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Dolmuş durağında "alacak" infazı! Yolcularının gözü önünde öldürüldü

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Dolmuş durağında 'alacak' infazı! Yolcularının gözü önünde öldürüldü Haber Videosunu İzle
Dolmuş durağında 'alacak' infazı! Yolcularının gözü önünde öldürüldü
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İzmir’in Tire ilçesinde 59 yaşındaki minibüs şoförü Deniz Fakı, yolcularının gözü önünde tabancayla vurularak öldürüldü. 63 yaşındaki şüpheli Hüseyin Ş.’nin, arsasını satın alan Fakı’dan parasının bir bölümünü alamadığı için Fakı’ya 8 el ateş ettiği ileri sürüldü. Kaçmaya çalışan şüpheli, nöbet değişiminden dönen jandarma ekiplerince yakalandı.

  • Tire'de Tire Devlet Hastanesi yakınlarındaki minibüs durağında minibüs şoförü Deniz Fakı, yolcuların gözü önünde silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
  • Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen 63 yaşındaki Hüseyin Ş., nöbet değişiminden dönen jandarma ekiplerince yakalanarak polise teslim edildi.
  • Taraflar arasındaki husumetin, Hüseyin Ş.'nin arsasını Fakı'ya satması ancak parasının bir bölümünü alamamasından kaynaklandığı iddia edildi.

Tire’de bir minibüs durağında meydana gelen silahlı saldırıda minibüs şoförü hayatını kaybetti. Olayın, taraflar arasındaki arsa satışından kaynaklanan alacak meselesi nedeniyle yaşandığı iddia edildi.

YOLCULARI İNDİRDİĞİ SIRADA SALDIRIYA UĞRADI

Olay, sabah saatlerinde Tire Devlet Hastanesi yakınlarındaki minibüs durağında meydana geldi. Minibüsüyle Tire-İzmir hattında yolcu taşıyan Deniz Fakı, durağa yanaşarak yolcuların inmesi için kapıyı açtı. Bir süre sonra aracından inen Fakı’ya, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğu belirtilen 63 yaşındaki Hüseyin Ş.’nin yolcuların gözü önünde peş peşe 8 el ateş ettiği öne sürüldü.

Minibüs şoförü Deniz Fakı

ŞÜPHELİYİ NÖBET DÖNÜŞÜ JANDARMA YAKALADI

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Fakı, olay yerinde hayatını kaybetti. Koşarak uzaklaşmaya çalışan Hüseyin Ş., nöbet değişiminden dönen jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yakalandı. Şüpheli, polis ekiplerine teslim edildi.

ARSA PARASI İDDİASI

Hüseyin Ş.’nin bir süre önce arsasını Fakı’ya sattığı, ancak parasının bir bölümünü alamadığı ve bu nedenle taraflar arasında husumet oluştuğu ileri sürüldü.

Şüpheli Hüseyin Ş.

Fakı’nın cenazesi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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