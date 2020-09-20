AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HABERLERİ

Amerika Birleşik Devletleri - Bugün

23 ülkeden 700'ün üzerinde başvuru Bu yıl 5'incisi gerçekleşen Stevies for Great Employers (SAGE) ödül programında 23 ülkeden 700'ün üzerinde başvuru yarıştı. Dünya çapında farklı uzmanlıklardan 90'ın üzerinde profesyonelin jüri olarak görev yaptığı programda Türkiye bu yıl, yine önceki yıllardaki gibi, Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından en fazla ödül kazanan ülke oldu.