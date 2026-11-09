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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "fon soruşturması" açıklaması

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon soruşturması' açıklaması
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Fon soruşturmasında eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj geldi. Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, " Fon sorunu ilk ortaya çıktığında 'Biz başkalarına benzemeyiz.' demiştim. Bizim başkalarına benzemediğimiz eminim artık çok net görülmüştür. Milletimizin hak ve hukukunu koruma konusundaki dirayetli duruşumuzun, kararlı tutumumuzun herkes tarafından anlaşıldığına inanıyorum." dedi.

Fon soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasından sonra gözler Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevrildi. Erdoğan, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede sürecin kararlılıkla yürütüldüğünü ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: EN KÜÇÜK BİR TAVİZ OLMAYACAK

Konuşmasında kamuoyunun takip ettiği soruşturmaya değinen Erdoğan, çarpıcı ifadeler kullandı. Erdoğan şunları söyledi: "17 Eylül'den beri gündemimizde olan fon meselesini açıkladığımız yol haritası çerçevesinde adım adım hal yoluna koyuyoruz. İlgili bakanlarımız ve kurumlarımız gerekli açıklamaları düzenli bir şekilde yapıyorlar. Biz de meseleyi çok sıkı bir şekilde takip ediyoruz. İnşallah bunda en küçük bir taviz ve tavsama olmayacak.

"BAŞKALARINA BENZEMEDİĞİMİZ ÇOK NET GÖRÜLMÜŞTÜR"

Fon sorunu ilk ortaya çıktığında 'Biz başkalarına benzemeyiz.' demiştim. Bizim başkalarına benzemediğimiz eminim artık çok net görülmüştür.

Milletimizin hak ve hukukunu koruma konusundaki dirayetli duruşumuzun, kararlı tutumumuzun herkes tarafından anlaşıldığına inanıyorum. Vatandaşlarımızdan bize güvenmeye devam etmelerini bekliyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Kabine Toplantımızın ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyor, sizleri saygıyla selamlıyorum."

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Kaynak: Haberler.com
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