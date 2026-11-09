Apple CEO'su Tim Cook, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Apple CEO'SU Tim Cook'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

APPLE CEO'SU, CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye temasları kapsamında Ankara'ya gelen Apple Yönetim Kurulu Üyesi Tim Cook'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. İstanbul'daki mağaza ve etkinlik programlarının ardından başkente geçen Cook, Külliye'deki randevusundan önce Anıtkabir'i ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen kabulün ardından görüşmenin içeriğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Buluşmada Apple'ın Türkiye'deki yatırımları, teknoloji altyapısı ve olası iş birliklerinin masaya yatırıldığı tahmin ediliyor.

ANITKABİR'İ DE ZİYARET ETTİ

Öte yandan Tim Cook, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Cook, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarını sundu.

Ziyaretine ilişkin açıklama yapan Cook, "Atatürk'ü Anma Günü öncesinde Ankara'daki Anıtkabir'i ziyaret etmekten ve saygılarımı sunmaktan onur duydum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com