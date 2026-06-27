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Avcılar sahilinde köpeğe şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı

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Avcılar Denizköşkler Sahili'nde bir köpeğe şiddet uygulayan şahıs, görüntülerin sosyal medyada yayılması sonucu gözaltına alındı. Köpek koruma altına alındı.

Avcılar'da, sahilde köpeğe şiddet uygulayan şahsın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Şüpheli gözaltına alınırken, şiddete uğrayan köpek ise koruma altına alındı.

Avcılar Denizköşkler Sahili'nde bir şahıs, gündüz vakti sahilde bir köpeğe şiddet uyguladı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kayda alındı. Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada yayılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Yürütülen çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen şüpheli H.E., gözaltına alındı. Şiddete uğrayan köpek ise muhafaza altına alındı. Şahsın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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