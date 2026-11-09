Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İran Silahlı Kuvvetleri son 10 günde Hürmüz'de en az 11 tankeri hedef aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran devlet televizyonuna göre İran Silahlı Kuvvetleri, son 10 günde Hürmüz Boğazı'nda Tahran'ın onaylamadığı alternatif güzergahı kullanmaya çalışan en az 11 tankeri hedef aldı. Son 24 saatte 4 tankerin Hürmüz'den geçişini tamamlayamadığı belirtildi.

TAHRAN (AA) – İran Silahlı Kuvvetleri'nin son 10 gün içerisinde Hürmüz Boğazı'nda Tahran'ın onaylamadığı "alternatif" güzergahı kullanmaya çalışan en az 11 tankeri hedef aldığı belirtildi.

İran devlet televizyonunda yayımlanan haberde, son 10 günde Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlerin durumuna ilişkin bilgi verildi.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin, takip sistemlerini kapatan ve Tahran'ın onaylamadığı "alternatif" rota üzerinden seyreden gemileri hedef aldığı ifade edilen haberde, son 10 günde Hürmüz Boğazı'nda en az 11 tankerin hedef alındığı kaydedildi.

Haberde, söz konusu tankerler arasında mayına çarparak hasar görenlerin bulunup bulunmadığına dair ise bilgi verilmedi.

Son 24 saatte 4 tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini tamamlayamadığı belirtilen haberde, Devrim Muhafızları Ordusunun da İran kara sularındaki "düşman" gemilerine ait seyir sistemlerini dışarıdan müdahaleyle devre dışı bırakarak bu gemilerin hareketini engellediği kaydedildi.

Kaynak: AA
Mahsun Karaca'dan şaşırtan jigolo bar itirafı: Yönetmenimizle gittik

Ünlü oyuncudan şaşırtan itiraf: Jigolo bara gittim
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 gollü çılgın maçın önüne geçen kare

Dün geceye damga vuran kare!

Meksika'da 'R2' lakaplı kartel lideri 19 adamıyla birlikte böyle yakalandı

Ülkeye korku salan "R2"nin sonu ibretlik oldu
Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü

Tetiğe bastığı an her şey kabusa döndü!
Bakan Işıkhan'dan milyonlarca emekliyi heyecanlandıran sözler16

Bakan Işıkhan'dan milyonlarca emekliyi heyecanlandıran sözler
Yolcuların tepkisine rağmen otoyolda geri manevra! Bir de yaptığını savundu

Yolcuların tepkisine rağmen devam etti, bir de yaptığını savundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gözlerinin içine bakarak uyardı: Hakkını veremeyecekseniz yanlış mesleği seçmişsiniz demektir

"Madem meslek olarak seçtiniz, hakkını vereceksiniz"
Milyonlarca kart sahibine yıl sonu uyarısı! Puanlarınız silinebilir

Kredi kartı olup bunu yapmayanlar yandı!