Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

OMG Capital Advisors Başkanı Gülkan fon soruşturmasında gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
OMG Capital Advisors Başkanı Gülkan fon soruşturmasında gözaltına alındı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan gözaltına alındı.

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan gözaltına alındı.

BİR KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Gülkan gözaltına alındı.

Ömer Murat Gülkan

Şüpheli Gülkan, işlemleri için emniyete götürüldü.

BDDK BAŞKAN YARDIMCISI VE BANKA GENEL MÜDÜRÜ DE TUTUKLANDI

Öte yandan gözaltına alınan eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nureddin Çevik ve Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik'in emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ile Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç'ın ise bu soruşturmada bugün tutuklanmasına karar verilmişti.

İlgili Haberler
MHP'li Yıldız: Fon vurgununda birden fazla suç varMHP'li Yıldız: Fon vurgununda birden fazla suç var
Fon soruşturması kapsamında Enver Çevik yeniden gözaltına alındıFon soruşturması kapsamında Enver Çevik yeniden gözaltına alındı
Fatma Betül Sayan Kaya'nın ardından yeni iddia: 60 milletvekilinden, 30 bakandan bahsediliyor31Fatma Betül Sayan Kaya'nın ardından yeni iddia: 60 milletvekilinden, 30 bakandan bahsediliyor
Kayyum atanan Tera Holding'e bir darbe daha! Polisle kapıya dayandılarKayyum atanan Tera Holding'e bir darbe daha! Polisle kapıya dayandılar
Bakan Gürlek fon soruşturmalarında son durumu açıkladı: 120 tutuklu, 31,5 milyar liralık iadeBakan Gürlek fon soruşturmalarında son durumu açıkladı: 120 tutuklu, 31,5 milyar liralık iade
Kaynak: AA
Bu haber 86 sitede yayınlandı.
Kütahya'da emekli marangozun 10 yıllık emeği! Güneşle çalışan kalorifer sistemine patent aldı

Güneş çıkınca kazanı kapatıyor! Emekli marangoza patent
Yasak aşk skandalına Çin de dahil oldu: İftira ve temelsiz spekülasyon

İki süper gücü birbirine düşüren yasak aşk
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları

Sinyali vermişti! İşte emeklinin beklediği zam formülünün detayları
AK Partili İnan'dan milletin parasına göz dikenlere rest: Demir yumruk gibi çökeceğiz17

Milletin parasına göz dikenlere rest: Demir yumruk gibi çökeceğiz
Yolcuların tepkisine rağmen otoyolda geri manevra! Bir de yaptığını savundu

Yolcuların tepkisine rağmen devam etti, bir de yaptığını savundu
Bakan Gürlek fon soruşturmalarında son durumu açıkladı: 120 tutuklu, 31,5 milyar liralık iade

Bütçe komisyonunda açıkladı! İşte fon vurgununda iade edilen rakam
Otoyolda faciaya davetiye: Yanlış yola giren otobüs şoförü geri geri gitti

Yolcuların yüreğini ağzına getiren şoförden pes dedirten savunma

8 gollü çılgın maçın önüne geçen kare

Dün geceye damga vuran kare!

İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi18

İşte 10 kişinin can verdiği facianın nedeni! Şirketten açıklama geldi