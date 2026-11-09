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Göztepe, iç saha performansıyla dibe vurdu

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Göztepe, iç saha performansıyla dibe vurdu
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Göztepe, Trendyol Süper Lig’de bu sezon oynadığı 5 iç saha maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak ligde sahasında en kötü performans gösteren takımlarından biri oldu.

  • Göztepe, RAMS Başakşehir'e kendi sahasında 2-1 mağlup olarak bu sezon evindeki 5. maçında 3. yenilgisini aldı.
  • Göztepe, iç sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 4 puan topladı; Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki 5 maçta 7 gol atıp 9 gol yedi ve eksi 2 averajda kaldı.
  • Göztepe, iç sahadaki son iki maçında (Çaykur Rizespor ve Başakşehir) 1-0 öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamayarak 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Trendyol Süper Lig’e istediği gibi başlayamayan Göztepe, ilk 6 haftada galibiyetle tanışamadı. 

RAMS BAŞAKŞEHİR'E MAĞLUP

Daha sonra çıkışa geçen İzmir ekibi, üst üste 4 maç kazanarak galibiyet serisi yakaladı. Bu seriyi sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılar, son olarak hafta sonunda RAMS Başakşehir’i konuk etti. Göztepe, taraftarı önünde İstanbul temsilcisine 2-1 mağlup olarak bu sezon evindeki 5. maçında 3. yenilgisini aldı. Böylece iç sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 4 puan toplayan İzmir ekibi, ligin sahasında en kötü performans gösteren takımlarından biri oldu. Stanimir Stoilov’un öğrencileri, Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynadığı 5 maçta 7 gol atarken kalesinde 9 gol gördü ve eksi 2 averajda kaldı.

İÇ SAHADA SKORU KORUYAMIYOR

Göztepe, iç sahadaki ilk iki maçında Gençlerbirliği ve Gaziantep FK’ye mağlup oldu. Ardından Çaykur Rizespor’u konuk eden sarı-kırmızılılar, 1-0 öne geçtiği karşılaşmada 2-1 geriye düşse de son dakikalarda bulduğu golle sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Bir sonraki iç saha maçında Çorum FK’yi 2-0 mağlup eden İzmir ekibi, son olarak Başakşehir’i ağırladı. Bu mücadelede de 1-0 öne geçen Göztepe, üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Böylece sarı-kırmızılılar, Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynadığı iki maçta öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamayarak 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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