engelli vatandaşlarımızın hizmetinde olan Halk Eğitim Merkezlerimizi kuracağız'

Özer: "Sadece engelli vatandaşlarımızın hizmetinde olan Halk Eğitim Merkezlerimizi kuracağız"

Zonguldak - 01.06.2022
15 başıboş köpek, işten eve dönen genç kadını defalarca ısırdı

15 başıboş köpek, işten eve dönen genç kadını defalarca ısırdı

Zonguldak - 01.06.2022
Kdz. Ereğli Meclisi, Oyuncak Evi Müzesi Kararını Oy Birliğiyle Onayladı

Kdz. Ereğli Meclisi, Oyuncak Evi Müzesi Kararını Oy Birliğiyle Onayladı

Zonguldak - 01.06.2022
İstanbul'da suç örgütlerine yönelik 'Müsilaj' operasyonunda yakalanan zanlıların işlemleri sürüyor

İstanbul'da suç örgütlerine yönelik "Müsilaj" operasyonunda yakalanan zanlıların işlemleri sürüyor

Zonguldak - 01.06.2022
Sokak köpekleri işten dönen Hasret'e işte böyle saldırdı

Sokak köpekleri işten dönen Hasret'e işte böyle saldırdı

Zonguldak - 01.06.2022
Özel Eğitim uygulama okullarında 'Dev dönüşüm' projesine start verildi

Özel Eğitim uygulama okullarında "Dev dönüşüm" projesine start verildi

Zonguldak - 01.06.2022
Zonguldak'da köpekler artık mikroçipli

Zonguldak'da köpekler artık mikroçipli

Zonguldak - 01.06.2022
Kesikbaş cinayetindeki 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest

Kesikbaş cinayetindeki 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest

Zonguldak - 01.06.2022
Zonguldak'ta başı kopmuş ceset bulunmasına ilişkin yakalanan 6 şüpheli serbest bırakıldı

Zonguldak'ta başı kopmuş ceset bulunmasına ilişkin yakalanan 6 şüpheli serbest bırakıldı

Zonguldak - 01.06.2022
ZONGULDAK-KESİK BAŞ CİNAYETİNDE 6 KİŞİ DAHA ADLİYEDE

ZONGULDAK-KESİK BAŞ CİNAYETİNDE 6 KİŞİ DAHA ADLİYEDE

Zonguldak - 01.06.2022
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 975 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 975 oldu

Zonguldak - 31.05.2022
Türkiye'de 975 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 975 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti

Zonguldak - 31.05.2022
31 Mayıs koronavirüs verileri yayımlandı! Son 24 saatte 975 vaka tespit edildi, 4 kişi vefat etti

31 Mayıs koronavirüs verileri yayımlandı! Son 24 saatte 975 vaka tespit edildi, 4 kişi vefat etti

Zonguldak - 31.05.2022
Takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar

Takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar

Zonguldak - 31.05.2022
Keleş ISO 500 Sanayi kuruluşları listesinde yükselen firmaları kutladı

Keleş ISO 500 Sanayi kuruluşları listesinde yükselen firmaları kutladı

Zonguldak - 31.05.2022
ZONGULDAK - Deniz ve liman işletmeciliği mezunları diplomalarını yüzerek aldı

ZONGULDAK - Deniz ve liman işletmeciliği mezunları diplomalarını yüzerek aldı

Zonguldak - 31.05.2022
TBMM Kit Komisyonu'nda 'Atama' Tartışması. CHP Milletvekilleri, Kararnameyle Atanmayan Esk Genel Müdürü'nün Toplantıya Katılamayacağını Söyledi ve...

TBMM Kit Komisyonu'nda 'Atama' Tartışması. CHP Milletvekilleri, Kararnameyle Atanmayan Esk Genel Müdürü'nün Toplantıya Katılamayacağını Söyledi ve...

Zonguldak - 31.05.2022
Zonguldak'ta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Zonguldak'ta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Zonguldak - 31.05.2022
Zonguldak'ta sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Zonguldak'ta sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Zonguldak - 31.05.2022
Belediye personeli Esen'e hüzünlü veda

Belediye personeli Esen'e hüzünlü veda

Zonguldak - 31.05.2022
Muharip Gaziler Derneği'nden GMİS'e ziyaret

Muharip Gaziler Derneği'nden GMİS'e ziyaret

Zonguldak - 31.05.2022
ZONGULDAK'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU

ZONGULDAK'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Zonguldak - 31.05.2022
Zonguldak'ta başı kopmuş ceset bulunmasına ilişkin yakalanan 6 şüpheli daha adliyede

Zonguldak'ta başı kopmuş ceset bulunmasına ilişkin yakalanan 6 şüpheli daha adliyede

Zonguldak - 31.05.2022
29 yaşındaki Hasret, sokakta dehşeti yaşadı

29 yaşındaki Hasret, sokakta dehşeti yaşadı

Zonguldak - 31.05.2022
Romanların köyü Bakırlık'ta atıl araziler tarıma kazandırıldı

Romanların köyü Bakırlık'ta atıl araziler tarıma kazandırıldı

Zonguldak - 31.05.2022
ZONGULDAK - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

ZONGULDAK - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

Zonguldak - 31.05.2022
Kesikbaş cinayetindeki 6 şüpheli adliyede

Kesikbaş cinayetindeki 6 şüpheli adliyede

Zonguldak - 31.05.2022
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 908 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 908 oldu

Zonguldak - 30.05.2022
Türkiye'de 30 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 4 kişi vefat etti, 908 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de 30 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 4 kişi vefat etti, 908 yeni vaka tespit edildi

Zonguldak - 30.05.2022
Türkiye'de 908 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 908 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti

Zonguldak - 30.05.2022
Zonguldak, 3.481 km2'lik yüzölçümüyle Türkiye’nin, deniz ticareti açısından önemli bir yerdedir. Türkiye’nin en zengin taşkömürü yataklarına sahiptir. Alaplı, Çaycuma, Devrek, Ereğli, Gökçebey, Kilimli, Kozlu, Merkez olmak üzere 8 ilçeden oluşan Zonguldak’ta, kalkınma sadece maden üzerinden sağlanır. Zonguldak’ın ismi, Fransızca ‘Zone’ ve Türkçe ‘Göldağ’ kelimelerinden oluşuyor. Tarihi 2500 yıllarına kadar ulaşır. Bölgeye ilk yerleşenler Hititlerdir. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Zonguldak haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Zonguldak son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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