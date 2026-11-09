Okan Buruk, Galatasaray'daki dokuzuncu rekorunu kırdı

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Futbolculuk döneminde Galatasaray formasıyla 7 kez Süper Lig şampiyonluğu sevinci yaşayan Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde de ligin kaderini tayin eden isimlerin başında geliyor. Daha önce Başakşehir ile 1, Galatasaray'ın başında ise 4 kez mutlu sona ulaşan başarılı teknik adam, kulüpteki henüz 5. sezonunun başındayken kırılması güç istatistiklere imza atmayı sürdürüyor.

41 MAÇLIK DEV SERİ

Galatasaray, son olarak oynanan Amedspor karşılaşmasından da sahadan zaferle ayrılarak kulüp tarihinin iç sahada 41 maçlık yenilmezlik rekorunu egale etti.

GALATASARAY'DAKİ DOKUZUNCU REKORU

Sarı-kırmızılı ekip, milli aranın ardından taraftar önünde ağırlayacağı Samsunspor karşısında da kaybetmemesi durumunda Okan Buruk bu rekorun tek sahibi konumuna gelecek. Bu başarı, 5. sezonunu geçiren tecrübeli teknik adamın Galatasaray kariyerindeki 9. kulüp rekoru olarak kayıtlara geçti.

YENİ KUPALAR HEDEFLİYOR

Türkiye kariyerinde kırılmadık rekor bırakmayan Okan Buruk, sarı-kırmızılı camiaya yeni kupalar ve Avrupa başarıları kazandırma hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.