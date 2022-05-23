Bartın Haber, Bartın Son Dakika Haberleri - Haberler

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Bartın
Sağanak Yağmurlu
|İmsak
03:24
|Öğle
12:52
|İkindi
16:51
|Akşam
20:17
|Yatsı
22:02
|Vali
|Sinan Güner
|Bld. Başkanı
|Cemal Akın - (MHP)
|Valilik Sitesi
|http://www.bartin.gov.tr/
|Belediye Sitesi
|https://bartin.bel.tr/
|Bölgesi
|Karadeniz Bölgesi
|İlçe Sayısı
|4
|Yüzölçümü
|2.330 km2
|Rakım
|25m
|Posta Kodu
|74000
|Alan Kodu
|378
|Plaka Kodu
|74
|Koordinatı
|41.63583, 32.3375
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