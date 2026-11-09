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Halfeti'de baraj suyu çekildi! 26 yıldır su altında olan Ulu Cami ve tarihi yapılar ortaya çıktı

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Halfeti'de baraj suyu çekildi! 26 yıldır su altında olan Ulu Cami ve tarihi yapılar ortaya çıktı
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Atatürk, Birecik ve Karkamış barajlarında yapılacak rutin sızıntı kontrolleri kapsamında 29 Ekim’den bu yana su tahliyesi yapılıyor. Su seviyesinin düşmesiyle Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde yaklaşık 26 yıldır su altında bulunan tarihi Ulu Cami, eski mezarlık ve yerleşim alanları yeniden gün yüzüne çıktı. Göl üzerindeki bazı yüzer restoranlar ve tekneler ise karaya oturdu.

Birecik Barajı’nda başlatılan kontrollü su tahliyesiyle birlikte Halfeti’de baraj suları altında kalan yapılar yeniden görünür hale geldi. Halfeti Kaymakamlığı, çalışmalar süresince içme suyu ve sulamada aksaklıklar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

SU SEVİYESİ 8 METRE DÜŞÜRÜLÜYOR

Atatürk Barajı mansabında yapılacak rutin sızıntı suyu ölçümleri nedeniyle 29 Ekim’de Birecik Barajı’nda kontrollü su tahliyesine başlandı. Su seviyesinin toplam 8 metre düşürülerek 377 metre kotuna indirilmesi planlanırken, çalışmaların 15 Kasım’da tamamlanması ve su seviyesinin yeniden normal düzeye ulaşması hedefleniyor.

TARİHİ ULU CAMİ VE MEZARLIK ORTAYA ÇIKTI

Barajın 2000 yılında su tutmaya başlamasıyla büyük bölümü su altında kalan Halfeti’de, tahliyeyle birlikte tarihi yapılar ve eski yerleşim alanları yeniden ortaya çıktı. Bölgede tarihi Ulu Cami ve eski mezarlık alanları da görünür hale geldi.

YÜZER RESTORANLAR KARAYA OTURDU

Su seviyesinin düşmesi bölgedeki turizm faaliyetlerini de etkiledi. Göl üzerinde hizmet veren yüzer restoranların bir kısmı ile bazı tekneler karaya oturdu.

KAYMAKAMLIKTAN İÇME SUYU UYARISI

Halfeti Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 29 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında Birecik Barajı rezervuarındaki su seviyesinin günlük 50 santimetreyi aşmayacak şekilde düşürülerek 377 metre kotuna indirilmesinin ve bu seviyede tutulmasının planlandığı belirtildi.

Açıklamada, çalışmalar süresince Atatürk, Birecik ve Karkamış barajlarında su seviyesine bağlı olarak içme ve kullanma suyu temini, sulama faaliyetleri ile su iletim sistemlerinde geçici aksaklıklar yaşanabileceği ifade edildi. Kaymakamlık, vatandaşlardan olası değişikliklere karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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