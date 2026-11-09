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Erzincan'da bebek sahibi olan ailelere altın desteği başladı

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Erzincan'da bebek sahibi olan ailelere altın desteği başladı
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yeni doğan bebeklerin ailelerini sevindirecek bir uygulama başlatıldı. Kemaliye Belediyesi, ilçede dünyaya gelen her bebek için ailelere 1 gram altın hediye edecek. Belediye Başkanı Erdem Atmaca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aile kurumunun önemine ilişkin sözlerinden hareketle projeyi hayata geçirdiklerini belirterek yeni doğan bebeklerin ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceklerini açıkladı.

  • Kemaliye Belediyesi, ilçede dünyaya gelen her bebek için ailelere 1 gram altın verilmesini kararlaştırdı.
  • Altın desteği, gelir durumuna göre farklılık göstermeden ilçede doğan tüm bebekleri kapsıyor.
  • Uygulama, aile kurumunu güçlendirme amacıyla hayata geçirildi.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde dünyaya gelen bebekler için yeni bir sosyal destek uygulaması hayata geçirildi. Kemaliye Belediyesi, ilçede doğan her bebek için ailelere 1 gram altın verilmesini kararlaştırdı. Uygulamanın aile kurumunu güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

HER YENİ DOĞAN BEBEĞE 1 GRAM ALTIN VERİLECEK

Kemaliye Belediyesi, ailelere yönelik destek çalışmalarına yeni bir uygulama ekledi. Belediye tarafından başlatılan "Yeni Doğan Bebeklere 1 Gram Altın Hediyesi" projesi kapsamında ilçede dünyaya gelen her bebek için ailelere altın hediye edilecek. Yeni uygulamayla birlikte bebek sahibi olan ailelere doğum sonrasında maddi değeri bulunan bir hediye sunulacak. Belediye, bu destekle hem yeni doğan bebekleri karşılamayı hem de ailelerin mutluluğuna ortak olmayı hedefliyor. Projenin en dikkat çekici yönü, desteğin ilçede dünyaya gelen her bebek için öngörülmesi oldu. Belediye tarafından yapılan açıklamada gelir durumuna göre farklı bir hediye miktarından söz edilmedi. 

BELEDİYE BAŞKANI PROJENİN NEDENİNİ AÇIKLADI

Kemaliye Belediye Başkanı Erdem Atmaca, uygulamanın başlamasının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Atmaca, aile kurumunun toplum açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek projenin bu anlayışla hazırlandığını belirtti. Başkan Atmaca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aileye ve çocuklara ilişkin şu sözlerini hatırlattı: "Bir milletin gücü, yuvalarında tüten ocakta, beşiklerinde büyüyen evlatlarda, nesilden nesle taşınan değerlerde gizlidir."

Kaynak: Haberler.com
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