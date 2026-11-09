Amedspor'dan Galatasaray'a telefon

Süper Lig ekibi Amedspor'un Başkanı Nahit Eren, HT Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulunarak Galatasaray'ın maç sonu yaptığı paylaşımın ardından sarı-kırmızılı yöneticiler ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

''GALATASARAY'LA GÖRÜŞTÜK''

Nahit Eren, Galatasaray'ın maç sonunda yaptığı sosyal medya paylaşımına değinerek, "Galatasaray Spor Kulübü yönetimiyle görüştük. Yapılan görüşmede, söz konusu paylaşımın kamuoyunda tartışıldığı şekilde bir anlam veya gönderme taşımadığı, Galatasaray Kulübü'nün böyle bir niyetle paylaşım yapmasının söz konusu dahi olamayacağı ifade edildi." dedi.

"GALATASARAY'A İLETTİM"

Sözlerine devam eden Amedspor Başkanı Nahit Eren, "Konunun bu şekilde anlaşılmasından ve tartışılmasından duydukları rahatsızlığı dile getirerek, kulüplerinin niyetinden şüphe duyulmamasını özellikle vurguladılar. Kendilerine, niyetlerini açıklığa kavuşturmak amacıyla kurdukları temasın anlamlı ve değerli olduğunu ifade ettim. Galatasaray Spor Kulübü'nün bizimle doğrudan iletişime geçerek söz konusu paylaşımın amacına ve niyetine ilişkin yaptığı açıklamaları kıymetli bulduğumuzu ve bu konudaki beyanlarını esas aldığımızı ilettim." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, Amedspor maçının ardından Barış Alper Yılmaz için özel tasarlanan forma için bir paylaşımda bulunmuş ve bu paylaşım, sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu. Galatasaray, daha sonra söz konusu paylaşımı silerek, "Futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'a özel hazırlanan formanın tanıtım videosunda kullanılan altın renkli pelur kağıt görselinin farklı şekillerde yorumlanmasını üzüntüyle takip etmekteyiz. Söz konusu görsel, yalnızca ürünün özel ambalaj tasarımının bir parçası olup bunun dışında herhangi bir anlam veya mesaj taşımamaktadır." açıklaması yapmıştı.

★ Okurların en beğendiği yorum mekarak3.8: Kardeşim aklınızdan çıkarmayın artık Türk Kürt kardeştir elhamdülillah bizi kimse ayıramaz. Tüm yorumlar (11)

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