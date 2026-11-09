Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Lamine Yamal'ın sevgilisi Ines Garcia'nın paylaşımı ortalığı karıştırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Lamine Yamal'ın sevgilisi Ines Garcia'nın paylaşımı ortalığı karıştırdı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın sevgilisi Ines Garcia, uçuk virüsüyle mücadelesini sosyal medyada açıkça paylaşınca yoğun tepki ve alaycı yorumlarla karşılaştı.

  • Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın sevgilisi Ines Garcia, Instagram hikayesinde uzun süredir nüksetmeyen uçuk virüsünün burnunda yeniden ortaya çıktığını paylaştı.
  • Yaklaşık 5 milyon takipçisi bulunan 21 yaşındaki Garcia'nın sağlık durumuna dair kişisel paylaşımı, sosyal medyada alaycı ve eleştirel yorumların milyonlarca görüntülenmeye ulaşmasına yol açtı.
  • Garcia, geçmiş ilişkileri ve hakkındaki söylentiler nedeniyle siber zorbalığa uğradığını ve yapay zeka ile üretilen sahte içeriklerle mücadele ettiğini daha önce duyurmuştu.

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın sevgilisi Ines Garcia, sosyal medya hesabından yaptığı sağlık paylaşımıyla gündeme oturdu. Yaklaşık 5 milyon takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni, uçuk virüsüyle mücadelesini açıkça paylaşınca takipçilerinden yoğun tepki aldı.

INES GARCIA'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Alman Bild gazetesinin aktardığı detaylara göre; 21 yaşındaki Ines Garcia, Instagram hesabının hikaye bölümünden uzun süredir nüksetmeyen uçuk virüsünün yeniden ortaya çıktığını duyurdu. Yüzündeki durumu gizlemek yerine kameraya açıkça gösteren Garcia, paylaşımında bir yıl öncesine kadar her ay bu sorunla karşılaştığını ancak uzun bir aradan sonra burnunda tekrar uçuk çıktığını belirtti.

TEPKİLER VE ALAYCI YORUMLAR ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Sağlık durumuyla ilgili bu kadar kişisel bir detayı görsel ve videolarla paylaşması, sosyal medyada beklenmedik bir tartışma dalgası başlattı. Garcia'nın bu hareketini gereksiz bulan ve alay eden yorumlar milyonlarca görüntülenmeye ulaştı. Bazı kullanıcılar yapılan paylaşımı eleştirirken, kimileri ise esprili yorumlarla durumu tiye aldı.

SAHTE İÇERİKLERLE MÜCADELE EDİYOR

Lamine Yamal ile ilişkisini Mayıs 2026'da ilan eden Ines Garcia, daha önce de geçmiş ilişkileri ve hakkında çıkarılan söylentiler nedeniyle sosyal medyada siber zorbalığa uğradığını ve yapay zeka ile üretilen sahte içeriklerle mücadele ettiğini açıklamıştı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Müzeye girişte yeni dönem! Kimlik kartları Müzekart olarak kullanılacak

Cüzdandaki o kart müze bileti oluyor! Gişede sıra beklemek yok
Malatya'da bakım merkezinde kalan 68 yaşındaki babası için suç duyurusu! Kızı, kafatasının kırıldığını ve parasının çalındığını iddia etti

Emanet ettiği babasının kafatası kırıldı! Kızından ağır iddialar
Shakira hasta babasının elini bir an olsun bırakmadı

Bir zamanlar ayaklarını öpmüştü! Şimdi de elini bırakmıyor
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne altın ne dolar ne de borsa! Ekim ayında yatırımcının yüzünü sadece o güldürdü

Ne altın ne dolar! Ekim ayında yatırımcının yüzünü sadece o güldürdü
Kanser hastalarının canı üzerinden 650 milyon liralık vurgun! 21 ilde eş zamanlı baskın

Yazıklar olsun! Kanser hastalarının umuduna göz diktiler
Divriği Ulu Camii'nde ortaya çıkan insan silüeti için çarpıcı yorum: Gizli bir aşkın yansıması olabilir

Ulu Camii'nin tavanında beliren yüz! Gizli bir aşkın izi mi?
Sorun Domenico Tedesco'daymış! O gitti, Bologna kendine geldi

Sorun Tedesco'daymış! Takımdan gönderildi, önlerinde durabilen yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gözlerinin içine bakarak uyardı: Hakkını veremeyecekseniz yanlış mesleği seçmişsiniz demektir

"Madem meslek olarak seçtiniz, hakkını vereceksiniz"
Kredi başvurularında yeni dönem! Artık e-Devlet'ten görülebilecek

Banka kredilerinde yeni dönem! Artık oradan da görülebilecek
Aliağa'daki korkunç patlamayı anlattı: Tırı bile salladı

İzmir'deki korkunç patlamayı anlattı: Tır bile sallandı