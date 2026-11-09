Ünlü oyuncu Şafak Karali son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede tek ünlü vardı

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Türk tiyatrosunun ve televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Şafak Karali, tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'nde 57 yaşında hayatını kaybetti. Yıllarca sahnede ve ekranlarda izleyici karşısına çıkan oyuncu için Kocaeli'de düzenlenen cenaze töreninde hüzünlü anlar yaşandı.

SANAT DÜNYASINDAN YALNIZCA BARIŞ FALAY KATILDI

Avrupa Yakası, Karadayı ve Hayat Şarkısı gibi televizyon yapımlarında rol alan Şafak Karali'nin cenazesinde ünlü oyuncuların yokluğu dikkat çekti. Törene katılan Barış Falay, meslektaşını son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Cenaze namazını kılan Falay'ın Karali'nin tabutunu da omuzladığı görüldü. Törende Karali'nin ailesi, yakınları ve tiyatro camiasından isimler de hazır bulundu.

ÖNCE TİYATRODA TÖREN DÜZENLENDİ

Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın kurucu sanatçıları arasında yer alan Karali için ilk tören, uzun yıllar emek verdiği Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Buradaki anmanın ardından oyuncunun cenazesi, İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi'ndeki Akşemseddin Camisi'ne götürüldü. Ailesi ve yakınları camide taziyeleri kabul ederken, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karali'nin naaşı Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene Kocaeli Valisi İlhami Aktaş da katıldı.

YILLARINI TİYATROYA ADAMIŞTI

1969 yılında Ankara'da dünyaya gelen Şafak Karali, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. 1998 yılında kuruluşunda görev aldığı Kocaeli Şehir Tiyatroları'nda uzun yıllar sanat hayatını sürdüren Karali, tiyatro çalışmalarının yanı sıra televizyon dizilerinde de rol aldı. Avrupa Yakası, Karadayı ve Hayat Şarkısı gibi yapımlarla geniş kitleler tarafından tanınan oyuncu, 57 yaşında hayata veda etti.

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Kaynak: Haberler.com