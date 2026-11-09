Dubai'de sıcaklayınca peşindeki görevlileri vantilatörle gezdirdi! Bu futbolcuyu tanımayan yok

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

1 yorum · Sen de yaz

Milli arayı fırsat bilen Real Madrid’in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, tatil tercihlerini sıcak havalarıyla bilinen Dubai’den yana kullandı. Yıldız futbolcunun çöl sıcağında serinlemek için başvurduğu yöntemler ise ilginç görüntülere sahne oldu.

SERİNLEMEK İÇİN VANTİLATÖRLE GEZDİ

Çöl sıcağından bunalan 26 yaşındaki hücum oyuncusu için sokakta adeta özel bir "serinletme ekibi" görev yaptı. Yanındaki görevlilerin Vinicius Junior'ı güneşten korumak için tepesinde şemsiye tuttuğu, bir diğer görevlinin ise vantilatörle serinletmeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

KISA SÜREDE DİKKAT ÇEKTİ

Saha içindeki sürati ve performansıyla adından sıkça söz ettiren Brezilyalı yıldızın tatildeki bu lüks serinleme anları, kısa süre içerisinde dikkat çekti.