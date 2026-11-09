Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe'ye karşı eli kolu bağlanıyor

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Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Çorum FK’yı deplasmanda 5-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte teknik direktör Burak Yılmaz karşısındaki üstünlüğünü sürdürdü. Sarı-lacivertliler, genç çalıştırıcının rakip olduğu tüm maçları kazanmayı başardı.

FENERBAHÇE, BURAK YILMAZ'A ŞANS TANIMIYOR

Sarı-lacivertli ekip, Burak Yılmaz’ın teknik adamlık kariyerinde çalıştırdığı farklı takımlarla oynadığı 6 müsabakanın tamamından galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin Burak Yılmaz'a karşı maçları:

Fenerbahçe 4-1 Gaziantep FK

Gaziantep FK 0-4 Fenerbahçe

Gaziantep FK 0-4 Fenerbahçe

Fenerbahçe 3-1 Kasımpaşa

Fenerbahçe 3-0 Kasımpaşa

Çorum Fk 0-5 Fenerbahçe

23 GOL'E 2 GOL

Fenerbahçe, rakip ağlara bu maçlarda toplamda 23 gol bırakırken kalesinde ise sadece 2 gol gördü.