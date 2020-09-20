AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HABERLERİ

Amerika Birleşik Devletleri - Bugün
OPET'e Altın Ödül
23 ülkeden 700'ün üzerinde başvuru Bu yıl 5'incisi gerçekleşen Stevies for Great Employers (SAGE) ödül programında 23 ülkeden 700'ün üzerinde başvuru yarıştı. Dünya çapında farklı uzmanlıklardan 90'ın üzerinde profesyonelin jüri olarak görev yaptığı programda Türkiye bu yıl, yine önceki yıllardaki gibi, Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından en fazla ödül kazanan ülke oldu.
Amerika Birleşik Devletleri - Bugün
Son dakika haberi |
Son dakika haberine göre Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 31 milyon 8 bini geçti.
Amerika Birleşik Devletleri - Bugün
Genç gitarist Özberk Miraç Sarıgül "Florida Gitar Yarışması"nda birinci oldu
Amerika Birleşik Devletleri - Bugün
Risin toksini: ABD Başkanı Trump'a gönderilen zehirli paket FBI tarafından ele geçirildi
Amerika Birleşik Devletleri - Bugün
AB, büyük teknoloji şirketleri için daha katı kurallar getirmeyi planlıyor
Avrupa Birliğinin, büyük teknoloji şirketlerine karşı "adil rekabeti" sağlamak için daha katı kurallar hazırlığında olduğu bildirildi.
Amerika Birleşik Devletleri - Bugün
Son dakika gündem: İran Meclis Başkanı, Ruhani hükümetini ABD yaptırımları karşısında "pasif" kalmakla eleştirdi
Gelen son dakika haberine göre İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin Tahran'a yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından kaldırılan yaptırımları yeniden yürürlüğe sokmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetini "pasif" kalmakla eleştirdi.
Amerika Birleşik Devletleri - Bugün
İspanya'dan dünya turuna çıkan bisiklet tutkunu Türkiye'yi geziyor
Amerika Birleşik Devletleri - Bugün
İran'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: "Ciddi sonuçları olur"
İran Dışişleri Bakanlığı, nükleer anlaşma kapsamında kaldırılan İran'a yönelik yaptırımların ABD tarafından tekrar başlatılmasının ciddi sonuçlar doğuracağını duyurdu.
Amerika Birleşik Devletleri - Bugün
Elazığ'da ürettiği yerli "solar simülatör"ü yurt dışına ihraç ediyor
Elazığ Fırat Üniversitesi (FÜ) Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu'nun teknoloji firmaları ile üniversitelerin güneş pili araştırmalarında ihtiyaç duyduğu yüksek maliyetli ithal cihazlara alternatif ürettiği "solar simülatör" cihazı, yurt dışında da ilgi görüyor.
Amerika Birleşik Devletleri - Bugün
Kapıyı kırıp bahçeye girdi! Ev sahibinin ayağını dürterek uyandıran ayı şaşkınlık yarattı
Amerika Birleşik Devletleri - Bugün
Son dakika haberi | Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 31 milyonu aştı
Gelen son dakika haberine göre Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 31 milyonu geçti.
Amerika Birleşik Devletleri - Bugün
Emmy Ödülleri ödül töreninde sunucular smokin tasarımlı koruyucu kıyafet giyecek
Amerika Birleşik Devletleri - Bugün
AB'ye göre ABD, İran'a yaptırımları geri getirme sürecini başlatamaz
Avrupa Birliği (AB), ABD'nin İran ile 2015'te yapılan nükleer anlaşmadan çekildiği için bu ülkeye yönelik BM yaptırımlarının yeniden yürürlüğe sokulması sürecini başlatamayacağını bildirdi.
Amerika Birleşik Devletleri - Bugün
Yerli ve milli "Ayşehanım" yer fıstığı tohumu ABD'ye rakip olacak
Amerika Birleşik Devletleri - Bugün
Türkiye 8 ayda 10,77 milyon dolarlık çay ihraç etti
Türkiye'den ocak-ağustos döneminde 10 milyon 772 bin 705 dolarlık çay ihracatı yapıldı.
