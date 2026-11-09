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Amedspor'dan Galatasaray'a telefon

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Amedspor'dan Galatasaray'a telefon
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Amedspor Başkanı Nahit Eren, Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz için yaptığı paylaşımın yanlış anlaşıldığını belirterek, iki kulüp arasında görüşmeler yapıldığını ve Galatasaray yönetiminin paylaşımda herhangi bir gizli mesaj olmadığını açıkladığını söyledi. Tartışmalara neden olan paylaşım sonrası Galatasaray açıklama yapmış ve paylaşımı silmişti.

  • Amedspor Başkanı Nahit Eren, Galatasaray'ın maç sonu paylaşımının ardından sarı-kırmızılı yöneticilerle telefonda görüştü.
  • Galatasaray yönetimi, söz konusu paylaşımın tartışıldığı şekilde bir anlam veya gönderme taşımadığını belirtti.
  • Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için hazırlanan formanın tanıtım videosundaki altın renkli pelur kağıt görselini tartışmaların ardından silerek görselin yalnızca ambalaj tasarımının parçası olduğunu açıkladı.

Süper Lig ekibi Amedspor'un Başkanı Nahit Eren, HT Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulunarak  Galatasaray'ın maç sonu yaptığı paylaşımın ardından sarı-kırmızılı yöneticiler ile telefonda görüştüğünü açıkladı. 

''GALATASARAY'LA GÖRÜŞTÜK''

Nahit Eren, Galatasaray'ın maç sonunda yaptığı sosyal medya paylaşımına değinerek, "Galatasaray Spor Kulübü yönetimiyle görüştük. Yapılan görüşmede, söz konusu paylaşımın kamuoyunda tartışıldığı şekilde bir anlam veya gönderme taşımadığı, Galatasaray Kulübü'nün böyle bir niyetle paylaşım yapmasının söz konusu dahi olamayacağı ifade edildi." dedi.

"GALATASARAY'A İLETTİM"

Sözlerine devam eden Amedspor Başkanı Nahit Eren, "Konunun bu şekilde anlaşılmasından ve tartışılmasından duydukları rahatsızlığı dile getirerek, kulüplerinin niyetinden şüphe duyulmamasını özellikle vurguladılar. Kendilerine, niyetlerini açıklığa kavuşturmak amacıyla kurdukları temasın anlamlı ve değerli olduğunu ifade ettim. Galatasaray Spor Kulübü'nün bizimle doğrudan iletişime geçerek söz konusu paylaşımın amacına ve niyetine ilişkin yaptığı açıklamaları kıymetli bulduğumuzu ve bu konudaki beyanlarını esas aldığımızı ilettim." ifadelerini kullandı. 

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, Amedspor maçının ardından Barış Alper Yılmaz için özel tasarlanan forma için bir paylaşımda bulunmuş ve bu paylaşım, sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu. Galatasaray, daha sonra söz konusu paylaşımı silerek, "Futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'a özel hazırlanan formanın tanıtım videosunda kullanılan altın renkli pelur kağıt görselinin farklı şekillerde yorumlanmasını üzüntüyle takip etmekteyiz. Söz konusu görsel, yalnızca ürünün özel ambalaj tasarımının bir parçası olup bunun dışında herhangi bir anlam veya mesaj taşımamaktadır." açıklaması yapmıştı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
★ Okurların en beğendiği yorum
mekarak3.8:Kardeşim aklınızdan çıkarmayın artık Türk Kürt kardeştir elhamdülillah bizi kimse ayıramaz.
Tüm yorumlar (11)
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarımekarak3.8:★ Okurların en beğendiği

Kardeşim aklınızdan çıkarmayın artık Türk Kürt kardeştir elhamdülillah bizi kimse ayıramaz.

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Haber YorumlarıAydın GÜNDÜZ:

Sarı torba o

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Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıOsman Kaan:

paket ile poşeti ayiramiyorsun gelmişsin buraya yorum yazıyorsun

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Haber Yorumlarıtankladin:

Sarı torba güzel reklam :)

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Haber Yorumlarıhsmkrkc:

siz putperestler varya çok tehlikelisiniz ortalığı hep siz karıştırıyorsunuz biz Kürtlerde saf gibi son seçimlerde hep sizi destekledik ama ahmaklığınızı bir daha göstermiş oldunuz

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Haber YorumlarıErgün Eroglu:

Her şey de buza mı inek mi derler aramak buna derler sonrada biz yanlış anladık takımlarım işi yoktu sizin ile uğraşıcak

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Haber YorumlarıMehmet K.:

Nasıl yok sarı torbayı giydiririz diyorlar. Başka takım olsa kıyamet kopar. Niye GS olunca bir şey yok oluyor

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