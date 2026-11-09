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Arnavutköy'de kamyonla çarpışan servis minibüsünde 1 yolcu öldü, 10 kişi yaralandı

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Arnavutköy'de kamyonla çarpışan servis minibüsünde 1 yolcu öldü, 10 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Arnavutköy'de kamyonla çarpışan servis minibüsünde 1 yolcu öldü, 10 kişi yaralandı
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Arnavutköy'de servis minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada minibüsteki 1 yolcu hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı; kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ARNAVUTKÖY'de servis minibüsü ile kamyon çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 1 yolcu hayatını kaybederken, yaralanan 10 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Hadımköy Mahallesi Hadımköy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.A. idaresindeki seyir halindeki 34 LHY 69 plakalı kamyon ile, Hadımköy istikametine ilerlediği sırada karşı yönden gelen D.D.'nin kullandığı 34 LAC 346 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis caddede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri servis minibüsünün içinde sıkışan yolcuları bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada servis minibüsünde yolcu olarak bulunan Çiğdem Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

10 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan B.B., G.İ., Ş.P., F.A., H.K., E.İ., H.Ç., M.C.Ç., S.A. ve S.T. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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