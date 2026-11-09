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Uzak Şehir'in Alya'sının kolunda servet var! Fiyatı dudak uçuklattı

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Uzak Şehir'in Alya'sının kolunda servet var! Fiyatı dudak uçuklattı
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Kanal D'nin sevilen dizisi "Uzak Şehir"de Alya Albora karakterine hayat veren Sinem Ünsal'ın dizide kullandığı lüks saat dikkat çekti. Siyah elbisesini altın renkli aksesuarlarla tamamlayan oyuncunun kolundaki saatin, 18 ayar altından üretildiği ve yaklaşık 1 milyon 520 bin TL'lik fiyatla satıldığı iddia edildi.

  • Uzak Şehir dizisinde Alya Albora karakterini canlandıran Sinem Ünsal'ın son bölümdeki görünümünde altın renkli bir saat öne çıktı.
  • Oyuncunun kolundaki saate benzetilen 18 ayar sarı altından küçük boy lüks modelin Türkiye satış fiyatı yaklaşık 1 milyon 520 bin TL.
  • Dizide kullanılan saatin kesin değeri açıklanmadı.

Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncusu Sinem Ünsal, Alya Albora karakterinin kıyafetleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Son bölümdeki görünümünde öne çıkan altın renkli saatin yaklaşık 1,5 milyon TL değerindeki lüks bir modele benzemesi, dizinin kostüm detaylarını yeniden merak konusu haline getirdi.

ALYA ALBORA'NIN KOLUNDAKİ SAAT DİKKAT ÇEKTİ

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Uzak Şehir" dizisinde Alya Albora karakterini canlandıran Sinem Ünsal, bu kez oyunculuğundan çok dizideki aksesuar tercihiyle dikkat çekti. Siyah elbisesini altın tonlarındaki takılarla tamamlayan oyuncunun kolundaki saat, görünümünün en dikkat çekici parçalarından biri oldu. 

SAATİN FİYATI 1,5 MİLYON TL'Yİ AŞIYOR

Sinem Ünsal'ın dizide kullandığı saate benzetilen model, lüks saat koleksiyonları arasında yer alıyor. Markanın 18 ayar sarı altından üretilen küçük boy modelinin Türkiye satış fiyatı yaklaşık 1 milyon 520 bin TL seviyesinde bulunuyor. Bu rakam, söz konusu saati sıradan bir aksesuardan çok yüksek değerli bir mücevher haline getiriyor. Altın kasa ve bilezik tasarımıyla öne çıkan model, hem saat hem de takı olarak kullanılabilen lüks parçalar arasında yer alıyor. Bununla birlikte, 1 milyon 520 bin TL'lik fiyatın dizide kullanılan saatin kesin değeri olup-olmadığı açıklanmadı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıvakkas0101:

şimdi bu habermi ALLAH aşkına

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Haber YorumlarıSabri Yalcin:

Size ne Beni hiç ilgilendirmiyor

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