Dünya'da kaç ülke var 2021? Dünya'da kaç ülke var sayısı ne kadar?

Sizler için dünyada kaç tane ülke olduğunu detaylı bir şekilde derledik. Dünya'da kaç ülke var 2021? Dünyada toplamda 208 ülke var. Bu ülkeler içerisinde Vatikan ve Filistin de yer almaktadır. Avrupa kıtası içerisinde toplamda 64 ülke bulunmaktadır. Asya kıtası içerisinde 53 ülke yer almaktadır. Dünya içerisinde ülke yer almayan tek kıta bölgesi ise Antarktika kıtasıdır.

Dünyada en büyük yüzölçümüne sahip olan ülke Rusya'dır.

DÜNYA'DA KAÇ ÜLKE VAR?

Dünyada toplamda 208 ülke bulunmaktadır. Rusya yüzölçümü bakımından en büyük ülkedir. Ortalama 18 milyon metrekareye sahip olan bir ülkedir. En büyük diğer ülke ise Kuzey Amerika kıtasında bulunan Kanada'dır.

Listelenen 206 ülke Birleşmiş Milletler'e üyelik durumlarına göre üç kategoriye ayrılabilir; 193 üye ülke (devlet), iki gözlemci ülke ve 11 diğer devlettir.

Uluslararası ortamda tanınan, Birleşmiş Milletler'e üye olmayan ülkeler:

1971'den itibaren Birleşmiş Milletler'e üye olmayan; ancak uluslararası hukuk ve Montevideo Konvansiyonuna göre devlet olarak tanımlanan ülke: Çin Cumhuriyeti (Tayvan)

Birleşmiş Milletlerin 46 üyesi tarafından tanınan; fakat Birleşmiş Milletler tarafından tanınmayan ülke: Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti (Batı Sahra)

Birleşmiş Milletlerin 91 üyesi ve Çin Cumhuriyeti tarafından tanınan ülke: Kosova

Türkiye dışında herhangi bir Birleşmiş Milletler üyesi tarafından tanınmayan ülke: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Kıbrıs)

Rusya, Venezuela ve Nikaragua dışındaki Birleşmiş Milletler üyeleri tarafından tanınmayan ülke: Abhazya (Gürcistan) ve Güney Osetya (Gürcistan)

Birleşmiş Milletler'in hiçbir üyesi tarafından tanınmayan fiilen bağımsız ülkeler: Dağlık Karabağ Cumhuriyeti (Azerbaycan), Transdinyester (Moldova), Somaliland (Somali)

