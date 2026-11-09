Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yargıtay'dan emsal karar! Karısı önceki evliliğini gizledi, kendisi ağır kusurlu sayıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yargıtay'dan emsal karar! Karısı önceki evliliğini gizledi, kendisi ağır kusurlu sayıldı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, önceki evliliğini eşinden gizleyen kadının bu davranışının boşanma davasında kusur sayılması gerektiğine hükmetti. Kadının evlendikten sonra da durumu gizlemeyi sürdürmesini “güven sarsıcı davranış” olarak değerlendiren Daire, buna rağmen tarafların tüm kusurları birlikte ele alındığında erkeğin daha ağır kusurlu olduğu yönündeki istinaf kararını oy birliğiyle onadı.

  • Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, önceki evliliğin evlenmeden önce eşe bildirilmemesinin evliliğin iptaline ilişkin nispi butlan sebebi olabileceğini değerlendirdi.
  • Kadının evlilik sonrasında da önceki evliliğini gizlemeye devam etmesi, tanık beyanına dayanılarak eşine karşı güven sarsıcı davranış ve kusur olarak kabul edildi.
  • Tarafların diğer kusurları birlikte değerlendirildiğinde erkeğin daha ağır kusurlu olduğu yönündeki istinaf mahkemesi kararı oy birliğiyle onandı.

Yargıtay, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde görülen bir boşanma davasında önceki evliliğin eşten gizlenmesine ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı.

KARŞILIKLI BOŞANMA DAVASI AÇILDI

Gölbaşı’nda bir çift, karşılıklı olarak boşanma davası açtı. Gölbaşı Aile Mahkemesi’nde görülen davada, kadının daha önce bir evlilik yaptığı ve bu durumu eşinden gizlediği de gündeme geldi. Dosya, istinaf incelemesinin ardından Yargıtay’a taşındı.

“GÜVEN SARSICI DAVRANIŞ”

Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, önceki evliliğin evlenmeden önce eşe bildirilmemesinin evliliğin iptaline ilişkin bir sebep olabileceğini belirtti. Daire, kadının evlendikten sonra da bu durumu gizlemeye devam ettiğinin tanık beyanıyla anlaşıldığını kaydetti.

Kararda, “Kadının başından geçen ilk evliliği evlenmeden önce eşiyle paylaşmayıp bilgi vermemesi nispi butlan sebebi olsa da dinlenen erkek tanığının beyanlarından kadının evlilik sonrası da bu durumu gizlemeye devam ettiği ve paylaşmadığı, kadının bu şekilde eşine karşı güven sarsıcı davranışta bulunduğu, kadına bu vakıanın da kusur olarak yüklenmesinin gerektiği anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.

AĞIR KUSURLU TARAF YİNE ERKEK

Yargıtay, kadının önceki evliliğini gizlemesini kusur olarak değerlendirirken, tarafların diğer kusurları birlikte ele alındığında erkeğin daha ağır kusurlu olduğu yönündeki istinaf mahkemesi kararını oy birliğiyle onadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 88 sitede yayınlandı.
Göle yuvarlanan otomobilden 10 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

Bu araçtan tam 10 kişinin cesedi çıkarıldı
Dünyaca ünlü CEO zor durumda! Yasak aşkı casusluk soruşturmasına dönüştü

Yasak aşkın bedeli ağır oldu! Milyarder CEO'nun başına gelene bakın
İstanbul'da lüksün böylesi! 2 saatlik pilates için 1 aylık maaş20

İstanbul'da lüksün böylesi! 2 saatlik etkinlik için 1 aylık maaş
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mersin'de 5 günlük acı bekleyiş sürüyor! 70 yaşındaki kadından hala bir iz yok

Acı bekleyiş 5. gününde sürüyor! Aramadık yer bırakmadılar
Baraj suyu çekildi, 26 yıldır su altında olan tarihi yapılar ortaya çıktı

Bu yapılar 26 yıldır görünmüyordu
Temizlik görevlisinin ameliyata girdiği iddiasına soruşturma başlatıldı

"Temizlik görevlisi ameliyata girdi" iddiası için düğmeye basıldı
Yasemin Sakallıoğlu, eşine söylenenleri duyunca deliye döndü: Hiç canın çekmiyor mu?

Yasemin Sakallıoğlu'nu deliye döndüren sözler: Hiç canın çekmiyor mu?
Bayram yolculuğu faciaya dönüştü! Otobüs şarampole yuvarlandı

Bayrama giderken hayatları kabusa döndü
İsrailli turistler tekne çalışanını suya atıp dalga geçti! Savunmaları pes dedirtti

İsrailli turistlerin şımarıklığına bakın! Savunmaları olaydan beter
Fatma Betül Sayan Kaya’nın yerine geldi! Terzioğlu’ndan fon sorusuna 'abdest' yanıtı28

Fatma Betül’ün yerine gelen isimden fon sorusuna "abdest" yanıtı