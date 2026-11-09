Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Rıdvan Dilmen'den A Milli Takım kadrosu hakkında dikkat çeken yorum: Alınmamasına şaşırdım

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rıdvan Dilmen'den A Milli Takım kadrosu hakkında dikkat çeken yorum: Alınmamasına şaşırdım
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa'yla karşılaşacak. Rıdvan Dilmen, bu maçlar öncesinde milli takımın kadrosunu değerlendirdi. İşte ayrıntılar...

  • A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta İzmir'de Belçika'yı ağırlayacak ve ardından deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.
  • Rıdvan Dilmen, sakatlıktan dönen Enes Ünal'ın kadroya alınmasını olumlu, formsuz Kerem Aktürkoğlu'nun alınmamasını ise normal karşıladı.
  • Dilmen, Zeki Çelik dışında orijinal sağ bek bulunmamasına rağmen Mert Müldür'ün kadroya alınmamasını eleştirdi.

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki kritik mücadelelerinde ilk olarak İzmir'de Belçika'yı ağırlayacak, ardından deplasmanda Fransa'ya konuk olacak. Zorlu viraj öncesinde TV8 ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadro tercihlerini analiz etti.

"ENES ÜNAL VE KEREM TERCİHLERİ DOĞRU''

Sakatlıktan dönen Enes Ünal’ın kadroya dahil edilmesini olumlu karşılayan Dilmen, "Enes Ünal önemli bir isim. Çapraz bağ sakatlığı yaşamıştı ancak beğendiğim ve bizim için değerli bir oyuncu. Umarım fiziksel olarak toparlanmıştır. Kerem Aktürkoğlu'nun alınmaması ise normal, formsuz oyuncu kadroya dahil edilmez; toparlandığında yeniden davet alacaktır.'' dedi. 

''MERT MÜLDÜR HER EVE LAZIM BİR OYUNCU''

Kadroda en çok dikkatini çeken eksikliğin Mert Müldür olduğunu vurgulayan deneyimli yorumcu, Sergen Yalçın'ın bu kararını eleştirdi. Dilmen, "Mert Müldür konusunda kesinlikle kadroda yer alması gerekiyordu. Zeki Çelik dışında orijinal bir sağ bekimiz yok; Zeki de Juventus'ta zaman zaman stoper oynuyor. Mert Müldür, profesyonelliği ve karakteriyle 'her eve lazım' profilinde bir isim. 3 gün arayla Fransa maçına çıkacağımız bir fikstürde alınmamasına şaşırdım." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
A Milli Takım'ın rakibi Fransa'nın aday kadrosunda değişiklikA Milli Takım'ın rakibi Fransa'nın aday kadrosunda değişiklik
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Bakan Gürlek fon soruşturmalarında son durumu açıkladı: 120 tutuklu, 31,5 milyar liralık iade

Bütçe komisyonunda açıkladı! İşte fon vurgununda iade edilen rakam
Hayvan çiftliği alevlere teslim oldu! Sahipleri, ölüm haberiyle yıkıldı

Hepsi ağır travma yaşadı! Sahipleri de aldıkları haberle yıkıldı
İzmit'te acı olay! Beden dersinde fenalaşan 5. sınıf öğrencisi kurtarılamadı

Beden dersinde fenalaşan Alper Teoman'dan kahreden haber
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı! Fark tam 12 puan

Akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini! Fark tam 12 puan
Gürkan Uygun'un acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı

Memati'nin acı günü! Kendi elleriyle toprağa verdi

8 kişiyi öldüren caninin vurduğu anneden kritik haber! 4 gündür yaşam savaşı veriyor

8 kişiyi öldüren caninin vurduğu anneden kritik haber
Fatma Betül Sayan Kaya'nın 'Birikim' dediği para için 27 yıl gerekiyor17

"Birikim" dediği para için bakın ne kadar çalışmak gerekiyor?
Gerilim zirvede! İran lideri Hamaney'den ABD için kritik talimat

Gerilim zirvede! İran lideri Hamaney'den ABD için kritik talimat
Osimhen yine milli arada yok! Nijerya'da rahatsızlık iddiası

Korkulan oldu! Osimhen için olay iddia

Milletvekilleri, Bakan Gürlek'in önünde birbirlerine girdiler15

Milletvekilleri, Bakan Gürlek'in önünde birbirlerine girdiler