Bolu Haber, Bolu Son Dakika Haberleri - Haberler

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BOLU

Bolu haber, Bolu son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Son dakika haberleri! Bolu'dan Marmaris yangınına destek

Son dakika haberleri! Bolu'dan Marmaris yangınına destek

Bolu - 17 Dakika Önce
Yaramaz yavru kedi ekipleri çok uğraştırdı

Yaramaz yavru kedi ekipleri çok uğraştırdı

Bolu - 22 Dakika Önce
Son dakika haberi... Dereye düşen keçiyi itfaiye kurtardı

Son dakika haberi... Dereye düşen keçiyi itfaiye kurtardı

Bolu - 2 Saat Önce
Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Bolu - 2 Saat Önce
Bolu'da dereye düşen keçi kurtarıldı

Bolu'da dereye düşen keçi kurtarıldı

Bolu - 2 Saat Önce
Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Bolu - Dün 19:38
Mucize kurtuluş! Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Mucize kurtuluş! Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Bolu - Dün 18:53
Minibüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Minibüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bolu - Dün 14:49
Bolu'da, yağlık ayçiçeği ekili alanlar kontrol edildi

Bolu'da, yağlık ayçiçeği ekili alanlar kontrol edildi

Bolu - Dün 11:40

Bolu

Nüfus311.810 (2019 itibarıyla)
Hava Durumu - 2525°

Parçalı Bulutlu

Namaz VakitleriNamaz Vakitleri
İmsak
03:16 		Öğle
13:01 		İkindi
17:00 		Akşam
20:36 		Yatsı
22:26
ValiAhmet Ümit
Bld. BaşkanıTanju Özcan - (CHP)
Valilik Sitesi http://www.bolu.gov.tr/Valilik Sitesi
Belediye Sitesi https://www.bolu.bel.tr/Belediye Sitesi
BölgesiKaradeniz Bölgesi
İlçe Sayısı9
Yüzölçümü8.276 km2
Rakım726m
Posta Kodu14000
Alan Kodu374
Plaka Kodu14
Koordinatı40.73583, 31.60611
Bolu Seçim Sonuçları
Bolu Gündemindeki Kişiler
Bolu Haber Dağılımı
Bolu'da park halindeki hafif ticari araç yandı

Bolu'da park halindeki hafif ticari araç yandı

Bolu - Dün 11:36
Alev alev yanan hafif ticari araç küle döndü

Alev alev yanan hafif ticari araç küle döndü

Bolu - Dün 11:24
Aranması olan 5 kişi uygulamada yakalandı

Aranması olan 5 kişi uygulamada yakalandı

Bolu - Dün 11:10
Bolu'da aranan 5 kişi yakalandı

Bolu'da aranan 5 kişi yakalandı

Bolu - Dün 11:03
Son dakika haberleri! Altınordu'ya Burak transferinde rakip çıktı

Son dakika haberleri! Altınordu'ya Burak transferinde rakip çıktı

Bolu - Dün 10:59

Bakırköy'deki inşaatta feci olay: Baba oğulun dizleri beton döktükleri sırada yandı
Filenin altın kızları Bolu'da esmeye devam ediyor

Filenin altın kızları Bolu'da esmeye devam ediyor

Bolu - Dün 10:47
Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Bolu - Dün 08:16
'İşe gidiyorum' diye ortadan kaybolmuştu, 6 gün sonra evine döndü

"İşe gidiyorum" diye ortadan kaybolmuştu, 6 gün sonra evine döndü

Bolu - Dün 00:40
Minibüsün kapı pandizotuna giren kedi yavrusu kurtarıldı

Minibüsün kapı pandizotuna giren kedi yavrusu kurtarıldı

Bolu - 21.06.2022
8 kişinin can verdiği ölüm yolunda STK'lar eylem yaptı

8 kişinin can verdiği ölüm yolunda STK'lar eylem yaptı

Bolu - 21.06.2022
Minibüsün içinde sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Minibüsün içinde sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Bolu - 21.06.2022
Artistik Cimnastik Kadın Milli Takımı'nın Bolu kampı sona erdi

