Fon soruşturması kapsamında Enver Çevik yeniden gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor.

Piyasalardaki fon hareketlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılan ve mal varlığına tedbir konulan Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik, yeniden gözaltına alındı.

MAL VARLIKLARINA YENİDEN TEDBİR UYGULANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında, Bulls Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik’in mal varlıkları ve finansal işlemlerine yönelik daha önce kaldırılan tedbir kararı yeniden devreye alınmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL İŞARET ETMİŞTİ

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği grup toplantısında fon soruşturmasında Lydia Holding'i işaret etmişti.

Özel, yaptığı konuşmada, "Fon operasyonun ilk dalgasında gözaltına alınan Lydia Holding var. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çelik. Bulls Yatırım var, AK Partililerin en iyi bildiği fonun yatırım şirketi. Kim var orada, başında gizli sahibi kim, kim özendirdi sizi oraya? Hepiniz biliyorsunuz. Yönetim Kurulu Başkanı Bulls Yatırım’ın; Kemal Akkaya. Bunlar savcılıktan serbest bırakıldılar. Bunlar tutuklanamayacak kadar büyükler. Bunlar nezareti kapısından giremeyecek kadar büyük lokmalar. O yüzden bunlar savcılıktan serbest bırakıldılar" ifadelerini kullanmıştı.

23 EYLÜL’DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik de 23 Eylül günü gözaltına alınan isimler arasında yer almıştı. Çevik, savcılık ifadesinin ardından aynı gün serbest bırakılmıştı.

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Kaynak: AA