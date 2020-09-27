Diyarbakır Haberleri
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Diyarbakır Haberleri

Diyarbakır haber, Diyarbakır son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Diyarbakır'da 1,7 ton esrar ele geçirildiDiyarbakır - Dün
Diyarbakır'da 1,7 ton esrar ele geçirildi
Diyarbakır: Tarihi On Gözlü Köprü'de maske ve sosyal mesafe unutulduDiyarbakır - Bugün
Tarihi On Gözlü Köprü'de maske ve sosyal mesafe unutuldu
Diyarbakır: Seyir halindeki araç alev topuna döndüDiyarbakır - Bugün
Seyir halindeki araç alev topuna döndü
Diyarbakır: Evindeki eşyaları yakıp, balkonda intihara kalkıştıDiyarbakır - Bugün
Evindeki eşyaları yakıp, balkonda intihara kalkıştı
Diyarbakır: MHP'den Diyarbakır'da gövde gösterili kongreDiyarbakır - Bugün
MHP'den Diyarbakır'da gövde gösterili kongre
Diyarbakır: Sözen ve Gündüz'den terör örgütlerine karşı mücadelede birlik çağrısıDiyarbakır - Bugün
Sözen ve Gündüz'den terör örgütlerine karşı mücadelede birlik çağrısı
Diyarbakır: HDP önündeki eylemde 391'inci günDiyarbakır - Bugün
HDP önündeki eylemde 391'inci gün
Diyarbakır: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyorDiyarbakır - Bugün
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
Diyarbakır: Sahibine kavuşan köpeğin sevinciDiyarbakır - Bugün
Sahibine kavuşan köpeğin sevinci
Diyarbakır - Bugün
Bucaspor 1928'de keyifler yerinde
Diyarbakır deplasmanında 1-0 geriye düşmesine rağmen pes etmeyen sarı-lacivertliler son 12 dakikada bulduğu gollerle İzmir'e 3 puanla döndü.
Diyarbakır: Dünyanın ilk Kürtçe mobil oyunu 'Bejan' galasını gerçekleştirdiDiyarbakır - Bugün
Dünyanın ilk Kürtçe mobil oyunu 'Bejan' galasını gerçekleştirdi
Seyir halindeki araç alev topuna döndü
Diyarbakır: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 389'uncu günündeDiyarbakır - Bugün
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 389'uncu gününde
Diyarbakır: Yaşıtları oyun oynarken o su satıyordu, yapılan sürprizle mutluluktan havalara uçtuDiyarbakır - Bugün
Yaşıtları oyun oynarken o su satıyordu, yapılan sürprizle mutluluktan havalara uçtu
Diyarbakır: Diyarbakırlı yardımseverden çocuklara yürek ısıtan sürprizDiyarbakır - Bugün
Diyarbakırlı yardımseverden çocuklara yürek ısıtan sürpriz
Diyarbakır: Yurtta hava durumuDiyarbakır - Bugün
Yurtta hava durumu
Diyarbakır: 43 gün entübe edilen 87 yaşındaki kadın koronavirüsü yendiDiyarbakır - Bugün
43 gün entübe edilen 87 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi
Diyarbakır - Bugün
Diyarbakır'da TKDK'dan süt toplama projesine 1,5 milyonluk hibe
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Diyarbakır İl Koordinatörlüğüne 3 milyonluk modern süt toplama projesi ile başvuru yapan Diyarbakır Damızlık Manda Yetiştiriciler Birliği Başkanı, Süt Üreticiler Birliği Başkanı ve yatırımcı Hüseyin Yılmaz'ın, manda sütünü toplayıp işleyip...
Diyarbakır - Bugün
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 388'inci gününde
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 388'inci gününe girdi.
Diyarbakır - Bugün
Son dakika haberleri... Diyarbakır'da terörün finans kaynağına darbe üzerine darbe vuruluyor
Son dakika haberi: Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen Yıldırım-7 Operasyonunda terör örgütünün finans kaynağına darbe vuruldu.
Diyarbakır - Bugün
Son dakika haber... Diyarbakır'da düğüne silahlı saldırı: 3 yaralı
Son dakika 3. sayfa haberine göre Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, bir düğünü basarak etrafı kurşun yağmuruna tuttu.