Artistik Cimnastik Kadın Milli Takımı'nın Bolu kampı sona erdi

Bolu - 21.06.2022
Kıbrıscık'ta yağmur sebebiyle kayan toprak yolu kapattı

Kıbrıscık'ta yağmur sebebiyle kayan toprak yolu kapattı

Bolu - 21.06.2022
'Sanayide Kadın Eli' Projesi'ne destek veren firmalarla protokol imzalandı

"Sanayide Kadın Eli" Projesi'ne destek veren firmalarla protokol imzalandı

Bolu - 21.06.2022
Gerede Belediyesi'nden toplu sünnet etkinliği

Gerede Belediyesi'nden toplu sünnet etkinliği

Bolu - 21.06.2022
Bolu'da sağanak yağış

Bolu'da sağanak yağış

Bolu - 21.06.2022
Sağanak etkili oldu

Sağanak etkili oldu

Bolu - 21.06.2022
Bolu'da günübirlik kiralanan 88 ev ve iş yerleri denetlendi

Bolu'da günübirlik kiralanan 88 ev ve iş yerleri denetlendi

Bolu - 21.06.2022
Samsunspor'da 4 futbolcuyla yolların ayrılması kararı alındı

Samsunspor'da 4 futbolcuyla yolların ayrılması kararı alındı

Bolu - 21.06.2022
Son dakika haberleri: Batu Kaplan: '4 transfer daha yapacağız'

Son dakika haberleri: Batu Kaplan: "4 transfer daha yapacağız"

Bolu - 21.06.2022
KF Tirana, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine hazırlanıyor

KF Tirana, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine hazırlanıyor

Bolu - 21.06.2022
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Bolu - 21.06.2022
Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Bolu - 21.06.2022
21 Haziran 2022 Bolu hava durumu nasıl? Meteoroloji Bolu bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

21 Haziran 2022 Bolu hava durumu nasıl? Meteoroloji Bolu bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Bolu - 21.06.2022
Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak iddia: Tanju Özcan'ın ardından Lütfi Savaş'ın da CHP'den ihracı istenecek

Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak iddia: Tanju Özcan'ın ardından Lütfi Savaş'ın da CHP'den ihracı istenecek

Bolu - 20.06.2022
Bayram Bektaş: 'Sonuna kadar yarışın içinde olmak istiyoruz'

Bayram Bektaş: "Sonuna kadar yarışın içinde olmak istiyoruz"

Bolu - 20.06.2022
Bakan Karaismailoğlu, Baklalı Köprülü Kavşağı'nın açılış törenine katıldı

Bakan Karaismailoğlu, Baklalı Köprülü Kavşağı'nın açılış törenine katıldı

Bolu - 20.06.2022
Bakan Karaismailoğlu'ndan Adana Havalimanı açıklaması

Bakan Karaismailoğlu'ndan Adana Havalimanı açıklaması

Bolu - 20.06.2022
Bolu'da mevsim normallerinde seyreden hava şartları arıcıları sevindirdi

Bolu'da mevsim normallerinde seyreden hava şartları arıcıları sevindirdi

Bolu - 20.06.2022
Seyir halinde alev alan kamyonet yandı

Seyir halinde alev alan kamyonet yandı

Bolu - 20.06.2022
Son dakika haberi! Evlerin arasında dolaşan yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

Son dakika haberi! Evlerin arasında dolaşan yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

Bolu - 20.06.2022
D100'de alev alev yanan kamyonet küle döndü

D100'de alev alev yanan kamyonet küle döndü

Bolu - 20.06.2022
Kuzey Makedonya şampiyonu Shkupi, Türk başkanıyla Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanıyor

Kuzey Makedonya şampiyonu Shkupi, Türk başkanıyla Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanıyor

Bolu - 20.06.2022
Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı

Bolu - 20.06.2022
Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Bolu - 20.06.2022
Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Bolu - 20.06.2022
20 Haziran 2022 Bolu hava durumu nasıl? Meteoroloji Bolu bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

