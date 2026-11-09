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Özgür Özel ile ne konuştular? Aliyev cephesinden ilk açıklama geldi

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Özgür Özel ile ne konuştular? Aliyev cephesinden ilk açıklama geldi
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Karabağ Zaferi'nin 6'ncı yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü; görüşmede iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının sarsılmaz nitelikte olduğu vurgulandı.

  • Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Karabağ Zaferi'nin 6'ncı yıl dönümü nedeniyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.
  • Özel görüşmede Aliyev'in ve Azerbaycan halkının Zafer Günü'nü tebrik etti, Aliyev tebrikler için Özel'e teşekkür etti.
  • Azerbaycan makamlarının açıklamasında, iki ülke devletleri ve halkları arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin sarsılmaz olduğu vurgulandı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Karabağ Zaferi’nin 6'ncı yıl dönümü münasebetiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin Azerbaycan kanadından yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının sarsılmaz nitelikte olduğu vurgulandı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin Azerbaycan makamlarından resmi bir açıklama yayımlandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in resmi internet ve iletişim kanallarından paylaşılan bilgilendirmede, Özel’in Karabağ Zaferi’nin 6'ncı yıl dönümü dolayısıyla Aliyev’i telefonla aradığı bildirildi.

Özgür Özel’in temas sırasında Aliyev’in ve Azerbaycan halkının Zafer Günü’nü tebrik ettiği, Cumhurbaşkanı Aliyev’in de iletilen tebrikler dolayısıyla Özel’e teşekkürlerini sunduğu aktarıldı.

"DOSTLUK VE KARDEŞLİK İLİŞKİLERİ SARSILMAZ"

Görüşmenin içeriğine ilişkin yapılan resmi açıklamada, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü münasebetlere dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: "Telefon görüşmesi sırasında Azerbaycan ve Türkiye devletleri ile halkları arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin sarsılmaz olduğu bir kez daha vurgulandı."

Gerçekleştirilen telefon görüşmesi, Azerbaycan’da 8 Kasım Zafer Günü’nün 6'ncı yıl dönümü kapsamında yürütülen üst düzey diplomatik temaslar arasında yer aldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
★ Okurların en beğendiği yorum
yunus deniz:Yeni Parti'li olarak aliyeve saygım 3 kat daha arttı.
Tüm yorumlar (9)
Bu haber 142 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıSadık:

Karabag savaşında Ermenileri destekleyenlere bak ,çıkmış Karabag Zaferini tebrik ediyorlar.

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Karabağ savaşında Ermenilere destek veren bir tane Türk siyasetçi adı verip delil gösteremezsen dünyanın en,. haa belki pkklı vardır

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Haber Yorumlarıdervis koc:

CHP dış ilişkiler sorumlusu savaş sırasında Türkiye malesef Azerbaycan a yardım ediyor diye ülkeyi gambazlıyordu şimdi iki zihniyet dost olmuş.

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Haber YorumlarıFerit Gündüz:

sen fatmanın peşine git sana birşeyler veriller.

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Haber Yorumları128547Ab&:

Ferit valideni Silivri ye göndermişler

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Haber YorumlarıMurat Çevre:

Yazık oldu Azerbaycan a bundan sonra işleri rast gitmez

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Haber Yorumlarıyunus deniz:★ Okurların en beğendiği

Yeni Parti'li olarak aliyeve saygım 3 kat daha arttı.

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Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

yeni iktidar ile ısınma kaynaşma turlarına başlamış BÜYÜK ALİYEV.

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Haber Yorumları128547Ab&:

Kaynaşma derken puaahahahaha

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