Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Elazığ'da yeni doğan buzağı, sahibiyle ekskavatör kepçesinde köye taşındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da yeni doğan buzağı, sahibiyle ekskavatör kepçesinde köye taşındı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde İl Özel İdaresi ekipleri, yeni doğan buzağı ve sahibini paletli ekskavatörün kepçesine alarak güvenli şekilde köye taşıdı. Buzağının ve sahibinin kepçe içinde taşındığı anlar kameralara yansıdı, ekiplerin duyarlı davranışı takdir topladı.

Elazığ'da kırsalda çalışma yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, yeni doğan bir buzağı ve sahibini paletli ekskavatörün kepçesine alarak güvenli şekilde köye taşıdı.

Kovancılar ilçesine bağlı Gökçebel köyü mevkiinde çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri örnek bir davranışa imza attı. Kırsal alanda çalışmalarını sürdüren ekipler, doğum yapan ineği fark edince harekete geçti. Arazinin şartları nedeniyle yeni doğan buzağının güvenli şekilde taşınması için paletli ekskavatörden yararlanan ekipler, buzağıyı ekskavatörün kepçesine koydu. Sahibi de buzağının yanına oturarak onu tuttu.

Buzağının ve sahibinin kepçe içerisinde taşındığı anlar kameralara yansırken ekiplerin duyarlı davranışı takdir topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Altın haftaya yükselişle başladı! 6 bin 600 lira barajı aşıldı

Yeni haftanın ilk sürprizi geldi!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dizi sektöründe kriz büyüyor! Oyunculardan kaşe indirimi istendi

Dizi sektöründe kriz büyüyor! Oyunculardan kaşe indirimi istendi
Sıfır Atık Vakfından dünyaya ortak eylem çağrısı! Gıda israfına karşı seferberlik

Sıfır Atık Vakfından dünyaya seferberlik çağrısı
Fenerbahçe'de Totti bombası! Kulüpten jet yalanlama geldi

"Uçak indi" denildi, Fenerbahçe'den jet yalanlama geldi
96 yaşındaki Nezihe Dilmen, Atatürk'ü gördüğü anı anlattı: Ayağında potur, başında kepi vardı

Atatürk'ü gördüğü günü anlattı! Kıyafetini bile unutmamış
Arda Güler'den İstanbul'da sürpriz ziyaret! Formasını hediye etti

Arda Güler'den anlamlı ziyaret!
Amedsporlu kadından olay sözler! Galatasaraylı Kürtlere seslendi64

Video çekip G.Saraylı Kürtlere seslendi: Şerefiniz ve haysiyetiniz...
Polis 'Alkol haram, içme' dedi! Sürücünün yanıtı bakın ne oldu

Polis "Alkol haram, içme" dedi! Sürücünün yanıtı bakın ne oldu