20 Haziran 2022 Bolu hava durumu nasıl? Meteoroloji Bolu bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Bolu - 20.06.2022
33 İlin Başsavcısı Değişti

33 İlin Başsavcısı Değişti

Bolu - 20.06.2022
Meteoroloji'den vatandaşlara uyarı! İstanbul dahil 14 il, haftaya yağmurla başlayacak

Meteoroloji'den vatandaşlara uyarı! İstanbul dahil 14 il, haftaya yağmurla başlayacak

Bolu - 20.06.2022
HSK'nın yaz kararnamesi tamamlandı

HSK'nın yaz kararnamesi tamamlandı

Bolu - 19.06.2022
Sakaryaspor, sezonun ilk antrenmanına çıktı

Sakaryaspor, sezonun ilk antrenmanına çıktı

Bolu - 19.06.2022
Bolu'da apartman bahçesinde yakalanan yılan doğaya bırakıldı

Bolu'da apartman bahçesinde yakalanan yılan doğaya bırakıldı

Bolu - 19.06.2022
Bolu Valisi Kılıç'tan huzurevi sakinlerine 'Babalar Günü' ziyareti

Bolu Valisi Kılıç'tan huzurevi sakinlerine "Babalar Günü" ziyareti

Bolu - 19.06.2022
Bolu Dağı'nda yoğun sis

Bolu Dağı'nda yoğun sis

Bolu - 19.06.2022
Üniversite adaylarının YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi heyecanı

Üniversite adaylarının YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi heyecanı

Bolu - 19.06.2022
TEM'de önünde ilerleyen tıra çarpan diğer tırın sürücüsü yaralandı

TEM'de önünde ilerleyen tıra çarpan diğer tırın sürücüsü yaralandı

Bolu - 19.06.2022
Anadolu Otoyolu'nda iki tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda iki tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Bolu - 19.06.2022
Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Bolu - 19.06.2022
19 Haziran 2022 Bolu hava durumu nasıl? Meteoroloji Bolu bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

19 Haziran 2022 Bolu hava durumu nasıl? Meteoroloji Bolu bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Bolu - 19.06.2022
Seben Guz Deresi Kanyonu ekoturizme kazandırılıyor

Seben Guz Deresi Kanyonu ekoturizme kazandırılıyor

Bolu - 18.06.2022
Karabük'te 4 gündür haber alınamayan kişi aranıyor

Karabük'te 4 gündür haber alınamayan kişi aranıyor

Bolu - 18.06.2022
Karabükspor'un tesisi artık Karabük İdman Yurdu'nun

Karabükspor'un tesisi artık Karabük İdman Yurdu'nun

Bolu - 18.06.2022
Hakİş Başkanı Arslan : 'Özçelik-İş Sendikası sendikal yaşamın amiral gemisi'

Hakİş Başkanı Arslan : "Özçelik-İş Sendikası sendikal yaşamın amiral gemisi"

Bolu - 18.06.2022
Boşanmış ailelerin çocukları bu merkezlerde uzmanlar eşliğinde ebeveynlerine teslim edilecek

Boşanmış ailelerin çocukları bu merkezlerde uzmanlar eşliğinde ebeveynlerine teslim edilecek

Bolu - 18.06.2022
İşe gitme bahanesiyle evden ayrılan gençten 4 gündür haber alınamıyor

İşe gitme bahanesiyle evden ayrılan gençten 4 gündür haber alınamıyor

Bolu - 18.06.2022
Bolu'da konut satışı sayısı arttı

Bolu'da konut satışı sayısı arttı

Bolu - 18.06.2022
Eşini kanserden kaybeden aşçı, biri evlatlık 4 çocuğuna hem anne hem baba oldu

Eşini kanserden kaybeden aşçı, biri evlatlık 4 çocuğuna hem anne hem baba oldu

Bolu - 18.06.2022
18 Haziran 2022 Bolu hava durumu nasıl? Meteoroloji Bolu bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

