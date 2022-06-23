Bolu Haber, Bolu Son Dakika Haberleri - Haberler

Bolu 311.810 (2019 itibarıyla) 311.810 25° 25° Parçalı Bulutlu Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri İmsak

03:16 Öğle

13:01 İkindi

17:00 Akşam

20:36 Yatsı

22:26 Vali Ahmet Ümit Bld. Başkanı Tanju Özcan - (CHP) Valilik Sitesi http://www.bolu.gov.tr/ Belediye Sitesi https://www.bolu.bel.tr/ Bölgesi Karadeniz Bölgesi İlçe Sayısı 9 Yüzölçümü 8.276 km2 Rakım 726m Posta Kodu 14000 Alan Kodu 374 Plaka Kodu 14 Koordinatı 40.73583, 31.60611 Bolu Seçim Sonuçları

Karadeniz’in batısında yer alan Bolu, 8.276 kilometre kare yüz ölçümüne sahip, Gerede, Göynük, Kıbrıscık, Mengen, Merkez, Mudurnu, Seben, Yeniçağa olarak 9 ilçesi vardır. Bolu, çoğu kez ‘Bolu Beyi’ ile anılır. Bolu Beyi padişahın haberi olmadan halka zulmeden biriyken, halkı bu zulümden kurtaran, halk kahramanı Köroğlu ise Bolu Beyi’ne karşı halkın yanında durmuştur. Bugün Köroğlu’nun mezarının yeri bilinmese de Bolu Beyi’nin mezarı kaybolmaya yüz tutmuştur. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Bolu haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Bolu son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.