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Bolu'da alev alan motosiklete çocuklar pet şişelerle su döktü, genç yere yığıldı

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Bolu'da alev alan motosiklete çocuklar pet şişelerle su döktü, genç yere yığıldı
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Bolu'nun Kültür Mahallesi'nde Adile Naşit Parkı önünde alev alan motosiklete çocuklar pet şişelerle su döktü. Motosikletinin yandığını gören genç üzüntüyle kendini yere bırakırken, söndürülen motosiklette hasar oluştu ve yangının nedeni araştırılıyor.

BOLU'da alev alan motosiklete çevredeki çocuklar pet şişelerle su dökerek müdahale etmeye çalışırken, motosikletinin yandığını gören genç üzüntüyle kendini yere bıraktı.

Olay, akşam saatlerinde Kültür Mahallesi Tüfekçi Sokak'taki Adile Naşit Parkı önünde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen motosiklet, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangını fark eden çevredeki çocuklar, ellerindeki pet şişelerde bulunan suları dökerek alevleri söndürmeye çalıştı. Bu sırada motosikletinin yandığını gören genç, üzüntüyle kendini yere bıraktı. Söndürülen motosiklette hasar oluştu. Yaşananlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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