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Aliağa Sulh Ceza Hakimliği fabrika patlamasına yayın yasağı kararı verdi

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Aliağa Sulh Ceza Hakimliği, ilçedeki fabrika patlamasına ilişkin yayın yasağı kararı verdi. Soruşturma bitene kadar olayla ilgili haber, röportaj, eleştiri ve yorum yasaklandı; hakimlik bu paylaşımların yanlış bilgilendirmeye ve soruşturmayı engellemeye yol açtığını belirtti.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin yayın yasağı kararı verildi.

Aliağa Sulh Ceza Hakimliğince, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine alınan kararda, soruşturma tamamlanıncaya kadar dosya kapsamındaki olayla ilgili her türlü haber, röportaj, eleştiri ve yorum içeren yayınların yasaklanmasına hükmedildi.

Kararda, söz konusu paylaşımların kamuoyunda yanlış bilgilendirmeye neden olduğu ve soruşturmanın sağlıklı yürütülmesini engellediği belirtildi.

Hakimlik kararını 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3/2. maddesi kapsamında aldı.

Kaynak: AA
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