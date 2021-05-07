Dünya'da kaç ülke var 2021? Dünya'da kaç ülke var sayısı ne kadar?
Sizler için dünyada kaç tane ülke olduğunu detaylı bir şekilde derledik. Dünya'da kaç ülke var 2021? Dünyada toplamda 208 ülke var. Bu ülkeler içerisinde Vatikan ve Filistin de yer almaktadır. Avrupa kıtası içerisinde toplamda 64 ülke bulunmaktadır. Asya kıtası içerisinde 53 ülke yer almaktadır. Dünya içerisinde ülke yer almayan tek kıta bölgesi ise Antarktika kıtasıdır.
Dünyada en büyük yüzölçümüne sahip olan ülke Rusya'dır.
DÜNYA'DA KAÇ ÜLKE VAR?
Dünyada toplamda 208 ülke bulunmaktadır. Rusya yüzölçümü bakımından en büyük ülkedir. Ortalama 18 milyon metrekareye sahip olan bir ülkedir. En büyük diğer ülke ise Kuzey Amerika kıtasında bulunan Kanada'dır.
Listelenen 206 ülke Birleşmiş Milletler'e üyelik durumlarına göre üç kategoriye ayrılabilir; 193 üye ülke (devlet), iki gözlemci ülke ve 11 diğer devlettir.
Uluslararası ortamda tanınan, Birleşmiş Milletler'e üye olmayan ülkeler:
1971'den itibaren Birleşmiş Milletler'e üye olmayan; ancak uluslararası hukuk ve Montevideo Konvansiyonuna göre devlet olarak tanımlanan ülke: Çin Cumhuriyeti (Tayvan)
Birleşmiş Milletlerin 46 üyesi tarafından tanınan; fakat Birleşmiş Milletler tarafından tanınmayan ülke: Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti (Batı Sahra)
Birleşmiş Milletlerin 91 üyesi ve Çin Cumhuriyeti tarafından tanınan ülke: Kosova
Türkiye dışında herhangi bir Birleşmiş Milletler üyesi tarafından tanınmayan ülke: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Kıbrıs)
Rusya, Venezuela ve Nikaragua dışındaki Birleşmiş Milletler üyeleri tarafından tanınmayan ülke: Abhazya (Gürcistan) ve Güney Osetya (Gürcistan)
Birleşmiş Milletler'in hiçbir üyesi tarafından tanınmayan fiilen bağımsız ülkeler: Dağlık Karabağ Cumhuriyeti (Azerbaycan), Transdinyester (Moldova), Somaliland (Somali)
2021 Ülkelerin İsimleri ve Başkentleri
1- Avrupa Ülkelerinin İsimleri ve Başkentleri
Fransa - Paris
Almanya - Berlin
İspanya - Madrid
İtalya - Roma
Lüksemburg - Lüksemburg
Hollanda - Amsterdam
İsviçre - Bern
Belçika - Brüksel
Avusturya - Viyana
Rusya - Moskova
Slovakya - Bratislava
Romanya - Bükreş
Ukrayna - Kiev
Danimarka, Kopenhag
Estonya, Tallinn
Litvanya - Vilnius
Hırvatistan - Zagreb
Norveç - Olso
Finlandiya, Helsinki
İsveç, Stokholm
İzlanda, Reykjavik
Aravutluk - Tiran
Bosna Hersek - Saraybosna
Letonya - Riga
Andorra - Andorra La Vella
Karadağ, Podgorica
Makedonya, Üsküp
Yunanistan - Atina
Kuzey Kıbrıs - Lefkoşa
Abhazya - Sohum
Slovenya - Ljubljana
Sırbistan - Belgrad
San Marino - San Marino
Malta - Valetta
Kosova - Pristine
Abhazya - Sohum
Vatikan - Vatikan
Portekiz - Lizbon
Güney Osetya -Tshinvali
Bulgaristan - Sofya
Beyaz Rusya - Minsk
Çek Cumhuriyeti - Prag
Makedonya Üslüp
Man Adası - Douglas
2- Asya Kıtası Ülkeleri İsimleri ve Başkentleri
Türkiye - Ankara
Suriye - Şam
İran - Tahran
Afganistan - Kabil
Ermenistan - Erivan
Azerbaycan - Bakü
Japonya - Tokyo
Çin - Tibet
Hindistan - Yeni Delhi
Irak - Bağdat
Maldivler - Male
Pakistan - İslamabad
Moğolistan - Ulan Batur
Nepal - Katmandu
Suudi Arabistan - Riyad
Tayland - Bangkok
Ürdün - Amman
Gürcistan - Tiflis
İsrail - Kudüs
Lübnan - Beyrut
Vietnam - Hanoi
Kuzey Kore - Pyongang
Filipinler - Manila
Güney Kore - Seul
Birleşik Arap Emirlikleri - Abu Dabi
Malezya - Kuala Lumpur
Tayvan - Taipei
Katar - Doha
Kamboçya - Punom Pen
3- Amerika Kıtası Ülkeleri ve Başkentleri
Kanada - Ottawa
Brazilya - Brazil
ABD - Washington
Jamaika - Kingston
Meksika - Mexico
Granada - Saint Georges
Arjantin - Buenos Aires
Şili - Santiago
Uruguay - Caracas
Peru Lima
4- Afrika Kıtası Ülkeleri ve Başkentleri
Mısır - Kahire
Kenya - Nairobi
Fas - Rabat
Gana - Akra
Cezayir - Cezayir
Burkino Faso - Ouagadougou
Benin - Porto Novo
Gina - Conakry
Tunus - Tunus
Gana - Accra
Yeşilburun - Praia
Fildişi Sahilleri - Yamoussoukro
5- Avustralya Kıtası Ülkeleri ve Başkentleri
Avustralya - Kanberra
Marshall Adaları - Majuro
Fiji - Suva
Endonezya - Cakarta
Palau - Melekeok
Kiribati - Güney Tarava
Bağımlı Ülkeler
Hükümran ülkeler dışında özerk yapıya ve özel statüye sahip pek çok ülke bulunmaktadır. Aşağıda bağımlı ülkelerin listesi verilmiştir.
Abhazya - Acaristan - Adigey - Aga Buryatya - Aland - Alderney - Altay - Amerikan Samoa - ABD Virgin Adaları - Anguilla - Aruba - Azor Adaları - Başkurdistan - Belucistan - Bermuda - Bonaire - Buryatya - Cayman Adaları - Cebelitarık - Ceuta - Christmas Adası - Cocos (Keeling) Adaları - Cook Adaları - Curaçao - Çeçenistan - Çukotka - Çuvaşistan - Dağıstan - Evenkya - Falkland - Faroe Adaları - Fransız Guyanası - Fransız Güney ve Antarktika Toprakları - Tahiti Fransız Polinezyası - Gagavuzya - Galler - Grönland - Guadelup - Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi - Guam - Guernsey - Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları - Güney Osetya - Hakasya - Herm - Hollanda Antilleri - Hong Kong - Jersey - İç Moğolistan Özerk Bölgesi - Britanya Antarktika Toprakları - Britanya Hint Okyanusu Toprakları - İngiliz Virgin Adaları - İnguşya - İskoçya - Johnston Atoll - Kabardin-Balkar - Kalmuk - Kanarya Adaları - Hantı-Mansi Özerk Okrugu - Karaçay-Çerkez - Karakalpakistan - Karelya - Kırım Özerk Cumhuriyeti - Komi - Koryak Özerk Bölgesi - Kuzey İrlanda - Kuzey Mariana Adaları - Kuzey Osetya - Madeira Adaları - Makao - Man Adası - Mari El - Martinik - Mayotte - Melilla - Midway Adaları - Montserrat - Mordovya - Nahçivan - Navassa Adası - Nenets Özerk Okrugu - Ningxia Huizu Özerk Bölgesi - Niue - Norfolk Adası - Palmyra Atolü - Pitcairn - Porto Riko - Saint Helena - Saba - Saint Pierre ve Miquelon - Sark - Sincan Uygur Özerk Bölgesi - Sint Eustatius - Sint Maarten - Tataristan - Taymir - Tokelau - Tristan da Cunha - Turks ve Caicos Adaları - Tuva - Udmurtya - Ust-Orda Buryatya - Yamalia - Yeni Kaledonya - Voyvodina - Wake Adaları - Wallis ve Futuna - Xizang Özerk Bölgesi (Tibet) - Yakutistan