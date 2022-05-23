Bartın Haber, Bartın Son Dakika Haberleri - Haberler

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BARTIN

Bartın haber, Bartın son dakika haberleri ve gelişmeleri.

BARÜ mezunu Dünya Şampiyonu Şennur Demir, Rektör Uzun'u ziyaret etti

BARÜ mezunu Dünya Şampiyonu Şennur Demir, Rektör Uzun'u ziyaret etti

Bartın - 4 Saat Önce
Bartın sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 23 Mayıs 2022 Bartın namaz vakitleri!

Bartın sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 23 Mayıs 2022 Bartın namaz vakitleri!

Bartın - 19 Saat Önce
Afetzede arıcılara kovan, arı ve ekipman desteği

Afetzede arıcılara kovan, arı ve ekipman desteği

Bartın - 20 Saat Önce
Dünya şampiyonu milli boksör Şennur Demir coşkuyla karşılandı

Dünya şampiyonu milli boksör Şennur Demir coşkuyla karşılandı

Bartın - 20 Saat Önce
Dünya şampiyonu milli boksör Şennur Demir, memleketi Bartın'da coşkuyla karşılandı

Dünya şampiyonu milli boksör Şennur Demir, memleketi Bartın'da coşkuyla karşılandı

Bartın - Dün 18:13
SPOR Dünya boks şampiyonu memleketinde davul, zurnayla karşılandı

SPOR Dünya boks şampiyonu memleketinde davul, zurnayla karşılandı

Bartın - Dün 17:36
Dünya şampiyonu milli boksör Şennur Demir coşkuyla karşılandı

Dünya şampiyonu milli boksör Şennur Demir coşkuyla karşılandı

Bartın - Dün 17:22
80 milyon yıllık lav sütunları doğal fotoğraf platosuna dönüşüyor

80 milyon yıllık lav sütunları doğal fotoğraf platosuna dönüşüyor

Bartın - Dün 15:10
80 milyon yıllık lav sütunlarında hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

80 milyon yıllık lav sütunlarında hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Bartın - Dün 14:59

Bartın

Nüfus198.999 (2019 itibarıyla)
Hava Durumu - 2222°

Sağanak Yağmurlu

Namaz VakitleriNamaz Vakitleri
İmsak
03:24 		Öğle
12:52 		İkindi
16:51 		Akşam
20:17 		Yatsı
22:02
ValiSinan Güner
Bld. BaşkanıCemal Akın - (MHP)
Valilik Sitesi http://www.bartin.gov.tr/Valilik Sitesi
Belediye Sitesi https://bartin.bel.tr/Belediye Sitesi
BölgesiKaradeniz Bölgesi
İlçe Sayısı4
Yüzölçümü2.330 km2
Rakım25m
Posta Kodu74000
Alan Kodu378
Plaka Kodu74
Koordinatı41.63583, 32.3375
Bartın Seçim Sonuçları
Bartın Gündemindeki Kişiler
Bartın Haber Dağılımı
Afetzede arıcılara kovan, arı ve ekipman desteği

Afetzede arıcılara kovan, arı ve ekipman desteği

Bartın - Dün 14:15
Gençlik Haftası etkinliklerinde doyasıya eğlendiler

Gençlik Haftası etkinliklerinde doyasıya eğlendiler

Bartın - Dün 14:15
Üniversite öğrencileri köy okuluna kütüphane kazandırdı

Üniversite öğrencileri köy okuluna kütüphane kazandırdı

Bartın - Dün 13:41
Sel afetinde zarar gören 37 arıcı aileye kovan dağıtıldı

Sel afetinde zarar gören 37 arıcı aileye kovan dağıtıldı

Bartın - Dün 12:47
Sel ve erozyonla mücadele için 14 yeni proje başlatılacak

Sel ve erozyonla mücadele için 14 yeni proje başlatılacak

Bartın - Dün 12:04
Bursa'nın Kestel ilçesinde sel ve erozyon kontrol çalışmaları tamamlandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde sel ve erozyon kontrol çalışmaları tamamlandı

Bartın - Dün 10:53
22 Mayıs 2022 Bartın hava durumu nasıl? Meteoroloji Bartın bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

22 Mayıs 2022 Bartın hava durumu nasıl? Meteoroloji Bartın bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Bartın - Dün 05:58
Bartın sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 22 Mayıs 2022 Bartın namaz vakitleri!

Bartın sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 22 Mayıs 2022 Bartın namaz vakitleri!

