Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Greenwood, Fenerbahçeli taraftarları haklı çıkardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Greenwood, Fenerbahçeli taraftarları haklı çıkardı Haber Videosunu İzle
Greenwood, Fenerbahçeli taraftarları haklı çıkardı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe taraftarlarının yoğun desteğiyle transfer edilen İngiliz kanat oyuncusu Greenwood, son haftalarda form grafiğini yükselterek UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de önemli goller attı. Kasım ayı itibarıyla sarı-lacivertli formayla 10 gole ulaşan 25 yaşındaki futbolcu, takımın hücum hattında kilit isim haline geldi.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçeli taraftarların transfer edilmesi yönünde büyük kampanyalar yürüttüğü İngiliz kanat oyuncusu, sahada gösterdiği etkiyle kendisine güvenenleri haklı çıkardı.

GREENWOOD GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Son haftalarda form grafiğini ivmelendiren 25 yaşındaki yıldız futbolcu, hücum hattının en etkili silahı konumuna yükseldi. UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki zorlu Liverpool mücadelesi ile Süper Lig'deki Çorum FK karşılaşmasında rakip filelere 2 gol bırakan Greenwood, sarı-lacivertli formayla skor katkısını artırmaya devam ediyor.

10 GOLE ULAŞTI BİLE

Kasım ayı itibarıyla Fenerbahçe forması altında toplamda 10 gole ulaşan başarılı futbolcu, sahadaki bitiriciliği ve oyun aklıyla sarı-lacivertli ekibin zirve yürüyüşündeki kilit isimlerden biri olduğunu kanıtladı.   

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu61

Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görünüşü nedeniyle eleştirilmişti! Rice'ın eşinin son hali bomba

Onu eleştirenleri bin pişman etti!

Gabriel Sara, Arda Güler'in arkasında ikinci sırada

İki yıldız isim birbiriyle yarışıyor!
Derbide ortalık karıştı! Belediye başkanı sahaya atladı

Derbide ortalık karıştı! Belediye başkanı sahaya atladı

Baraj suyu çekildi, 26 yıldır su altında olan tarihi yapılar ortaya çıktı

Bu yapılar 26 yıldır görünmüyordu
Çocukların oyununu görenler gözlerine inanamadı: 6 metrelik dev pitonu kaydırak yaptılar

Çocukların 6 metrelik dev pitonla oyununu görenler gözlerine inanamadı
Almanya'da 56 TL'lik döner ortalığı savaş meydanına çevirdi

Almanya'da 56 TL'lik döner ortalığı savaş meydanına çevirdi
A Milli Takım'ın rakibi Fransa'nın aday kadrosunda değişiklik

Rakibimiz Fransa'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı