Fransa, yüzlerce markete siber saldırıdan İran Devrim Muhafızları'nı sorumlu tuttu

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, ekimde Fransa'da yüzlerce market zincirini hedef alan siber saldırının sorumlusunun İran Devrim Muhafızları Ordusu olduğunu söyledi.

G7 dönem başkanlığını yürüten Fransa'nın başkenti Paris'te G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlendi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un ev sahipliği yaptığı toplantıya G7 ülkeleri İngiltere, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya ve ABD'nin dışişleri bakanlarının yanı sıra Fransa'nın dönem başkanlığının daveti üzerine Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati de katıldı.

Yarın da devam edecek toplantılarda Rusya-Ukrayna Savaşı ve barış müzakerelerinin yanı sıra, Orta Doğu'daki gelişmeler, enerji güvenliği ve yapay zeka gibi uluslararası konular ele alınıyor.

Toplantının ardından Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fransa'da 11-12 Ekim'de yüzlerce marketi hedef alan dondurucuların bozulduğu siber saldırıya ilişkin bir soruya Barrot, "Devlet kurumlarının gösterdiği olağanüstü çabalar sayesinde, onlara hükümetim ve burada bulunan meslektaşlarım adına teşekkür etmek istiyorum - bu saldırının sorumluluğunun İran İslam Cumhuriyeti'ne bağlı İslam Devrim Muhafızları Ordusu'na ait olduğunu teyit edebiliyorum." yanıtını verdi.

Bu saldırının Fransa toprakları içinde yapılan sabotaj amaçlı ilk geniş çaplı siber saldırı olduğunu kaydeden Barrot, ulusal çıkarlara zarar veren bu saldırının karşılıksız kalmayacağını söyledi.

Barrot, siber saldırı nedeniyle İran'ın Paris Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası verdiklerini açıkladı.

Ayrıca Barrot, "bu saldırıdan sorumlu olanlara Avrupa düzeyinde yaptırımlar uygulanacağını ve benzeri eylemlerin tekrarlanmasını önlemek amacıyla orantılı ve gerekli önlemlerin alınacağını" belirtti.

Rusya-Ukrayna görüşmeleri öncesi Ukrayna'ya destek mesajı

Rusya ve Ukrayna arasında, ABD arabuluculuğunda 10-11 Kasım'da Abu Dabi'de yapılacak görüşmelere ilişkin ise Barrot "ABD öncülüğünde yürütülen Rusya-Ukrayna arasındaki diyalog çabalarını destekliyoruz ancak nerede durduğumuzu da çok iyi biliyoruz." ifadesini kullandı.

Barrot, Avrupalıların Ukrayna'ya desteğini yineleyerek, Rusya'ya karşı yaptırımların devam edeceği taahhüdünde bulundu.

Bu görüşmeler bağlamında Barrot, Avrupa ülkelerinin 1,5 yıl önce oluşturdukları Gönüllüler Koalisyonu ile "Ukrayna'da barışa hazırlık sürecine kendi katkılarını" sunmaya başladığı değerlendirmesinde bulundu.

Abu Dabi'deki görüşmelerde yer alacaklarını bir kez daha hatırlatan Barrot, Avrupalıların kıta genelindeki tüm güvenlik tartışmalarına katılmaya hazır olduğunu ancak ilk adımın Ukrayna'daki savaşa son vermek olduğunu vurguladı.

Rusya ve Ukrayna arasında ABD arabuluculuğunda 10-11 Kasım'da Abu Dabi'de görüşmeler yapılacak.

Fransa'da 11-12 Ekim'de marketlerin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırı düzenlenmişti.

Kaynak: AA