Bartın - Dün 01:58
Gençlik haftasında kamp yaptılar

Gençlik haftasında kamp yaptılar

Bartın - 21.05.2022
Amasra'da hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Amasra'da hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Bartın - 21.05.2022
21 Mayıs 2022 Bartın hava durumu nasıl? Meteoroloji Bartın bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

21 Mayıs 2022 Bartın hava durumu nasıl? Meteoroloji Bartın bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Bartın - 21.05.2022
Şennur Demir: '39 yıldır bu anı bekliyordum'

Şennur Demir: "39 yıldır bu anı bekliyordum"

Bartın - 21.05.2022
Bartın sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 21 Mayıs 2022 Bartın namaz vakitleri!

Bartın sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 21 Mayıs 2022 Bartın namaz vakitleri!

Bartın - 21.05.2022
+81 kiloda altın madalya kazanan Şennur Demir: 'Bunu tüm Türkiye olarak hak ettik'

+81 kiloda altın madalya kazanan Şennur Demir: "Bunu tüm Türkiye olarak hak ettik"

Bartın - 20.05.2022
Şennur Demir: '39 yıldır bu anı bekliyordum'

Şennur Demir: "39 yıldır bu anı bekliyordum"

Bartın - 20.05.2022
Şennur Demir: '39 yıldır bu anı bekliyordum'

Şennur Demir: "39 yıldır bu anı bekliyordum"

Bartın - 20.05.2022
Ehliyetlerine el konulan sürücülerin araçları kamera ile takip edilecek

Ehliyetlerine el konulan sürücülerin araçları kamera ile takip edilecek

Bartın - 20.05.2022
Karabük'teki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

Karabük'teki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

Bartın - 20.05.2022
Bartın Üniversitesinin kurumsal isim kısaltması 'BARÜ' oldu

Bartın Üniversitesinin kurumsal isim kısaltması "BARÜ" oldu

Bartın - 20.05.2022
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

Bartın - 20.05.2022
Şennur Demir kimdir? Dünya Boks Şampiyonu Şennur Demir kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, şampiyonlukları neler? Hayatı ve biyografisi!

Şennur Demir kimdir? Dünya Boks Şampiyonu Şennur Demir kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, şampiyonlukları neler? Hayatı ve biyografisi!

Bartın - 20.05.2022
Bartın Üniversitesi'ne Avrupa Wushu Şampiyonasından 6 altın madalya

Bartın Üniversitesi'ne Avrupa Wushu Şampiyonasından 6 altın madalya

Bartın - 20.05.2022
Elektrik panosuna çarpan otomobildeki çocuk yaralandı

Elektrik panosuna çarpan otomobildeki çocuk yaralandı

Bartın - 20.05.2022
Bartın'da 5 bin kişilik caminin temeli töreni atıldı

Bartın'da 5 bin kişilik caminin temeli töreni atıldı

Bartın - 20.05.2022
ZONGULDAK - Kestaneye zarar veren gal arısıyla mücadele eden böcekler doğaya salındı

ZONGULDAK - Kestaneye zarar veren gal arısıyla mücadele eden böcekler doğaya salındı

Bartın - 20.05.2022
Bakan Kurum, Mersin'de toplu açılış ve temel atma törenine katıldı Açıklaması

Bakan Kurum, Mersin'de toplu açılış ve temel atma törenine katıldı Açıklaması

Bartın - 20.05.2022
Bakan Kurum: 'İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde Atatürk Havalimanı'ndaki Türkiye'nin en büyük millet bahçesini ilk fidanlarıyla buluşturuyoruz'

Bakan Kurum: "İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde Atatürk Havalimanı'ndaki Türkiye'nin en büyük millet bahçesini ilk fidanlarıyla buluşturuyoruz"

Bartın - 20.05.2022
KASTAMONU - Otizmli bireylerle aileleri ağırlandıkları kampta eğlenceli zaman geçirdi

KASTAMONU - Otizmli bireylerle aileleri ağırlandıkları kampta eğlenceli zaman geçirdi

Bartın - 20.05.2022
Bakan Ersoy: Ödüllü plaj sayısı 531'e yükseldi

Bakan Ersoy: Ödüllü plaj sayısı 531'e yükseldi

Bartın - 20.05.2022
20 Mayıs 2022 Bartın hava durumu nasıl? Meteoroloji Bartın bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

20 Mayıs 2022 Bartın hava durumu nasıl? Meteoroloji Bartın bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Bartın - 20.05.2022
Bartın sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 20 Mayıs 2022 Bartın namaz vakitleri!

