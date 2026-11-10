Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Muhittin Böcek tartışması! Akın Gürlek'ten milletvekiline sert yanıt

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Muhittin Böcek tartışması! Akın Gürlek'ten milletvekiline sert yanıt
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanlığı bütçesinin ele alındığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Muhittin Böcek hakkındaki para iddiaları üzerinden dikkat çeken bir tartışma yaşandı. Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakıroğlu iddiaları reddederken, Bakan Akın Gürlek dosyadaki tutanakları gündeme getirerek milletvekiline, “Bilmeden konuşuyorsunuz, dosyada hepsi kayıtlı” sözleriyle karşılık verdi.

  • TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkındaki para iddiaları tartışıldı.
  • Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakıroğlu, iddia edilen para alışverişinin yaşandığı gün Böcek'in yanında bulunduğunu ve böyle bir şeyin olmadığını söyledi.
  • Adalet Bakanı Akın Gürlek, Böcek'in dört kez etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığını ve dosyada kayıtlı bilgiler bulunduğunu, ayrıca Meclis'e fezleke gönderildiğini belirtti.

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı bütçesinin görüşmeleri sırasında görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkındaki para iddiaları tartışmaya neden oldu. Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakıroğlu, iddia edilen para alışverişinin yaşandığı gün Böcek'in yanında olduğunu belirterek, “Böyle bir şey olmadı” dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise dosyadaki tutanakları işaret ederek Bakıroğlu'na yanıt verdi.

BAKIROĞLU: BÖYLE BİR ŞEY OLMADI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü sırada Muhittin Böcek hakkındaki para iddiaları gündeme geldi.

Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakıroğlu, Böcek'in para verdiği öne sürülen gün kendisinin de yanında bulunduğunu ifade ederek iddiaları reddetti. Bakıroğlu, “Böyle bir şey olmadı” sözleriyle itirazını dile getirdi.

GÜRLEK'TEN SERT YANIT: DOSYADAN HABERİNİZ YOK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakıroğlu'nun açıklamalarına dosyadaki beyanları hatırlatarak karşılık verdi. Muhittin Böcek'in dört kez etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığını ve kendi isteğiyle geldiğini belirten Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın vekil konuşuyor ama dosyadan haberi yok. Muhittin Böcek dört kere etkin pişmanlıktan yararlandı, kendi isteğiyle geldi. Genel merkeze parayı kime götürdüklerini, kimden aldıklarını...”

“TUTANAKLARINI VEREYİM”

Dosyada iddialara ilişkin kayıtların bulunduğunu söyleyen Gürlek, Bakıroğlu'na yönelik sözlerini şöyle sürdürdü:

“Size tutanaklarını vereyim. Bilmeden konuşuyorsunuz, dosyada hepsi kayıtlı. Bunlarla ilgili Meclis’e fezleke gönderildi.”

Muhittin Böcek hakkındaki iddialar üzerinden yaşanan karşılıklı açıklamalar, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki Adalet Bakanlığı bütçe görüşmelerinde tartışmanın öne çıkan başlıklarından biri oldu.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Mersin'de torbacı operasyonu! Koltuğun altına saklamışlar

Torbacıların zulası patladı
Kılıçlı yemin eden 5 teğmene bir darbe daha44

TSK harekete geçti! Kılıçlı yemin eden teğmenlere bir darbe daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Geriye dönüş olmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Geriye dönüş olmayacak
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Prekazi'nin vasiyeti Galatasaraylıları ağlatacak cinsten11

Prekazi'nin vasiyeti Galatasaraylıları ağlatacak cinsten
Görünüşü nedeniyle eleştirilmişti! Rice'ın eşinin son hali bomba

Onu eleştirenleri bin pişman etti!

İzmir'de korkunç kaza! Trenin çarptığı 75 yaşındaki adam öldü

Sadece karşıya geçmek istemişti
Samsun'da boşanmak isteyen eşine dehşeti yaşattı! Yaptıkları yanına kalmadı

Eşine yaptığı zulüm yanına kalmadı
Elazığ'da yeni doğan buzağı kepçeyle köye taşındı! Sahibi yanından ayrılmadı

Doğar doğmaz kepçeye bindirildi! Sahibi de hemen yanına oturdu
Aliağa'daki fabrika patlamasına yayın yasağı kararı

Fabrika patlamasında flaş karar: Yayın yasağı getirildi
Osimhen yine milli arada yok! Nijerya'da rahatsızlık iddiası

Korkulan oldu! Osimhen için olay iddia