Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Batman'da 4 araca çarpan otomobil ikiye bölündü! Yaralanan sürücünün durumu iyi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'da 4 araca çarpan otomobil ikiye bölündü! Yaralanan sürücünün durumu iyi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da Gültepe Mahallesi TPAO Bulvarı'nda saat 21.30 sıralarında 21 yaşındaki M.K.A. yönetimindeki otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen biri belediye otobüsü olan 4 araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yaralandı. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BATMAN'da kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarpan otomobil ikiye bölündü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN ARAÇLARA ÇARPTI

Kaza, saat 21.30 sıralarında Gültepe Mahallesi TPAO Bulvarı'nda meydana geldi. M.K.A. (21) yönetimindeki 06 AP 9187 plakalı otomobil, Eski Havalimanı Kavşağı yönünde ilerlediği sırada kırmızı ışıkta bekleyen Ü.A. (32) yönetimindeki 34 FUU 513 plakalı otomobil, A.B. (50) yönetimindeki 72 ABA 090 plakalı belediye otobüsü ile polis memuru A.Ş.K. (31) yönetimindeki 47 ABN 099 ve Ş.Y. (32) yönetimindeki 72 BD 801 plakalı araçlara çarptı.

OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

Çarpmanın şiddetiyle ikiye bölünen otomobil sürücüsü M.K.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren trafik kazasında ağır yaralandı

Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor: CHP ilçe başkanı entübe edildi
Barcelona'da lüks mağazalara yağma önlemi: Dünyaca ünlü markalar vitrinlerini kontrplakla kapattı

Kapalı değiller ama öyle görünüyor: Önlem almaya mecbur kaldılar

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

A Milli Takım'ın rakibi Fransa'nın aday kadrosunda değişiklik

Rakibimiz Fransa'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
Oyuncu Murat Divitçioğlu İstanbul'u terk etti! Yeni sektöre adım attı

İstanbul'u terk eden oyuncu bu işe girdi! Görenler inanamıyor
İkiz kardeşler art arda öldü! Polis yarısı yenmiş sabunun peşinde

İkiz kardeşlerin şüpheli ölümü: Evdeki bulgular şoke etti
Avrupa’nın en büyük toptan çocuk giyim merkezinde fuar heyecanı

Avrupa’nın en büyük toptan çocuk giyim merkezinde fuar heyecanı
Elazığ'da yeni doğan buzağı kepçeyle köye taşındı! Sahibi yanından ayrılmadı

Doğar doğmaz kepçeye bindirildi! Sahibi de hemen yanına oturdu
Gerilim zirvede! İran lideri Hamaney'den ABD için kritik talimat

Gerilim zirvede! İran lideri Hamaney'den ABD için kritik talimat
Emre Belözoğlu'ndan Lukaku'ya son şans! Ya oyna ya git 14

Emre Belözoğlu yıldız isme resti çekti! Ya oyna ya git