Gabriel Sara, Arda Güler'in arkasında ikinci sırada

Galatasaray’ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, saha içindeki yaratıcılığı ve pas kalitesiyle sadece Süper Lig’de değil, Avrupa’nın zirvesinde de adından söz ettiriyor. Zaman zaman sergilediği performansla eleştiri oklarının hedefi olsa da arkadaşlarına hazırladığı gol fırsatlarıyla fark yaratan Sambacı, istatistikleriyle parıl parıl parlıyor.

ARDA'DAN SONRA EN YARATICI İKİNCİ OYUNCU

Gabriel Sara, bu sezon ürettiği 35 şut pasıyla Avrupa’nın en büyük 10 ligi dikkate alındığında listelerin zirvesine kuruldu. Brezilyalı orta saha, bu alanda sadece Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler'in arkasında yer alarak 2. sıraya yerleşti. Galatasaray hücum hattını sürekli pozisyona sokan Sara, sarı-kırmızılıların oyun aklı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

100 MAÇI GERİDE BIRAKTI

Galatasaray formasıyla 100. maçına çıkan ve karşılaşma öncesinde plaketle onurlandırılan yetenekli oyuncu, elde ettiği bu başarıdan dolayı gururlu olduğunu dile getirdi. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını belirten Sara, "Galatasaray’da olmaktan son derece mutluyum. Umarım bu forma altında daha birçok karşılaşmaya çıkacağım. Eğer bu hücum performansımızı sürdürürsek şampiyonluğun en güçlü adayı biz oluruz" değerlendirmesinde bulundu.