2021 Ülkelerin İsimleri ve Başkentleri

1- Avrupa Ülkelerinin İsimleri ve Başkentleri

Fransa - Paris

Almanya - Berlin

İspanya - Madrid

İtalya - Roma

Lüksemburg - Lüksemburg

Hollanda - Amsterdam

İsviçre - Bern

Belçika - Brüksel

Avusturya - Viyana

Rusya - Moskova

Slovakya - Bratislava

Romanya - Bükreş

Ukrayna - Kiev

Danimarka, Kopenhag

Estonya, Tallinn

Litvanya - Vilnius

Hırvatistan - Zagreb

Norveç - Olso

Finlandiya, Helsinki

İsveç, Stokholm

İzlanda, Reykjavik

Aravutluk - Tiran

Bosna Hersek - Saraybosna

Letonya - Riga

Andorra - Andorra La Vella

Karadağ, Podgorica

Makedonya, Üsküp

Yunanistan - Atina

Kuzey Kıbrıs - Lefkoşa

Abhazya - Sohum

Slovenya - Ljubljana

Sırbistan - Belgrad

San Marino - San Marino

Malta - Valetta

Kosova - Pristine

Abhazya - Sohum

Vatikan - Vatikan

Portekiz - Lizbon

Güney Osetya -Tshinvali

Bulgaristan - Sofya

Beyaz Rusya - Minsk

Çek Cumhuriyeti - Prag

Makedonya Üslüp

Man Adası - Douglas

2- Asya Kıtası Ülkeleri İsimleri ve Başkentleri

Türkiye - Ankara

Suriye - Şam

İran - Tahran

Afganistan - Kabil

Ermenistan - Erivan

Azerbaycan - Bakü

Japonya - Tokyo

Çin - Tibet

Hindistan - Yeni Delhi

Irak - Bağdat

Maldivler - Male

Pakistan - İslamabad

Moğolistan - Ulan Batur

Nepal - Katmandu

Suudi Arabistan - Riyad

Tayland - Bangkok

Ürdün - Amman

Gürcistan - Tiflis

İsrail - Kudüs

Lübnan - Beyrut

Vietnam - Hanoi

Kuzey Kore - Pyongang

Filipinler - Manila

Güney Kore - Seul

Birleşik Arap Emirlikleri - Abu Dabi

Malezya - Kuala Lumpur

Tayvan - Taipei

Katar - Doha

Kamboçya - Punom Pen

3- Amerika Kıtası Ülkeleri ve Başkentleri

Kanada - Ottawa

Brazilya - Brazil

ABD - Washington

Jamaika - Kingston

Meksika - Mexico

Granada - Saint Georges

Arjantin - Buenos Aires

Şili - Santiago

Uruguay - Caracas

Peru Lima

4- Afrika Kıtası Ülkeleri ve Başkentleri

Mısır - Kahire

Kenya - Nairobi

Fas - Rabat

Gana - Akra

Cezayir - Cezayir

Burkino Faso - Ouagadougou

Benin - Porto Novo

Gina - Conakry

Tunus - Tunus

Gana - Accra

Yeşilburun - Praia

Fildişi Sahilleri - Yamoussoukro

5- Avustralya Kıtası Ülkeleri ve Başkentleri

Avustralya - Kanberra

Marshall Adaları - Majuro

Fiji - Suva

Endonezya - Cakarta

Palau - Melekeok

Kiribati - Güney Tarava

Bağımlı Ülkeler

Hükümran ülkeler dışında özerk yapıya ve özel statüye sahip pek çok ülke bulunmaktadır. Aşağıda bağımlı ülkelerin listesi verilmiştir.

Abhazya - Acaristan - Adigey - Aga Buryatya - Aland - Alderney - Altay - Amerikan Samoa - ABD Virgin Adaları - Anguilla - Aruba - Azor Adaları - Başkurdistan - Belucistan - Bermuda - Bonaire - Buryatya - Cayman Adaları - Cebelitarık - Ceuta - Christmas Adası - Cocos (Keeling) Adaları - Cook Adaları - Curaçao - Çeçenistan - Çukotka - Çuvaşistan - Dağıstan - Evenkya - Falkland - Faroe Adaları - Fransız Guyanası - Fransız Güney ve Antarktika Toprakları - Tahiti Fransız Polinezyası - Gagavuzya - Galler - Grönland - Guadelup - Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi - Guam - Guernsey - Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları - Güney Osetya - Hakasya - Herm - Hollanda Antilleri - Hong Kong - Jersey - İç Moğolistan Özerk Bölgesi - Britanya Antarktika Toprakları - Britanya Hint Okyanusu Toprakları - İngiliz Virgin Adaları - İnguşya - İskoçya - Johnston Atoll - Kabardin-Balkar - Kalmuk - Kanarya Adaları - Hantı-Mansi Özerk Okrugu - Karaçay-Çerkez - Karakalpakistan - Karelya - Kırım Özerk Cumhuriyeti - Komi - Koryak Özerk Bölgesi - Kuzey İrlanda - Kuzey Mariana Adaları - Kuzey Osetya - Madeira Adaları - Makao - Man Adası - Mari El - Martinik - Mayotte - Melilla - Midway Adaları - Montserrat - Mordovya - Nahçivan - Navassa Adası - Nenets Özerk Okrugu - Ningxia Huizu Özerk Bölgesi - Niue - Norfolk Adası - Palmyra Atolü - Pitcairn - Porto Riko - Saint Helena - Saba - Saint Pierre ve Miquelon - Sark - Sincan Uygur Özerk Bölgesi - Sint Eustatius - Sint Maarten - Tataristan - Taymir - Tokelau - Tristan da Cunha - Turks ve Caicos Adaları - Tuva - Udmurtya - Ust-Orda Buryatya - Yamalia - Yeni Kaledonya - Voyvodina - Wake Adaları - Wallis ve Futuna - Xizang Özerk Bölgesi (Tibet) - Yakutistan