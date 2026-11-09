Elazığ'da yeni doğan buzağı, sahibiyle ekskavatör kepçesinde köye taşındı

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Elazığ'da kırsalda çalışma yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, yeni doğan bir buzağı ve sahibini paletli ekskavatörün kepçesine alarak güvenli şekilde köye taşıdı.

Kovancılar ilçesine bağlı Gökçebel köyü mevkiinde çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri örnek bir davranışa imza attı. Kırsal alanda çalışmalarını sürdüren ekipler, doğum yapan ineği fark edince harekete geçti. Arazinin şartları nedeniyle yeni doğan buzağının güvenli şekilde taşınması için paletli ekskavatörden yararlanan ekipler, buzağıyı ekskavatörün kepçesine koydu. Sahibi de buzağının yanına oturarak onu tuttu.

Buzağının ve sahibinin kepçe içerisinde taşındığı anlar kameralara yansırken ekiplerin duyarlı davranışı takdir topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı