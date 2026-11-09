Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Geriye dönüş olmayacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinin ekonomik ve toplumsal etkilerine değinerek çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

"EN BÜYÜK YANSIMALARINDAN BİRİ TURİZMDE VE İHRACATTA ORTAYA ÇIKACAK"

Türkiye'nin ekonomik büyümesi ve uluslararası alandaki konumunun güçlenmesiyle birçok alanda olumlu sonuçlar alındığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Türkiye değiştikçe, Türkiye ekonomisi büyüdükçe, Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarı yükseldikçe milletçe başta turizm ve ihracat olmak üzere birçok alanda olumlu haberler alıyoruz. Tabii bunlar, her zaman söylediğim gibi, sadece birer başlangıç. İnşallah önümüzdeki dönemde çok daha iyi seviyelere geleceğiz. Özellikle bir devlet projesi olarak yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye süreci bu manasıyla neticeye ulaştığında bunun en büyük yansımalarından biri turizmde ve ihracatta ortaya çıkacak."

"KAZANAN 86 MİLYON OLACAK"

Sürecin özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki şehirlerin turizm potansiyelini ortaya çıkaracağını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: "İstanbul'un, Antalya'nın, bütün şehirlerimizin tarihî ve turistik güzelliklerini nasıl dünyanın beğenisine güvenle sunabiliyorsak Hakkâri'nin, Şırnak'ın, Van'ın, Bitlis'in, Diyarbakır'ın, Mardin'in ve Ağrı'nın da tüm güzelliklerini dünyanın beğenisine sunabileceğiz. Huzurun, kardeşliğin, dostluğun ve kardeşliğin Türkiye'nin sokaklarında pekiştiği bir ortamda kazanan 86 milyon olacak."

"EKONOMİDE ASIL BÜYÜK SIÇRAMAYI O ZAMAN YAPACAĞIZ"

Terörsüz Türkiye sürecinin ekonomik kazanımlarının yalnızca belirli bölgelerle sınırlı kalmayacağını vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Süreç başarıyla ilerlediğinde ortaya çıkacak ekonomik faydadan sadece yıllardır terör tehdidiyle yüzleşen bölgeler değil, 81 vilayetimizin tamamı istifade edecek. Terörün gölgesi tamamen çekildiğinde yıllardır üzüntü ve güvensizliğin baskısı altında ezilen şehirlerimiz inşallah yeniden şahlanacak. Türkiye olarak ekonomide asıl büyük sıçramayı o zaman yapacağız. Turizmde, ticarette, yatırımlarda ve diğer alanlarda asıl atılımı müreffeh, özgür Türkiye ikliminde gerçekleştireceğiz."

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE YOLUNDAN GERİ DÖNMEYECEĞİZ"

Terörsüz Türkiye sürecinin yalnızca güvenlikle ilgili bir çalışma olmadığını belirten Erdoğan, bütün bakanlıklara seslenerek şunları kaydetti: "Bu hususun tüm bakanlıklar tarafından bilinmesini istiyorum. Bir asayiş sürecinin çok ötesinde, büyük ve güçlü Türkiye'nin lokomotifi olan bu stratejik projeyi başarıyla sürdürmekte kararlıyız. Daha önce de pek çok kez ifade ettiğim gibi sonunda huzurun, refahın, kardeşliğin ve kalkınmanın olduğu bu yoldan geri dönmek istemiyoruz. Bunun için süreci ortak akılla, sağduyuyla, temkinli ve en geniş toplumsal mutabakatla sürdürmenin gayreti içindeyiz."

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Kaynak: Haberler.com