18 Haziran 2022 Bolu hava durumu nasıl? Meteoroloji Bolu bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Bolu - 18.06.2022
Bolu'da inşaattan demir çalmakla suçlanan 3 kişiden 2'si tutuklandı

Bolu'da inşaattan demir çalmakla suçlanan 3 kişiden 2'si tutuklandı

Bolu - 17.06.2022
Seben Belediyesinden dereceye giren öğrencilere bisiklet

Seben Belediyesinden dereceye giren öğrencilere bisiklet

Bolu - 17.06.2022
Bolu'da 26 adliye personeli destek AFAD gönüllüsü oldu

Bolu'da 26 adliye personeli destek AFAD gönüllüsü oldu

Bolu - 17.06.2022
İnşaatlardan 60 bin liralık demir çalan 3 şüpheli yakalandı

İnşaatlardan 60 bin liralık demir çalan 3 şüpheli yakalandı

Bolu - 17.06.2022
Adliyeden siren sesleri yükseldi... Bolu Adiyesi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi

Adliyeden siren sesleri yükseldi... Bolu Adiyesi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi

Bolu - 17.06.2022
Voleybol oynarken sakatlanan öğrenci karnesini hastanede aldı

Voleybol oynarken sakatlanan öğrenci karnesini hastanede aldı

Bolu - 17.06.2022
Süleyman Soylu: Türkiye, Doğu ve Güneydoğu Konusunda Bir Zihniyet Devrimi Gerçekleştirmiştir

Süleyman Soylu: Türkiye, Doğu ve Güneydoğu Konusunda Bir Zihniyet Devrimi Gerçekleştirmiştir

Bolu - 17.06.2022
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kuvvetli Sağanak Yağış ve Sel Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kuvvetli Sağanak Yağış ve Sel Uyarısı

Bolu - 17.06.2022
Bakan Karaismailoğlu, 'Ülkemizi, ulaşım ve haberleşmede bölgesinde lider, dünyada da önemli bir kavşak noktası haline getirdik'

Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizi, ulaşım ve haberleşmede bölgesinde lider, dünyada da önemli bir kavşak noktası haline getirdik"

Bolu - 17.06.2022
Kamp merkezi Bolu, futbol takımlarını ağırlamayı bekliyor

Kamp merkezi Bolu, futbol takımlarını ağırlamayı bekliyor

Bolu - 17.06.2022
AFAD: 'Öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde; akşam saatlerinde Çorum il genelinde kuvvetli yağış...

AFAD: "Öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde; akşam saatlerinde Çorum il genelinde kuvvetli yağış...

Bolu - 17.06.2022
Bakan Soylu, 'Görevlendirme Yapılan Belediyeler Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu: (2)

Bakan Soylu, "Görevlendirme Yapılan Belediyeler Koordinasyon Toplantısı"nda konuştu: (2)

Bolu - 17.06.2022
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde İstanbul istikameti ulaşıma açıldı (2)

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde İstanbul istikameti ulaşıma açıldı (2)

Bolu - 17.06.2022
Bolu Dağı tünel ve viyadükleri bugün saat 10.00'da trafiğe açılıyor

Bolu Dağı tünel ve viyadükleri bugün saat 10.00'da trafiğe açılıyor

Bolu - 17.06.2022
Meteoroloji 'Sıcak havalar gidiyor' diyerek hafta sonunu işaret etti! Şemsiyeler yeniden çıkacak

Meteoroloji "Sıcak havalar gidiyor" diyerek hafta sonunu işaret etti! Şemsiyeler yeniden çıkacak

Bolu - 17.06.2022
Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Bolu - 17.06.2022
Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Bolu - 17.06.2022
İstanbul, Ankara, İzmir sela ne zaman okunur? 17 Haziran Cuma selası ne zaman okunur? Cuma selası saat kaçta okunuyor?

İstanbul, Ankara, İzmir sela ne zaman okunur? 17 Haziran Cuma selası ne zaman okunur? Cuma selası saat kaçta okunuyor?

