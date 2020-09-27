Diyarbakır Haberleri

Diyarbakır - Bugün
Bucaspor 1928'de keyifler yerinde
Diyarbakır deplasmanında 1-0 geriye düşmesine rağmen pes etmeyen sarı-lacivertliler son 12 dakikada bulduğu gollerle İzmir'e 3 puanla döndü.
Diyarbakır - Bugün
Yaşıtları oyun oynarken o su satıyordu, yapılan sürprizle mutluluktan havalara uçtu
Diyarbakır - Bugün
Diyarbakır'da TKDK'dan süt toplama projesine 1,5 milyonluk hibe
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Diyarbakır İl Koordinatörlüğüne 3 milyonluk modern süt toplama projesi ile başvuru yapan Diyarbakır Damızlık Manda Yetiştiriciler Birliği Başkanı, Süt Üreticiler Birliği Başkanı ve yatırımcı Hüseyin Yılmaz'ın, manda sütünü toplayıp işleyip...
Diyarbakır - Bugün
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 388'inci gününde
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 388'inci gününe girdi.
Diyarbakır - Bugün
Son dakika haberleri... Diyarbakır'da terörün finans kaynağına darbe üzerine darbe vuruluyor
Son dakika haberi: Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen Yıldırım-7 Operasyonunda terör örgütünün finans kaynağına darbe vuruldu.
Diyarbakır - Bugün
Son dakika haber... Diyarbakır'da düğüne silahlı saldırı: 3 yaralı
Son dakika 3. sayfa haberine göre Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, bir düğünü basarak etrafı kurşun yağmuruna tuttu.
Diyarbakır - Dün
Diyarbakır'da "riskli alan" ilanı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki bir bölgenin "riskli alan" ilan edilmesi kararlaştırıldı.
Diyarbakır - 25.9.2020
Son dakika haberleri... DHA YURT BÜLTENİ - 22
'AĞIR HASTA SAYIMIZDA CİDDİ ARTIŞ VAR' Bakan Koca, virüsün son haftalarda yayılım gösterdiğini belirterek "Hastanede tedavi edilmesi gereken hasta sayımız endişe verici şekilde yükseldi. Buna bağlı olarak ağır hasta sayımızda ciddi artış var. Şikayeti olmayan fakat test sonucu pozitif çıkan kişi sayısındaki artış ise aynı derece olmasa da önemlidir. Sağlık alt yapımızı güçlü tutmamız yönünde asıl uyarıcı olan hasta sayısı. Bu sayıyı azaltmak salgına karşı başarı sağlamak taşıyıcı kaynaklı yayılımı hızla önlemeye bağlı. Şehir şehir yürüttüğümüz çalışmanın amacı budur. Geçen haftalarda Diyarbakır'da, Van'da, İstanbul'da ve İzmir'de çevre illeri de kapsayan toplantılar gerçekleştirdik.
Diyarbakır - 25.9.2020
Sağlık Bakanı Koca, 6 ilin sağlık müdürleri ve saha koordinatörleriyle görüştü: (1)
"Sağlık altyapımızı güçlü tutmamız yönünde asıl uyarıcı olan hasta sayısıdır. Bu sayıyı azaltmak salgına karşı başarı sağlamak, taşıyıcı kaynaklı yayılımı hızla önlemeye bağlı." diyen Koca, şehir şehir yürüttükleri çalışmanın bu amaçla yapıldığını, Diyarbakır, Van, İstanbul ve İzmir'de çevre illeri de kapsayan toplantıların ardından Samsun'da, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat için detaylı değerlendirmeler, planlamalar yaptıklarını anlattı.
Diyarbakır - 25.9.2020
Son Dakika | Diyarbakır'da sağlık personeli olan eşini hastanede bıçaklayan şüpheli yakalandı
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Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan doğudaki en kalabalık şehirdir. Dünyanın en eski şehirlerinden sayılan Diyarbakır, 15.272 kilometre kare yüz ölçümüne sahip olup Bağlar, Bismil, Çermik, Çınar, Çüngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hani, Hazro, Kayapınar, Kocaköy, Kulp, Lice, Silvan, Sur, Yenişehir olarak 17 ilçesi vardır. Karpuzu ve kavunu ile adından söz ettiriyor. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Diyarbakır haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Diyarbakır son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.