Mersin'de torbacı operasyonu! Koltuğun altına saklamışlar

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerin peş peşe baskınlarında 7 şüpheli yakalandı.

SOKAK SATICILARINA PEŞ PEŞE BASKIN

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen ve “torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Çalışmada belirlenen şüphelilere yönelik peş peşe baskınlar düzenlendi.

KOLTUĞUN ALTINA ZULALANMIŞ

Baskınlarda yakalanan 7 şüphelinin üstünde ve evlerinde arama yapıldı. Aramalarda koltuğun altına 3 paket halinde zulalanmış 1 kilo 780 gram metamfetamin ile çeşitli miktarlarda kokain, esrar ve sentetik ecza ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 20 bin lira nakit paraya da el konuldu.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, 7 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı