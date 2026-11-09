Özgür Özel ile ne konuştular? Aliyev cephesinden ilk açıklama geldi

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Karabağ Zaferi’nin 6'ncı yıl dönümü münasebetiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin Azerbaycan kanadından yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının sarsılmaz nitelikte olduğu vurgulandı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin Azerbaycan makamlarından resmi bir açıklama yayımlandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in resmi internet ve iletişim kanallarından paylaşılan bilgilendirmede, Özel’in Karabağ Zaferi’nin 6'ncı yıl dönümü dolayısıyla Aliyev’i telefonla aradığı bildirildi.

Özgür Özel’in temas sırasında Aliyev’in ve Azerbaycan halkının Zafer Günü’nü tebrik ettiği, Cumhurbaşkanı Aliyev’in de iletilen tebrikler dolayısıyla Özel’e teşekkürlerini sunduğu aktarıldı.

"DOSTLUK VE KARDEŞLİK İLİŞKİLERİ SARSILMAZ"

Görüşmenin içeriğine ilişkin yapılan resmi açıklamada, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü münasebetlere dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: "Telefon görüşmesi sırasında Azerbaycan ve Türkiye devletleri ile halkları arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin sarsılmaz olduğu bir kez daha vurgulandı."

Gerçekleştirilen telefon görüşmesi, Azerbaycan’da 8 Kasım Zafer Günü’nün 6'ncı yıl dönümü kapsamında yürütülen üst düzey diplomatik temaslar arasında yer aldı.