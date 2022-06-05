Zonguldak Haber, Zonguldak Son Dakika Haberleri - Haberler

ZONGULDAK
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Sakarya'da kayıp kuaförün öldürülüp gömüldüğü itirafı üzerine kazı çalışması başlatıldı
Kayıp kuaför olayında flaş gelişme: Arkadaşı itiraf etti, ekipler bölgede..
Gizemli şekilde ortadan kaybolmuşlardı: Kuaförün arkadaşı Zonguldak'ta yakalandı
Zonguldak
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|Akşam
20:29
|Yatsı
22:20
|Vali
|Mustafa Tutulmaz
|Bld. Başkanı
|Ömer Selim Alan - (AK PARTİ)
|Valilik Sitesi
|http://www.zonguldak.gov.tr/
|Belediye Sitesi
|https://www.zonguldak.bel.tr/
|Bölgesi
|Karadeniz Bölgesi
|İlçe Sayısı
|7
|Yüzölçümü
|3 km2
|Rakım
|13m
|Posta Kodu
|67980
|Alan Kodu
|372
|Plaka Kodu
|67
|Koordinatı
|41.45139, 31.79305
|Zonguldak Seçim Sonuçları
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Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Korkmaz'ın ismi Zonguldak'taki mahallesine verildi
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TBMM Kit Komisyonu'nda 'Atama' Tartışması. CHP Milletvekilleri, Kararnameyle Atanmayan Esk Genel Müdürü'nün Toplantıya Katılamayacağını Söyledi ve...
Zonguldak'ta başı kopmuş ceset bulunmasına ilişkin yakalanan 6 şüpheli daha adliyede
Türkiye'de 30 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 4 kişi vefat etti, 908 yeni vaka tespit edildi