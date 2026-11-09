Ünlü oyuncu cinsel saldırı ve tecavüz suçlarından mahkum edildi: 10 yıl 6 ay hapis

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İngiliz komedyen Russell Brand hakkında görülen davada karar açıklandı. 2004-2009 yılları arasında işlenen suçlar nedeniyle yargılanan 51 yaşındaki Brand, bir kadına tecavüz etmek ve üç kadına cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulundu. Mahkeme, ünlü oyuncuya toplam 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

MAHKEMEDE DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Mahkeme hakimi Joel Bennathan, ceza duruşmasında Brand'e yönelik değerlendirmesinde onu "cinsel bir avcı" olarak nitelendirdi. Hakim, Brand'in şöhretinin kendisine istediği gibi ve istediği zaman davranma hakkı verdiğine inandığını belirtti.

Reuters'ın aktardığına göre Brand, 10 yıl 6 aylık hapis cezasının üçte ikisini cezaevinde geçirdikten sonra kalan süreyi şartlı tahliye koşulları altında tamamlayabilecek.

DÖRT KADINA YÖNELİK SUÇLARDAN MAHKUM EDİLDİ

Dört hafta süren yargılama sonunda jüri, Brand'i 2004-2009 yılları arasında dört kadına karşı işlenen suçlardan mahkum etti. Ünlü isim, bir tecavüz ve üç cinsel saldırı suçundan suçlu bulundu.

Öte yandan Brand, hakkındaki iki tecavüz suçlaması ve bir teşebbüs aşamasında kalan cinsel saldırı suçlamasından beraat etti. Dava sürecinde tüm suçlamaları reddeden Brand, rızaya dayanmayan herhangi bir cinsel ilişki yaşamadığını savunmuştu.

ÖMÜR BOYU CİNSEL SUÇLULAR SİCİLİNDE KALACAK

Mahkumiyet kararının ardından Brand'in ömür boyu cinsel suçlular sicilinde kayıtlı kalacağı açıklandı.

Londra Metropolitan Polisi ayrıca Brand hakkında iki ayrı tecavüz iddiasına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Söz konusu iddialar, mevcut davadaki mahkumiyet kararlarından ayrı olarak soruşturuluyor.

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