Bartın sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 20 Mayıs 2022 Bartın namaz vakitleri!

Bartın - 20.05.2022
19 Mayıs 2022 Haberleri

19 Mayıs 2022 Haberleri

Bartın - 20.05.2022
Cahit Özkan, AKP Grup Başkanvekilliği Görevinden İstifa Etti

Cahit Özkan, AKP Grup Başkanvekilliği Görevinden İstifa Etti

Bartın - 20.05.2022
Görevden alınan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan ilk açıklama: Aslolan makam ve mevki değil, görev ve sorumluluklardır

Görevden alınan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan ilk açıklama: Aslolan makam ve mevki değil, görev ve sorumluluklardır

Bartın - 19.05.2022
AK Parti'de görevden alınan Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirildi

AK Parti'de görevden alınan Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirildi

Bartın - 19.05.2022
Cahit Özkan'ın yerine getirilen Yılmaz Tunç kimdir? İşte yanıtı

Cahit Özkan'ın yerine getirilen Yılmaz Tunç kimdir? İşte yanıtı

Bartın - 19.05.2022
Son dakika! BAE açıklamalarıyla tartışma yaratan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı

Son dakika! BAE açıklamalarıyla tartışma yaratan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı

Bartın - 19.05.2022
Cahit Özkan, AKP Grup Başkanvekilliği Görevinden İstifa Etti

Cahit Özkan, AKP Grup Başkanvekilliği Görevinden İstifa Etti

Bartın - 19.05.2022
TCG Bartın korveti ve deniz karakol uçağı yeni sondaj gemisine refakat etti

TCG Bartın korveti ve deniz karakol uçağı yeni sondaj gemisine refakat etti

Bartın - 19.05.2022
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Bartın - 19.05.2022
Bartın sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 19 Mayıs 2022 Bartın namaz vakitleri!

Bartın sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 19 Mayıs 2022 Bartın namaz vakitleri!

Bartın - 19.05.2022
Katil gal arısında tehlike büyüyor, Zonguldak'ta bin 20 terminatör böcek doğaya salındı

Katil gal arısında tehlike büyüyor, Zonguldak'ta bin 20 terminatör böcek doğaya salındı

Bartın - 18.05.2022
Özgür Özel: İsmet İnönü'nün Sen Kılı, Tırnağı, Tırnağının Kiri Olamazsın Süleyman Soylu

Özgür Özel: İsmet İnönü'nün Sen Kılı, Tırnağı, Tırnağının Kiri Olamazsın Süleyman Soylu

Bartın - 18.05.2022
Bartın Üniversitesi mezunu Hasan Engin, Dünya ikincisi oldu

Bartın Üniversitesi mezunu Hasan Engin, Dünya ikincisi oldu

Bartın - 18.05.2022
Özgür Özel: 'Sarayın ve Sadat'ın, Milli Savunma Bakanlığı'nda Bakan Yardımcıları Üzerinden Zabitleri, Memurları, Atamış Olduğu Nöbetçileri Vardır'

Özgür Özel: "Sarayın ve Sadat'ın, Milli Savunma Bakanlığı'nda Bakan Yardımcıları Üzerinden Zabitleri, Memurları, Atamış Olduğu Nöbetçileri Vardır"

Bartın - 18.05.2022
Bacağı kesilen yürüteçli köpek 'Zekiye'nin üzerinden kargo aracı geçti (2)

Bacağı kesilen yürüteçli köpek 'Zekiye'nin üzerinden kargo aracı geçti (2)

Bartın - 18.05.2022
Bartın'ın ilk kadın Valisi Arslan, göreve başladı

Bartın'ın ilk kadın Valisi Arslan, göreve başladı

Bartın - 18.05.2022
Karabük'te nüfusun 44 bin 848'i gençlerden oluşuyor

Karabük'te nüfusun 44 bin 848'i gençlerden oluşuyor

Bartın - 18.05.2022
Dikkatsiz sürücü köpeği ezdi, yoluna devam etti... O anlar kamerada

Dikkatsiz sürücü köpeği ezdi, yoluna devam etti... O anlar kamerada

Bartın - 18.05.2022
Bartın'da hafif ticari aracın köpeği ezmesi güvenlik kamerasında

Bartın'da hafif ticari aracın köpeği ezmesi güvenlik kamerasında

Bartın - 18.05.2022
Bartın sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 18 Mayıs 2022 Bartın namaz vakitleri!

Bartın sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 18 Mayıs 2022 Bartın namaz vakitleri!

