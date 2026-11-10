Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir'de korkunç kaza! Trenin çarptığı 75 yaşındaki adam öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'de korkunç kaza! Trenin çarptığı 75 yaşındaki adam öldü
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Bayındır ilçesinde hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan 75 yaşındaki Hüseyin Tan'a yolcu treni çarptı. Basmane-Tire seferini yapan trenin çarpmasıyla ağır yaralanan yaşlı adam, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Tan'ın cenazesi Bayındır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İzmir'de hemzemin geçitte meydana gelen tren kazası ölümle sonuçlandı. Karşıya geçmek isteyen 75 yaşındaki Hüseyin Tan, yolcu treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

HEMZEMİN GEÇİTTEN KARŞIYA GEÇMEK İSTEDİ

İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Yakacık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 75 yaşındaki Hüseyin Tan hemzemin geçitten karşıya geçmek istedi. Bu sırada Basmane-Tire seferini gerçekleştiren yolcu treni geçide yaklaştı. Hüseyin Tan'a hemzemin geçitte yolcu treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaşlı adam için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay, Bayındır ilçesindeki Yakacık Mahallesi hemzemin geçidinde yaşandı.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ YETERLİ OLMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, trenin çarptığı Hüseyin Tan'a müdahale etti. Ağır yaralanan 75 yaşındaki adamın kurtarılması için çalışma yapıldı. Ancak Hüseyin Tan, sağlık görevlilerinin olay yerindeki tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kazanın ardından yaşlı adamın cenazesiyle ilgili adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: AA
Konya'da feci kaza! Yaşlı çift öldü, 3 yaşındaki çocuk ağır yaralı

Korkunç kaza! Bir aile dağıldı
Uçakta telefonla konuşurken söylediği iki kelime havalimanını birbirine kattı! Gerçek bambaşka çıktı

Uçakta söylediği iki kelime havalimanını birbirine kattı
Kılıçlı yemin eden 5 teğmene bir darbe daha44

TSK harekete geçti! Kılıçlı yemin eden teğmenlere bir darbe daha
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen yine milli arada yok! Nijerya'da rahatsızlık iddiası

Korkulan oldu! Osimhen için olay iddia

Emre Belözoğlu ayağının tozuyla ilk transferini gerçekleştiriyor

Ayağının tozuyla ilk transferini gerçekleştiriyor
4 yaşındaki çocuğu öldürdü! Kan donduran planı ortaya çıktı

Bunu yapan insan olamaz! 4 yaşındaki çocuğa neler yapmış neler
Gerilim zirvede! İran lideri Hamaney'den ABD için kritik talimat

Gerilim zirvede! İran lideri Hamaney'den ABD için kritik talimat
Trafikte kasklı saldırının faturası ağır oldu! 360 bin TL ceza

Trafikte tekme tokat birbirlerine girdiler! O anlar kameraya yansıdı
Emre Belözoğlu'ndan Lukaku'ya son şans! Ya oyna ya git 15

Emre Belözoğlu yıldız isme resti çekti! Ya oyna ya git
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gözlerinin içine bakarak uyardı: Hakkını veremeyecekseniz yanlış mesleği seçmişsiniz demektir

"Madem meslek olarak seçtiniz, hakkını vereceksiniz"