Sultangazi'de kadına araç içinde şiddet: Yumruk ve tekmelerle saldırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

1 yorum · Sen de yaz

İstanbul Sultangazi'de bir sürücü, otomobilin sağ koltuğunda oturan kadını zorla araçtan indirmeye çalıştı. Kadının direnmesi üzerine yumruk ve tekmelerle saldıran sürücü, daha sonra yeniden direksiyona geçerek olay yerinden uzaklaştı. Şiddet anları başka bir aracın kamerasına yansıdı.

KADINI ARAÇTAN ZORLA İNDİRMEYE ÇALIŞTI

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilini durduran sürücü araçtan inerek sağ ön koltukta bulunan kadını dışarı çıkarmaya çalıştı.

Kadının araçtan inmeyi reddetmesi üzerine öfkelenen sürücü, yumruk ve tekmelerle saldırdı. Bir süre kadını araçtan indirmeye çalışan sürücü, daha sonra yeniden otomobile binerek kadınla birlikte bölgeden ayrıldı.

ŞİDDET ANLARI ARAÇ KAMERASINDA

Yaşananlar, yoldan geçen başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde sürücünün otomobilden inerek kadını zorla dışarı çıkarmaya çalıştığı, ardından kadına yumruk ve tekmelerle saldırdığı anlar yer aldı.

Sürücünün saldırının ardından yeniden direksiyon başına geçerek kadınla birlikte olay yerinden uzaklaşması da kamera kayıtlarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı