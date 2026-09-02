Haberler

Balkondan düşmek üzere olan çocuğu korkuluklara tırmanarak kurtardı

Balkondan düşmek üzere olan çocuğu korkuluklara tırmanarak kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 3. kattaki balkondan düşmek üzere olan kız çocuğu, bir kişinin balkon korkuluklarına tırmanarak 2. kata ulaşıp onu kurtarmasıyla son anda ölümden döndü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde 3'üncü kattaki balkondan düşmek üzere olan kız çocuğu, binanın balkon korkuluklarından tırmanarak 2'nci kata ulaşan kişi tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, öğleden sonra Bağlar ilçesine bağlı kırsal Oğlaklı Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. 5 katlı binanın 3'üncü katındaki balkondan henüz bilinmeyen nedenle düşmek üzere olan kız çocuğunu yakınları tuttu. Durumu gören çevredekiler de çocuğu kurtarmak için seferber oldu. Bazı kişiler merdivenle çocuğa ulaşmaya çalışırken, bir kişi zemin kattan itibaren balkon korkuluklarına tutunarak 2'nci kata kadar tırmandı. Ardından, kız çocuğunu tutarak 2'nci kattaki balkona güvenli şekilde bıraktı.

Kız çocuğunun kurtarıldığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı

Gemi faciası, bir bakanı koltuğundan etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18 ilçede koltuklar değişti! Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar

Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar
İstanbul'u terk edip Ayvalık'a yerleşen Burcu Biricik'in yeni işi herkesi şaşırttı

İstanbul'u terk edip oraya yerleşti! Yaptığı yeni iş herkesi şaşırttı
Müşteri götürdüğü evin duvarındaki yazıyı gören emlakçı yıkıldı

Müşteri götürdüğü evin duvarındaki yazıyı gören emlakçı yıkıldı
Güllü cinayetinde ortaya çıkan şok görüntü: İki daire teklif etti ben de attım

Güllü cinayetinde ilk kez ortaya çıkan şok görüntü
Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu

Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu
Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı! 125 milyon euroluk yıldıza acımadı

Mourinho'dan Arda kararı! İlk kurban onu ilan etti
Ortada kalan Icardi'den şok karar

Ortada kalan Icardi'den şok karar!