Amerika Birleşik Devletleri - Bugün
ABD'de 300 kiloluk timsahın tedavi görüntüleri 1,5 milyon kez izlendi
Amerika Birleşik Devletleri - Bugün
Bisikletiyle dünya turuna çıkan İspanyol youtuber Miguel Sorell, Beyşehir'de mola verdi
Amerika Birleşik Devletleri - Bugün
Haftanın tarihine bakış
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isteğiyle "Türk Dili Tetkik Cemiyeti" adıyla 12 Temmuz 1932'de kurulan ve daha sonra "Türk Dil Kurumu" ismini alan cemiyet, "Birinci Türk Dil Kurultayı"nı 26 Eylül-5 Ekim 1932 tarihlerinde yaptı.
Amerika Birleşik Devletleri - Bugün
Kuzey Kıbrıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimi, müzakereleri ve Doğu Akdeniz'de dengeleri nasıl...
Amerika Birleşik Devletleri - Bugün
İran'dan Washington'a yaptırım yanıtı: "ABD iddialarında yalnızdır"
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları yeniden hayata geçirmesiyle ilgili, Washington'ın iddialarında yalnız olduğunu söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri - Bugün
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 961 bin 461'e yükseldi
Amerika Birleşik Devletleri - Bugün
Koronavirüsten ölüm oranları artıyor, son 24 saatte Hindistan'da 1133, Brezilya'da 739, Meksika'da 455 kişi öldü
Amerika Birleşik Devletleri - Bugün
ABD, İran'a yönelik BM yaptırımlarını yeniden yürürlüğe soktu
ABD yönetimi, İran ile yapılan nükleer anlaşma kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından kaldırılan yaptırımları yeniden yürürlüğe soktuğunu açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri - Bugün
Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD ile diyalog için baskıları reddediyor
Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Arap ülkeleri ve uluslararası çevrelerden ABD yönetimi ile görüşmesi için baskıya maruz kaldığını ancak Abbas'ın bunu reddettiğini söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri - Bugün
Trump'a gönderilmek istenen zehirli bir mektup ele geçirildi
ABD Başkanı Donald Trump adına Beyaz Saray'a gönderilen ve içinde ölümcül zehirler arasında gösterilen "risin" maddesi bulunan bir mektup ele geçirildi.
Amerika Birleşik Devletleri - Bugün
Trump, Yüksek Mahkemeye "muhtemelen" kadın bir aday gösterecek
ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkemeye göstereceği adayın "muhtemelen" kadın olacağını ve ismi gelecek hafta açıklayabileceğini söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri - Bugün
19 Eylül 2020 Haberleri
19 Eylül 2020 Manşet Haberleri.
Amerika Birleşik Devletleri - Dün
Son dakika haberleri... İran Dışişleri Bakanı Zarif: "ABD'liler hedeflerine ulaşmak için propaganda yapıyor"
Gelen son dakika haberine göre İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin bu geceden itibaren İran'a karşı hayata geçireceği yaptırımlarla ilgili, Washington yönetiminin propaganda yaptığını söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri - Dün
İsrail askerleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı ile körfez ülkelerinin İsrail ile normalleşmesini protesto eden göstericilere müdahalesinde 4 Filistinli plastik mermiyle yaralandı.
Amerika Birleşik Devletleri - Dün
Son dakika haber: ABD'de göçmenlik politikaları karşıtı protestoda 50'den fazla gözaltı (2)
Amerika Birleşik Devletleri - Dün
ABD'de göçmenlik politikaları karşıtı protestoda 50'den fazla gözaltı
NEW ABD'nin New York kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) kurumunun kaldırılması için düzenlenen gösteride 50'den fazla protestocu gözaltına alındı.
Amerika Birleşik Devletleri - Dün
ABD'de göçmenlik politikaları karşıtı protestoda 50'den fazla gözaltı (1)
Amerika Birleşik Devletleri - Dün
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 30 milyon 870 bine, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 958 bine, iyileşenlerin sayısı ise 22 milyon 469 bine ulaştı.
Amerika Birleşik Devletleri - Dün
Bakan Koca, korona salgının vahametini İspanyol Gribi'yle anlattı: 50 ila 100 milyon can kaybı olmuştu
Amerika Birleşik Devletleri - Dün
AK Partili Hamza Dağ: "Bugün, kafasını sürekli bastırmış oldukları bu millet uyandı"