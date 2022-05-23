Bartın Haber, Bartın Son Dakika Haberleri - Haberler

Bartın 198.999 (2019 itibarıyla) 198.999 22° 22° Sağanak Yağmurlu Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri İmsak

03:24 Öğle

12:52 İkindi

16:51 Akşam

20:17 Yatsı

22:02 Vali Sinan Güner Bld. Başkanı Cemal Akın - (MHP) Valilik Sitesi http://www.bartin.gov.tr/ Belediye Sitesi https://bartin.bel.tr/ Bölgesi Karadeniz Bölgesi İlçe Sayısı 4 Yüzölçümü 2.330 km2 Rakım 25m Posta Kodu 74000 Alan Kodu 378 Plaka Kodu 74 Koordinatı 41.63583, 32.3375 Bartın Seçim Sonuçları

Bartın, Karadeniz’in batısında yer alan küçük ildir. Her dönem yoğun yağış alır. 2.120 kilometre kare yüz ölçümüne sahiptir. Bartın adını Antik Çağ’daki ismi Parthenios olan Bartın Irmağı’ndan alır. Parthenios ise Yunan mitolojisinde,Tanrıların Babası Okenaus’un çocukları olan yüzlerce tanrıdan birisi ve 'Sular Tanrısı'dır. Önemli turizm merkezlerinden biri olan Amasra’da bu şehirde bulunur. Amasra, Kurucaşile, Merkez ve Ulus olmak üzere 4 ilçesi vardır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Bartın haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Bartın son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.