HABAŞ'ın patronu, yıllar önce hapis cezasına çarptırılmış

HABAŞ'ın patronu, yıllar önce hapis cezasına çarptırılmışGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Aliağa'da HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 16 kişinin can verdiği patlamanın ardından dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın 2017 yılında Kocaeli’de bir işçinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı LPG tankeri patlaması nedeniyle 21 Mayıs 2026’da 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Başaran ev dört şirket yetkilisini asli kusurlu bulup, meslekten men cezası verdiği kaydedildi.
Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren HABAŞ Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ tesislerinde saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldi. Sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu yaşandığı değerlendirilen patlamanın ardından tesiste yangın çıktı. Faciada şu ana kadar 16 işçi can verdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Faciayla ilgili Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlatırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri tesiste incelemelerine devam ediyor.
HABAŞ'IN PATRONUNA 4 YIL 10 AY HAPİS CEZASI
Patlamanın ardından şirket yönetimine dair dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran’ın, 2017 yılında Kocaeli’de 1 kişinin öldüğü LPG tankeri patlaması davasında Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 21 Mayıs 2026 tarihinde asli kusurlu bulunarak 4 yıl 10 ay 10 gün hapis ve meslekten men cezasına çarptırıldığı öğrenildi.