Bolu - 17.06.2022
Cuma namazı saat kaçta? 17 Haziran 2022 İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Bursa, Antalya Cuma namazı saati ve Cuma ezan vakti

Cuma namazı saat kaçta? 17 Haziran 2022 İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Bursa, Antalya Cuma namazı saati ve Cuma ezan vakti

Bolu - 17.06.2022
Hak İş Genel Başkanı Arslan'dan Tanju Özcan'a istifa çağrısı

Hak İş Genel Başkanı Arslan'dan Tanju Özcan'a istifa çağrısı

Bolu - 17.06.2022
Hak İş Genel Başkanı Arslan'dan Tanju Özcan'a istifa çağrısı

Hak İş Genel Başkanı Arslan'dan Tanju Özcan'a istifa çağrısı

Bolu - 16.06.2022
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan AK Partili Bolu Belediye Meclis Üyesi Çınar'a destek ziyareti

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan AK Partili Bolu Belediye Meclis Üyesi Çınar'a destek ziyareti

Bolu - 16.06.2022
Tacikistan Büyükelçisi Gulov'dan Bolu Ticaret ve Sanayi Odasına ziyaret

Tacikistan Büyükelçisi Gulov'dan Bolu Ticaret ve Sanayi Odasına ziyaret

Bolu - 16.06.2022
Göynük ve Kıbrıscık'ta orman yangınlarına karşı bilinçlendirme çalışması yapıldı

Göynük ve Kıbrıscık'ta orman yangınlarına karşı bilinçlendirme çalışması yapıldı

Bolu - 16.06.2022
Bolu'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Bolu'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Bolu - 16.06.2022
Abant Gölü Milli Parkı'nda uçurtma şenliği

Abant Gölü Milli Parkı'nda uçurtma şenliği

Bolu - 16.06.2022
AK Parti'li Aydemir: 'Bolu Belediye Başkanı, HDP'nin talebiyle disipline verildiğini söylüyor'

AK Parti'li Aydemir: "Bolu Belediye Başkanı, HDP'nin talebiyle disipline verildiğini söylüyor"

Bolu - 16.06.2022
Sahipsiz hayvanların bakımını üstlenen öğretmen duyarlılığıyla örnek oluyor

Sahipsiz hayvanların bakımını üstlenen öğretmen duyarlılığıyla örnek oluyor

Bolu - 16.06.2022
Dereye düşen köpek yavrusu kurtarıldı

Dereye düşen köpek yavrusu kurtarıldı

Bolu - 16.06.2022
Karateci çocuklar babalarını terletti

Karateci çocuklar babalarını terletti

Bolu - 16.06.2022
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: CHP'den ihracımın istenmesinin asıl sebebi 6 Haziran'da attığım tweet

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: CHP'den ihracımın istenmesinin asıl sebebi 6 Haziran'da attığım tweet

Bolu - 16.06.2022
16 Haziran 2022 Bolu hava durumu nasıl? Meteoroloji Bolu bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

16 Haziran 2022 Bolu hava durumu nasıl? Meteoroloji Bolu bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Bolu - 16.06.2022
İhraç istemiyle disipline sevk edilen Özcan'dan açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilen Özcan'dan açıklama

Bolu - 15.06.2022
Karadeniz’in batısında yer alan Bolu, 8.276 kilometre kare yüz ölçümüne sahip, Gerede, Göynük, Kıbrıscık, Mengen, Merkez, Mudurnu, Seben, Yeniçağa olarak 9 ilçesi vardır. Bolu, çoğu kez ‘Bolu Beyi’ ile anılır. Bolu Beyi padişahın haberi olmadan halka zulmeden biriyken, halkı bu zulümden kurtaran, halk kahramanı Köroğlu ise Bolu Beyi’ne karşı halkın yanında durmuştur. Bugün Köroğlu’nun mezarının yeri bilinmese de Bolu Beyi’nin mezarı kaybolmaya yüz tutmuştur. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Bolu haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Bolu son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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