Uçakta telefonla konuşurken söylediği iki kelime havalimanını birbirine kattı! Gerçek bambaşka çıktı

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ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Ontario Uluslararası Havalimanı'nda yaşanan olay, yolculara korku dolu anlar yaşattı. Frontier Airlines'a ait uçak kalkış için beklediği sırada bir yolcunun duyduğu telefon konuşması, geniş çaplı güvenlik operasyonuna yol açtı.

TELEFONDAKİ İKİ KELİME HAVALİMANINI KARIŞTIRDI

Uçakta bulunan bir yolcu, başka bir kişinin yaptığı görüntülü görüşme sırasında bomba ve patlamadan söz ettiğini duydu. Konuşmadan şüphelenen yolcunun durumu kabin ekibine bildirmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. Hemen harekete geçen ekipler, şüpheli ifadeleri kullanan kişiyi tespit ederek gözaltına aldı.

UÇAK VE TERMİNALİN BİR BÖLÜMÜ TAHLİYE EDİLDİ

Olası bir bomba tehdidine karşı uçaktaki yolcular tahliye edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında havalimanının 2 numaralı terminalinin doğu bölümü de boşaltıldı. Polis, itfaiye ve bomba imha ekipleri bölgede inceleme başlatırken, bazı uçuşlar geçici olarak askıya alındı. Patlayıcı madde arama köpeklerinin de katıldığı kontrollerde uçak ve çevresi ayrıntılı şekilde arandı.

BOMBA SANDIKLARI ŞEY BİLGİSAYAR OYUNU ÇIKTI

Gözaltına alınan yolcunun ifadesi ise olayın seyrini tamamen değiştirdi. Şüpheli, gö rüntülü görüşme sırasında bir arkadaşıyla konuştuğunu ve konunun dünyaca ünlü bir savaş oyunuyla ilgili olduğunu anlattı.

Polisin verdiği bilgiye göre yolcunun arkadaşı, oyunda C4 patlayıcısının infilak etmesi sonucu elenmişti. Telefon görüşmesinde geçen bomba ve patlama ifadelerinin de bu olayla ilgili olduğu belirlendi. Ekipler, görüşmenin diğer ucundaki kişiyle de iletişime geçerek anlatılanları doğruladı.

POLİS SUÇ UNSURU BULAMADI

Uçakta ve havalimanında yapılan aramalarda herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı. İnceleme sonucunda gerçek bir bomba tehdidinin bulunmadığı ve suç işlenmediği tespit edildi.

Güvenlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından yolcuların yeniden uçağa binmesine izin verildi. Gözaltına alınan kişi de serbest bırakıldı. Havalimanında geçici olarak durdurulan operasyonlar ise tekrar başlatıldı.

Kaynak: Haberler.com