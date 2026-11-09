Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın ihaneti 81 milyar dolara mal olabilir! Tarihin en pahalı boşanması geliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın ihaneti 81 milyar dolara mal olabilir! Tarihin en pahalı boşanması geliyor
Güncelleme:
1 yorum · Sen de yaz
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünyanın en zengin teknoloji patronlarından Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın özel hayatına ilişkin itirafı, milyarlarca dolarlık servetini de tartışmaya açtı. 41 yıllık eşini aldattığını kabul eden Huang'ın olası bir boşanma durumunda servetinin yarısını kaybedebileceği öne sürüldü. Hesaplanan 81 milyar dolarlık rakam, gerçekleşmesi halinde tarihin en pahalı boşanmalarından biri olacak.

  • Nvidia CEO'su Jensen Huang, çalışanlarına gönderdiği mesajda 1985'te evlendiği eşi Lori Huang'a sadık kalmadığını kabul etti.
  • Forbes'un 8 Kasım 2026 tarihli tahminine göre 162,2 milyar dolar olan Huang'ın servetinin yarısının paylaşılması varsayımıyla olası boşanma maliyeti 81,1 milyar dolar olarak hesaplandı; çiftin boşanma süreci başlattığına dair bilgi yok.
  • Nvidia yönetimi, Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetlerinin hedefi olup olmadığı iddiaları üzerine bağımsız soruşturma başlattı ve ulusal güvenlik ya da ticari sırların tehlikeye girdiğine dair bulgu saptanmadı.

Nvidia Ceo'su Jensen Huang'ın 41 yıllık eşi Lori Huang'ı aldattığını kabul etmesinin ardından olası boşanmanın maliyeti tartışılmaya başlandı. Forbes'un 162,2 milyar dolar olarak tahmin ettiği servetinin yarısına denk gelen 81,1 milyar dolar, olası bir boşanma halinde gündeme gelen rakam oldu.

41 YILLIK EVLİLİĞİNDE İHANETİ KABUL ETTİ

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Nvidia'nın kurucu ortağı ve Ceo'su Jensen Huang, çalışanlarına gönderdiği mesajda eşine sadık kalmadığını kabul ederek ailesinden özür diledi.

1985 yılında Lori Huang ile evlenen 63 yaşındaki milyarder, açıklamasında davranışlarının eşini ve çocuklarını incittiğini belirterek sorumluluğu üstlendi.

Huang, mesajında, “Eşime sadık kalmadım. Davranışlarım eşimi ve çocuklarımı incitti. Yaptıklarımın hiçbir mazereti yok. Gerçekten üzgünüm” ifadelerini kullandı.

OLASI BOŞANMADA 81,1 MİLYAR DOLAR HESABI

Huang'ın itirafının ardından gözler milyarder çiftin servetine çevrildi. Forbes'un 8 Kasım 2026 tarihli tahminine göre Jensen Huang'ın kişisel serveti yaklaşık 162,2 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Olası bir boşanmada bu servetin yarısının paylaşılması ihtimali üzerinden yapılan hesaplamalar, yaklaşık 81,1 milyar dolarlık bir rakamı gündeme getirdi. Böyle bir ödeme gerçekleşmesi halinde bunun tarihin en yüksek boşanma bedellerinden biri olabileceği değerlendiriliyor.

Ancak 81,1 milyar dolar kesinleşmiş bir boşanma tazminatı değil. Bu rakam, servetin yarısının paylaşılması varsayımına dayanan teorik bir hesaplamadan ibaret. Çiftin boşanma kararı aldığına veya bu yönde hukuki süreç başlattığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

İLİŞKİ İDDİASI NVIDIA'DA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Huang'ın itirafı, yalnızca özel hayatıyla ilgili tartışmaları değil, Nvidia'nın gündemini de etkiledi. ABD basınında yer alan haberlerde, Huang'ın Alice Huang isimli Çinli bir iş insanıyla ilişki yaşadığı ve ABD istihbaratının bu kişiyi Çin adına bilgi toplamakla suçladığı öne sürüldü.

Nvidia yönetimi, Ceo'nun yabancı istihbarat faaliyetlerinin hedefi olup olmadığına ilişkin iddialar üzerine bağımsız bir soruşturma başlattı. Şirket yönetimi, şu ana kadar ABD ulusal güvenliğinin veya Nvidia'ya ait ticari sırların tehlikeye girdiğine ilişkin bir bulgu bulunmadığını açıkladı. Huang'ın soruşturma süresince CEO olarak görevine devam edeceği bildirildi.

EŞİNDEN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Jensen Huang'ın eşi Lori Huang ise yaşananlarla ilgili kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı. Çiftin 1985 yılında başlayan evliliği ve birlikte kurdukları milyar dolarlık servet, itirafın ardından uluslararası basının yakın takibine girdi.

İlgili Haberler
Yasak aşk skandalına Çin de dahil oldu: İftira ve temelsiz spekülasyonYasak aşk skandalına Çin de dahil oldu: İftira ve temelsiz spekülasyon
Nvidia CEO'sunun yasak aşk yaşadığı Çinli kadının fotoğrafları sızdıNvidia CEO'sunun yasak aşk yaşadığı Çinli kadının fotoğrafları sızdı
Dünyaca ünlü CEO zor durumda! Yasak aşkı casusluk soruşturmasına dönüştüDünyaca ünlü CEO zor durumda! Yasak aşkı casusluk soruşturmasına dönüştü
Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıdenis.petrov79:

kalan 81 milyarı ez gitsin yaşa hayatını bırak şu ihtiyarı

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Brondby taraftarlarından Kopenhag deplasmanında nefes kesen şov

Nefes kesen görüntüler! Ortalık resmen yandı
Yasemin Sakallıoğlu, eşine söylenenleri duyunca deliye döndü: Hiç canın çekmiyor mu?

Yasemin Sakallıoğlu'nu deliye döndüren sözler: Hiç canın çekmiyor mu?
Arnavutköy'de feci kaza: Servis minibüsü ile kamyon çarpıştı, 1 ölü, 10 yaralı

Servis minibüsü kamyonla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Derbide ortalık karıştı! Belediye başkanı sahaya atladı

Derbide ortalık karıştı! Belediye başkanı sahaya atladı

Yine Noa Lang yine olay! Bu adamın uslanmaya niyeti yok

Yine Noa Lang yine olay! Bu adamın uslanmaya hiç niyeti yok
Magyar ifşaladı: Eski başbakanın kardeşi insan kaçakçılığından gözaltında

Eski başbakanın kardeşi bakın hangi suçtan gözaltında
Ünlü oyuncu Şafak Karali son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede tek ünlü vardı

Ünlü oyuncuya büyük vefasızlık! Cenazesine sadece bir ünlü katıldı