Diyarbakır: Diyarbekirspor sahasında mağlup olduDiyarbakır - Dün
Diyarbekirspor sahasında mağlup oldu
Diyarbakır: Elazığ'da beton mikseri alev alev yandıDiyarbakır - Dün
Elazığ'da beton mikseri alev alev yandı
Diyarbakır: Diyarbakır'da evde çıkan yangın, TOMA ve zırhlı araçla söndürüldüDiyarbakır - Dün
Diyarbakır'da evde çıkan yangın, TOMA ve zırhlı araçla söndürüldü
Diyarbakır: Son dakika haberi | Hemşire eşini hastanede bıçaklayan eski koca tutuklandıDiyarbakır - Dün
Son dakika haberi | Hemşire eşini hastanede bıçaklayan eski koca tutuklandı
Diyarbakır: Son Dakika | Hemşire eşini hastanede bıçaklayan eski koca, tutuklandıDiyarbakır - Dün
Son Dakika | Hemşire eşini hastanede bıçaklayan eski koca, tutuklandı
Diyarbakır: Çınar'da yürek sızlatan görüntüDiyarbakır - Dün
Çınar'da yürek sızlatan görüntü
Diyarbakır: Diyarbakır'da düğünde havaya ateş açıldı: 3 yaralıDiyarbakır - Dün
Diyarbakır'da düğünde havaya ateş açıldı: 3 yaralı
Diyarbakır: Diyarbakır'da düğüne silahlı saldırı: 3 yaralıDiyarbakır - Dün
Diyarbakır'da düğüne silahlı saldırı: 3 yaralı
Diyarbakır: İzol'dan Kobani olaylarına ilişkin gözaltı değerlendirmesiDiyarbakır - Dün
İzol'dan Kobani olaylarına ilişkin gözaltı değerlendirmesi
Diyarbakır: 1,7 ton esrar ele geçirildiDiyarbakır - Dün
1,7 ton esrar ele geçirildi
Diyarbakır: DHA YURT BÜLTENİ - 14Diyarbakır - Dün
DHA YURT BÜLTENİ - 14
Diyarbakır: Diyarbakır'da terörün finans kaynağına darbe üzerine darbe vuruluyorDiyarbakır - Dün
Diyarbakır'da terörün finans kaynağına darbe üzerine darbe vuruluyor
Diyarbakır: Beşiktaş taraftar grubu, Diyarbakırlı çocukların forma isteğini yerine getirdiDiyarbakır - Dün
Beşiktaş taraftar grubu, Diyarbakırlı çocukların forma isteğini yerine getirdi
Diyarbakır: DHA YURT BÜLTENİ - 13Diyarbakır - Dün
DHA YURT BÜLTENİ - 13
Diyarbakır: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyorDiyarbakır - Dün
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
Diyarbakır: Jandarma Genel Komutanlığı: Lice'de 3 şüpheli yakalandıDiyarbakır - Dün
Jandarma Genel Komutanlığı: Lice'de 3 şüpheli yakalandı
Diyarbakır: Son Dakika | HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 388'inci günündeDiyarbakır - Dün
Son Dakika | HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 388'inci gününde
Diyarbakır: Diyarbakır Surları işlevlendirilerek turizme kazandırılacakDiyarbakır - Dün
Diyarbakır Surları işlevlendirilerek turizme kazandırılacak
Diyarbakır: DHA YURT BÜLTENİ - 6Diyarbakır - Dün
DHA YURT BÜLTENİ - 6
Diyarbakır: Kaçak yapılardan arındırılan tarihi burçta kitabe ve nişler ortaya çıktıDiyarbakır - Dün
Kaçak yapılardan arındırılan tarihi burçta kitabe ve nişler ortaya çıktı
Diyarbakır - Dün
Diyarbakır'da "riskli alan" ilanı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki bir bölgenin "riskli alan" ilan edilmesi kararlaştırıldı.
