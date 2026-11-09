Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe'ye karşı eli kolu bağlanıyor

Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe'ye karşı eli kolu bağlanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çorum FK'yı 5-0 mağlup ederek teknik direktör Burak Yılmaz'a karşı oynadığı 6 maçın tamamını kazanmayı başardı. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda toplam 23 gol atarken sadece 2 gol yedi.
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Çorum FK’yı deplasmanda 5-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte teknik direktör Burak Yılmaz karşısındaki üstünlüğünü sürdürdü. Sarı-lacivertliler, genç çalıştırıcının rakip olduğu tüm maçları kazanmayı başardı.
FENERBAHÇE, BURAK YILMAZ'A ŞANS TANIMIYOR
Sarı-lacivertli ekip, Burak Yılmaz’ın teknik adamlık kariyerinde çalıştırdığı farklı takımlarla oynadığı 6 müsabakanın tamamından galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe'nin Burak Yılmaz'a karşı maçları:
- Fenerbahçe 4-1 Gaziantep FK
- Gaziantep FK 0-4 Fenerbahçe
- Gaziantep FK 0-4 Fenerbahçe
- Fenerbahçe 3-1 Kasımpaşa
- Fenerbahçe 3-0 Kasımpaşa
- Çorum Fk 0-5 Fenerbahçe
23 GOL'E 2 GOL
Fenerbahçe, rakip ağlara bu maçlarda toplamda 23 gol bırakırken kalesinde ise sadece 2 gol gördü.