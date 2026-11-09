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FIFA yılın 11'i açıklandı! Ballon d’Or ödülünün sahibi Harry Kane'e büyük şok

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FIFA yılın 11'i açıklandı! Ballon d’Or ödülünün sahibi Harry Kane'e büyük şok
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FIFA, 2026 yılının en iyi 11'ini 19 bin 806 profesyonel futbolcunun oylarıyla belirledi. Ballon d'Or ödülünü kazanan Harry Kane'in kadroya alınmadığı görüldü.

FIFA, 2026 yılının merakla beklenen en iyi 11'ini açıkladı.

HARRY KANE KADRODA YOK

Ballon d’Or ödülünün sahibi Harry Kane, yılın 11’i kadrosuna seçilmedi. Bu karar futbolseverler arasında büyük şaşkınlık yarattı.

YILIN EN İYİ 11'İ

2026 FIFPRO Erkekler yılın 11'i, 19 bin 806 profesyonel futbolcunun oylarıyla seçildi. Yılın 11'inde yer alan futbolcular ise şu şekilde oluştu:

  • Kaleci: Raya
  • Defans: Hakimi, Cubarsi, Mendes
  • Orta saha: Rodri, Vitinha, Bellingham
  • Forvet: Yamal, Messi, Mbappe, Haaland

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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