Bolu Haber, Bolu Son Dakika Haberleri - Haberler

BOLU
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Bolu
Parçalı Bulutlu
|İmsak
03:16
|Öğle
13:01
|İkindi
17:00
|Akşam
20:36
|Yatsı
22:26
|Vali
|Ahmet Ümit
|Bld. Başkanı
|Tanju Özcan - (CHP)
|Valilik Sitesi
|http://www.bolu.gov.tr/
|Belediye Sitesi
|https://www.bolu.bel.tr/
|Bölgesi
|Karadeniz Bölgesi
|İlçe Sayısı
|9
|Yüzölçümü
|8.276 km2
|Rakım
|726m
|Posta Kodu
|14000
|Alan Kodu
|374
|Plaka Kodu
|14
|Koordinatı
|40.73583, 31.60611
|Bolu Seçim Sonuçları
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