Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ünlü oyuncu Şafak Karali son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede tek ünlü vardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ünlü oyuncu Şafak Karali son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede tek ünlü vardı Haber Videosunu İzle
Ünlü oyuncu Şafak Karali son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede tek ünlü vardı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
1 yorum Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

57 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Şafak Karali, Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı. Avrupa Yakası, Karadayı ve Hayat Şarkısı gibi sevilen dizilerde rol alan Karali'nin cenazesinde sanat dünyasından tanınmış isimlerin yokluğu dikkat çekti. Ünlü oyunculardan yalnızca Barış Falay'ın cenazeye katıldığı, namaz kıldığı ve meslektaşının tabutunu omuzladığı görüldü.

  • Tiyatro ve televizyon oyuncusu Şafak Karali, tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'nde 57 yaşında hayatını kaybetti.
  • Karali'nin cenaze törenine sanat dünyasından yalnızca Barış Falay katıldı; Falay cenaze namazını kıldı ve tabutu omuzladı.
  • 1998'de kuruluşunda yer aldığı Kocaeli Şehir Tiyatroları'nda uzun yıllar çalışan Karali, Avrupa Yakası, Karadayı ve Hayat Şarkısı dizilerinde rol aldı.

Türk tiyatrosunun ve televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Şafak Karali, tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'nde 57 yaşında hayatını kaybetti. Yıllarca sahnede ve ekranlarda izleyici karşısına çıkan oyuncu için Kocaeli'de düzenlenen cenaze töreninde hüzünlü anlar yaşandı. 

SANAT DÜNYASINDAN YALNIZCA BARIŞ FALAY KATILDI

Avrupa Yakası, Karadayı ve Hayat Şarkısı gibi televizyon yapımlarında rol alan Şafak Karali'nin cenazesinde ünlü oyuncuların yokluğu dikkat çekti. Törene katılan Barış Falay, meslektaşını son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Cenaze namazını kılan Falay'ın Karali'nin tabutunu da omuzladığı görüldü. Törende Karali'nin ailesi, yakınları ve tiyatro camiasından isimler de hazır bulundu.

ÖNCE TİYATRODA TÖREN DÜZENLENDİ

Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın kurucu sanatçıları arasında yer alan Karali için ilk tören, uzun yıllar emek verdiği Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Buradaki anmanın ardından oyuncunun cenazesi, İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi'ndeki Akşemseddin Camisi'ne götürüldü. Ailesi ve yakınları camide taziyeleri kabul ederken, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karali'nin naaşı Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene Kocaeli Valisi İlhami Aktaş da katıldı.

YILLARINI TİYATROYA ADAMIŞTI

1969 yılında Ankara'da dünyaya gelen Şafak Karali, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. 1998 yılında kuruluşunda görev aldığı Kocaeli Şehir Tiyatroları'nda uzun yıllar sanat hayatını sürdüren Karali, tiyatro çalışmalarının yanı sıra televizyon dizilerinde de rol aldı. Avrupa Yakası, Karadayı ve Hayat Şarkısı gibi yapımlarla geniş kitleler tarafından tanınan oyuncu, 57 yaşında hayata veda etti.

İlgili Haberler
Barış Falay'dan Şafak Karali'ye: O benimle yaşayacakBarış Falay'dan Şafak Karali'ye: O benimle yaşayacak
Kaynak: Haberler.com
Bu haber 27 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıaykut koçak:

adamın 1 tane resmini koymadan haber yapıyosunuz..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alman Meclisi önünde dikkat çeken eylem! Filistin bayrağı astı

Meclis önünde hareketli saatler! 30 metre tırmanıp bayrağı değiştirdi
Kayseri'de polisten kaçan sürücünün savunması: Aracım trafikten men'di! 635 bin TL ceza kesildi

Polisten kaçtı, 635 bin lira ceza yedi! Savunması pes dedirtti
e-Devlet'te işlem yapmayan öğrenciler dikkat! Son 2 gün

Bu haberi duyan e-Devlet'e akın edecek
Bakan Gürlek fon soruşturmalarında son durumu açıkladı: 120 tutuklu, 31,5 milyar liralık iade

Bütçe komisyonunda açıkladı! İşte fon vurgununda iade edilen rakam
Nvidia CEO'sunun yasak aşk yaşadığı Çinli kadının fotoğrafları sızdı

Dünya bu kadını konuşuyor! Yasak aşk fotoğrafları ortaya çıktı
Ünlü komedyen Russell Brand tecavüzden suçlu bulundu, cezaevine konuldu

Tecavüzden suçlu bulundu! Şimdi onu cezaevi kabusu bekliyor
Dolmuş durağında silahlı saldırı! 59 yaşındaki şoför hayatını kaybetti

Dolmuş durağına silahlı saldırı! Can kaybı var