Bartın - 18.05.2022
Vali Güner'den Bartın'a veda

Vali Güner'den Bartın'a veda

Bartın - 17.05.2022
Deneyap atölyeleri 81 ilde öğrencilerini bekliyor

Deneyap atölyeleri 81 ilde öğrencilerini bekliyor

Bartın - 17.05.2022
17 Mayıs 2022 Bartın hava durumu nasıl? Meteoroloji Bartın bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

17 Mayıs 2022 Bartın hava durumu nasıl? Meteoroloji Bartın bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Bartın - 17.05.2022
Bartın sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 17 Mayıs 2022 Bartın namaz vakitleri!

Bartın sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 17 Mayıs 2022 Bartın namaz vakitleri!

Bartın - 17.05.2022
Evinde ölü bulunan maden işçisi toprağa verildi

Evinde ölü bulunan maden işçisi toprağa verildi

Bartın - 16.05.2022
Bartın Valisi Güner'den Belediye Başkanı Akın'a veda ziyareti

Bartın Valisi Güner'den Belediye Başkanı Akın'a veda ziyareti

Bartın - 16.05.2022
Amasra'da garajda park halinde bulunan otomobil yandı

Amasra'da garajda park halinde bulunan otomobil yandı

Bartın - 16.05.2022
Gençlik Haftası faaliyetleri satranç turnuvası ile başladı

Gençlik Haftası faaliyetleri satranç turnuvası ile başladı

Bartın - 16.05.2022
16 Mayıs 2022 Bartın hava durumu nasıl? Meteoroloji Bartın bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

16 Mayıs 2022 Bartın hava durumu nasıl? Meteoroloji Bartın bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Bartın - 16.05.2022
KASTAMONU - Otizmli bireyler için 'temsili asker kınası' yakıldı

KASTAMONU - Otizmli bireyler için "temsili asker kınası" yakıldı

Bartın - 16.05.2022
U18 Gençler Türkiye Şampiyonası birinci kademe müsabakaları sona erdi

U18 Gençler Türkiye Şampiyonası birinci kademe müsabakaları sona erdi

Bartın - 15.05.2022
Otizmli bireyler ve aileleri, 'otizm kampı'nda stres attı

Otizmli bireyler ve aileleri, 'otizm kampı'nda stres attı

Bartın - 15.05.2022
15 Mayıs 2022 Bartın hava durumu nasıl? Meteoroloji Bartın bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

15 Mayıs 2022 Bartın hava durumu nasıl? Meteoroloji Bartın bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Bartın - 15.05.2022
86 yaşındaki kayıp kadın ormanda bulundu

86 yaşındaki kayıp kadın ormanda bulundu

Bartın - 14.05.2022
Evden çıktıktan sonra geri dönmeyen yaşlı kadın ormanda bitkin halde bulundu

Evden çıktıktan sonra geri dönmeyen yaşlı kadın ormanda bitkin halde bulundu

Bartın - 14.05.2022
Kaybolan 86 yaşındaki kadın 20 saat sonra bulundu

Kaybolan 86 yaşındaki kadın 20 saat sonra bulundu

Bartın - 14.05.2022
Son dakika! Yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Son dakika! Yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Bartın - 14.05.2022
Bartın Üniversitesinin Ragbi Takımlarından 2 önemli başarı

Bartın Üniversitesinin Ragbi Takımlarından 2 önemli başarı

Bartın - 14.05.2022
Vali Güner veda ziyaretlerine başladı

Vali Güner veda ziyaretlerine başladı

Bartın - 14.05.2022
14 Mayıs 2022 Bartın hava durumu nasıl? Meteoroloji Bartın bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

14 Mayıs 2022 Bartın hava durumu nasıl? Meteoroloji Bartın bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Bartın - 14.05.2022
Seyir halindeki tır alev aldı, sürücü son anda kurtuldu

Seyir halindeki tır alev aldı, sürücü son anda kurtuldu

Bartın - 14.05.2022
Geniş katılımlı deprem tatbikatı gerçekleştirildi

Geniş katılımlı deprem tatbikatı gerçekleştirildi

Bartın - 13.05.2022
Yolcu otobüsü otomobille çarpıştı

Yolcu otobüsü otomobille çarpıştı

Bartın - 13.05.2022
732 personel ve 149 araçla gerçeğini aratmayan tatbikat

732 personel ve 149 araçla gerçeğini aratmayan tatbikat

Bartın - 13.05.2022
Bakan Kurum temel attı, anahtar teslimi yaptı: 'Erzurum; aziz milletimizin Anadolu'ya giriş kapısıdır'

