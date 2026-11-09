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Sadece tek bir baharat kullanılıyor, tadına bir kez bakan bir daha unutamıyor

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Sadece tek bir baharat kullanılıyor, tadına bir kez bakan bir daha unutamıyor
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde yapılan ve ünü Türkiye sınırlarını aşan etli pide, kendine özgü lezzetiyle dikkat çekiyor. Sivas'ta yetişen buğdaydan elde edilen un ve danaların kaburga etiyle hazırlanan pide, yalnızca tuz kullanılarak tatlandırılıyor ve odun ateşinde taş fırında pişiriliyor. 2020 yılında coğrafi işaret tescili alan Ulaş etli pidesini tatmak için ilçeye gelenler, bu lezzeti bir kez deneyenlerin Sivas'a her gelişlerinde yeniden uğradığını söylüyor.

  • Sivas'ın Ulaş ilçesinde yapılan etli pide, 2020 yılında coğrafi işaretli ürünler listesine girdi.
  • Pidenin hamuru Sivas buğdayının unuyla, iç harcı ise Sivas'ta yetişen danaların kaburga eti, soğan, domates ve biberle hazırlanıyor.
  • Pide, içinde tuz dışında baharat bulunmadan odun ateşindeki taş fırında pişiriliyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yapılan ve ünü Türkiye'yi aşan etli pide, lezzetiyle damak çatlatıyor.

TADINA BİR KEZ BAKAN BİR DAHA UNUTAMIYOR

Sivas'ta yetişen buğdayın unu ile hamuru hazırlanan etli pidede, yine Sivas'ta yetişen danaların kaburga eti kullanılıyor. İç harcı için tuz, soğan, domates ve biber kullanılan pide, taş fırında pişiriliyor. Odun ateşinde pişirilen Ulaş etli pidesini tadan vatandaşlar, bir daha unutamıyor.

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER ARASINDA

2020 yılında coğrafi işaretli ürünler listesine giren etli pide, hem görüntüsü hem de lezzetiyle cezbediyor.

"BAHARAT OLARAK SADECE TUZ VAR"

Ulaş ilçesinde yaklaşık 35 yıldır pidecilik yapan Serkan Güneş, "Kullandığımız unun kaliteli olması lazım. Etlerimizi sağladığımız hayvanlar ise kendi ahırlarımıza besleniyor. Biz 22 yıldır bu şekilde yapıyoruz. İçerisinde etin kendi yağı, soğanı, domatesi ve biberi bulunuyor. Bizim pidemizin içinde farklı baharatlar yoktur. Baharat olarak sadece tuz var diyebilirim. Buraya ilk kez gelen vatandaşlar gayet memnun kalıyor. İlk defa böyle bir pide yediklerini söylüyorlar. Daha önce bu lezzeti tadanlar da Sivas'a gelen buraya uğramadan gitmiyor" dedi.

Etli pide yiyen vatandaşlar ise çok lezzetli olduğunu ifade ederek insnaları Ulaş'a davet etti. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıssulem58:

az kaldı gidince eyce yiyecem ayranda icecem??????

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Haber YorumlarıMustafa Pınarcı:

Dana eti zaten sadece tuzlanır,ilave baharat tadını kaçırır.Sen yap o pideyi yörenin kuzu koyun etiyle bakalım yiyebilecekmisin en azından kekik olmadan!

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