Diyarbakır: Diyarbakır'da TKDK'dan süt toplama projesine 1,5 milyonluk hibeDiyarbakır - Dün
Diyarbakır'da TKDK'dan süt toplama projesine 1,5 milyonluk hibe
Diyarbakır: Kobani olaylarında oğlu öldürülen Gökgöz: Bütün azmettiriciler yakalansınDiyarbakır - Dün
Kobani olaylarında oğlu öldürülen Gökgöz: Bütün azmettiriciler yakalansın
Diyarbakır: BBP Genel Başkanı Destici, Kobani eylemlerine ilişkin soruşturmayı değerlendirdiDiyarbakır - Dün
BBP Genel Başkanı Destici, Kobani eylemlerine ilişkin soruşturmayı değerlendirdi
Diyarbakır: Meteoroloji 6 il için uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyorDiyarbakır - Dün
Meteoroloji 6 il için uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Diyarbakır - 25.9.2020
Son dakika haberleri... DHA YURT BÜLTENİ - 22
'AĞIR HASTA SAYIMIZDA CİDDİ ARTIŞ VAR' Bakan Koca, virüsün son haftalarda yayılım gösterdiğini belirterek "Hastanede tedavi edilmesi gereken hasta sayımız endişe verici şekilde yükseldi. Buna bağlı olarak ağır hasta sayımızda ciddi artış var.  Şikayeti olmayan fakat test sonucu pozitif çıkan kişi sayısındaki artış ise aynı derece olmasa da önemlidir. Sağlık alt yapımızı güçlü tutmamız yönünde asıl uyarıcı olan hasta sayısı. Bu sayıyı azaltmak salgına karşı başarı sağlamak taşıyıcı kaynaklı yayılımı hızla önlemeye bağlı. Şehir şehir yürüttüğümüz çalışmanın amacı budur. Geçen haftalarda Diyarbakır'da, Van'da, İstanbul'da ve İzmir'de çevre illeri de kapsayan toplantılar gerçekleştirdik.
Diyarbakır: Bakan Koca: Vaka artış hızını kontrol altına aldık (3)Diyarbakır - 25.9.2020
Bakan Koca: Vaka artış hızını kontrol altına aldık (3)
Diyarbakır - 25.9.2020
Sağlık Bakanı Koca, 6 ilin sağlık müdürleri ve saha koordinatörleriyle görüştü: (1)
"Sağlık altyapımızı güçlü tutmamız yönünde asıl uyarıcı olan hasta sayısıdır. Bu sayıyı azaltmak salgına karşı başarı sağlamak, taşıyıcı kaynaklı yayılımı hızla önlemeye bağlı." diyen Koca, şehir şehir yürüttükleri çalışmanın bu amaçla yapıldığını, Diyarbakır, Van, İstanbul ve İzmir'de çevre illeri de kapsayan toplantıların ardından Samsun'da, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat için detaylı değerlendirmeler, planlamalar yaptıklarını anlattı.
Diyarbakır: Günün özetiDiyarbakır - 25.9.2020
Günün özeti
Diyarbakır: Son Dakika | Diyarbakır'da sağlık personeli olan eşini hastanede bıçaklayan şüpheli yakalandıDiyarbakır - 25.9.2020
Son Dakika | Diyarbakır'da sağlık personeli olan eşini hastanede bıçaklayan şüpheli yakalandı
Diyarbakır: Batman Valisi anız yakanları uyardı: 'Sınır tanımadan gerekeni yapacağız'Diyarbakır - 25.9.2020
Batman Valisi anız yakanları uyardı: "Sınır tanımadan gerekeni yapacağız"
Diyarbakır Namaz Vakitleri
İmsak04:42
Öğle12:17
İkindi15:38
Akşam18:18
Yatsı19:34
Diyarbakır Namaz VakitleriDiyarbakır Namaz Vakitleri
Diyarbakır Film Seansları
DİYARBAKIR
Yönetmen Sekiz Yüz
Tür Savaş
DİYARBAKIR
Yönetmen Ben Böyle Şansın
Tür Komedi
DİYARBAKIR
Yönetmen After Paramparça
Tür Romantik
DİYARBAKIR
Yönetmen Cin Baskını
Tür Korku
Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan doğudaki en kalabalık şehirdir. Dünyanın en eski şehirlerinden sayılan Diyarbakır, 15.272 kilometre kare yüz ölçümüne sahip olup Bağlar, Bismil, Çermik, Çınar, Çüngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hani, Hazro, Kayapınar, Kocaköy, Kulp, Lice, Silvan, Sur, Yenişehir olarak 17 ilçesi vardır. Karpuzu ve kavunu ile adından söz ettiriyor. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Diyarbakır haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Diyarbakır son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.9.2020 18:32:32. #1.14#
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