Bakan Kurum temel attı, anahtar teslimi yaptı: "Erzurum; aziz milletimizin Anadolu'ya giriş kapısıdır"

Bartın - 13.05.2022
Engelli ve eski hükümlülere İŞKUR'dan destek

Engelli ve eski hükümlülere İŞKUR'dan destek

Bartın - 13.05.2022
Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Vali Güner'den veda ziyaretleri

Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Vali Güner'den veda ziyaretleri

Bartın - 13.05.2022
Aysu Bankoğlu: Kadınları Dinlemeye Tenezzül Etmeyen Bu Anlayış Kadını Koruyamaz

Aysu Bankoğlu: Kadınları Dinlemeye Tenezzül Etmeyen Bu Anlayış Kadını Koruyamaz

Bartın - 13.05.2022
Seyir halindeki tır alev aldı, sürücü son anda kurtuldu

Seyir halindeki tır alev aldı, sürücü son anda kurtuldu

Bartın - 13.05.2022
BARTIN-KARABÜK YOLUNDA HEYELAN SONRASI ONARIM DEVAM EDİYOR

BARTIN-KARABÜK YOLUNDA HEYELAN SONRASI ONARIM DEVAM EDİYOR

Bartın - 13.05.2022
Çiftçi sayısında Ordu, tarım arazisinde Konya zirvede

Çiftçi sayısında Ordu, tarım arazisinde Konya zirvede

Bartın - 13.05.2022
Bartın - Karabük karayolundaki heyelanlı bölgede çalışma başlatıldı

Bartın - Karabük karayolundaki heyelanlı bölgede çalışma başlatıldı

Bartın - 13.05.2022
Bartın-Karabük kara yolundaki heyelan bölgesinde güçlendirme çalışması

Bartın-Karabük kara yolundaki heyelan bölgesinde güçlendirme çalışması

Bartın - 13.05.2022
Karadeniz'de 14 bin 297 faal dernek var

Karadeniz'de 14 bin 297 faal dernek var

Bartın - 13.05.2022
Deneyap Teknoloji Atölyeleri yeni öğrencilerini bekliyor

Deneyap Teknoloji Atölyeleri yeni öğrencilerini bekliyor

Bartın - 13.05.2022
13 Mayıs 2022 Resmi Gazete bugünün kararları: Resmi Gazete son dakika atamaları! 31834 sayılı Resmi Gazete kararları

13 Mayıs 2022 Resmi Gazete bugünün kararları: Resmi Gazete son dakika atamaları! 31834 sayılı Resmi Gazete kararları

Bartın - 13.05.2022
Nurtaç Arslan kimdir? Yeni Bartın Valisi Nurtaç Arslan kimdir?

Nurtaç Arslan kimdir? Yeni Bartın Valisi Nurtaç Arslan kimdir?

Bartın - 12.05.2022
Bartın bayram namazı saat kaçta? 2022 Bartın Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bartın bayram namazı saat kaçta? 2022 Bartın Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bartın - 02.05.2022
Bartın iftar vakti saat kaçta? 24 Nisan 2022 Bartın iftara ne kadar kaldı, iftar kaçta? Bugün akşam ezanı ne zaman?

Bartın iftar vakti saat kaçta? 24 Nisan 2022 Bartın iftara ne kadar kaldı, iftar kaçta? Bugün akşam ezanı ne zaman?

Bartın - 24.04.2022
Selde kaç kişi öldü? Karadeniz'deki sel felaketinde kaç kişi öldü? Selde kaç kişi öldü? Sel nedeniyle ölen kişi sayısı kaç?

Selde kaç kişi öldü? Karadeniz'deki sel felaketinde kaç kişi öldü? Selde kaç kişi öldü? Sel nedeniyle ölen kişi sayısı kaç?

Bartın - 15.08.2021
Bartın, Karadeniz’in batısında yer alan küçük ildir. Her dönem yoğun yağış alır. 2.120 kilometre kare yüz ölçümüne sahiptir. Bartın adını Antik Çağ’daki ismi Parthenios olan Bartın Irmağı’ndan alır. Parthenios ise Yunan mitolojisinde,Tanrıların Babası Okenaus’un çocukları olan yüzlerce tanrıdan birisi ve 'Sular Tanrısı'dır. Önemli turizm merkezlerinden biri olan Amasra’da bu şehirde bulunur. Amasra, Kurucaşile, Merkez ve Ulus olmak üzere 4 ilçesi vardır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Bartın haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Bartın son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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