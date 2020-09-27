Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan doğudaki en kalabalık şehirdir. Dünyanın en eski şehirlerinden sayılan Diyarbakır, 15.272 kilometre kare yüz ölçümüne sahip olup Bağlar, Bismil, Çermik, Çınar, Çüngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hani, Hazro, Kayapınar, Kocaköy, Kulp, Lice, Silvan, Sur, Yenişehir olarak 17 ilçesi vardır. Karpuzu ve kavunu ile adından söz ettiriyor. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Diyarbakır haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Diyarbakır son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.